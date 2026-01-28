"L’écologie du réel" pour désengorger Lyon : que contient l'appel de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli

Cette fois, toute l'agglomération est concernée par l'appel du candidat aux municipales, qui pilote Grand Coeur Lyonnais à l'échelon métropolitain avec Véronique Sarselli.
Dans cette lettre que LyonMag a pu consulter, Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli défendent une rupture nette avec la politique menée par l’exécutif écologiste sortant.
Intitulé "L’écologie du réel : l’heure du choix pour Lyon", le texte part d’un constat chiffré : environ 110 000 véhicules traversent chaque jour le tunnel de Fourvière, dont une large part relève du trafic de transit régional ou national, sans lien direct avec la vie lyonnaise. Selon les signataires (les têtes de liste municipales et métropolitaines ndlr), maintenir ces flux au cœur de la ville alimente congestion, pollution et dégradation du cadre de vie.
Face à ce qu’ils qualifient de "renoncements" de la part des écologistes — abandon du métro E, absence de vision à long terme, gestion "par la contrainte" — les candidats du rassemblement Cœur Lyonnais proposent un couple d’infrastructures qu’ils estiment indissociable : un mégatunnel sous Fourvière, destiné à détourner durablement le trafic de transit, et un métro E structurant pour l’Ouest lyonnais, afin d’offrir une alternative crédible à la voiture.
"Ces deux infrastructures ne s’opposent pas : elles se complètent. Le tunnel libère l’espace urbain et réduit la pollution locale ; le métro favorise le report modal et renforce l’attractivité des transports collectifs. C’est leur articulation qui permet de réduire les émissions, de fluidifier les déplacements et d’améliorer durablement la qualité de l’air", déclarent-ils dans leur appel qui a vocation à être distribué ces prochains jours sur les marchés.
Les auteurs opposent leur "écologie de la solution" à ce qu’ils dénoncent comme une écologie "du refus", estimant que les Lyonnais ne se satisfont plus de discours sur les mobilités douces sans projets structurants à la hauteur des enjeux.
Alors que Jean-Michel Aulas culmine à 47% d'intentions de vote au premier tour selon notre dernier sondage OpinionWay, cet appel aura-t-il un impact sur les ultimes indécis ?
Les maires de Décines, Meyzieu, Chassieu, St Priest et Mions apprécieriont de savoir qu'ils sont "de gauche" alors qu'ils sont encartés LR voire désignés tête de liste aux métropolitaines pour certains.Signaler Répondre
Je vous conseille d'ailleurs de rechercher l'avis de Gascon vis à vis des réflexions de l'Etat pour ajouter une voie sur l'A46 Sud.
Merci pour votre participation, mais ça s'appelle être hors sujet.
L'important c'est d'y croire!Signaler Répondre
Le rail n'est pas la priorité des LR, on le voit bien avec les annonces actuelles dans la Région ou à Lyon et l'état des dessertes ferroviaires actuelles (retards, manque de matériel, faibles fréquences) : priorité à la mobilisation de moyens financiers énormes pour doubler une autoroute existante en pleine ville et créer un métro pour desservir des zones peu denses.
Moyens (s'il existent...) qui permettraient sans doute d'accélerer grandement ce serpent de mer de RER à la Lyonnaise, dont on parle depuis 20 ans et dont on parlera encore dans 20 ans. Ce RER c'est 7 milliards d'investissement, soit 1 tunnel + 1 métro (d'après les chiffres au doigt mouillé d'Aulas & Co).
Pourtant, si on veut réduire le trafic des pendulaires aux entrées de Lyon, il vaudrait mieux avoir un vrai service cadencé au 1/4 d'heure entre Villefranche et Vienne, entre St Etienne et Bourg en Bresse et entre Bourgoin et Tarare, plutôt qu'un méga tunnel inutile ou un métro qui relie des secteurs déjà desservis par les TC lourds.
Je ne pense pas que WAUQUIEZ et BERNARD actuellement président de la METROPOLE et du SYTRAL soit dans une parfaite harmonie.Signaler Répondre
Que la présidente du SYTRAL, et le président de la REGION AURA, soient du même bord politique, cela facilitera pour la création d'un RER à la Lyonnaise
Vous savez pourquoi il n’y aura pas de péage urbain ce qui est pourtant une très bonne idée ? Parce que le traffic se reportera sur la Rocade , ce qui est le but mais les communes de l’Est (de gauche) sont absolument contre ! Et elles sont plus représentées à la Métropole…Signaler Répondre
Je suis bête, mais tellement bête que ne comprenant pas comment on peut approuver l équipe actuelle, je vais suivre votre constat , voter JMA😁😁,!!Signaler Répondre
L’Écologie sectaire utopiste, ça se traduit par quoi?Signaler Répondre
Justement, ces propositions ne sont pas :Signaler Répondre
- nécessaires, puisque le problème de la saturation routière de Fourvière n'est PAS lié au trafic de transit mais à l'usage massif de la M6 et de la M7 comme artères routières intra métropole : on vous vend du vent, ça ne réglera RIEN!
- nécessaires puisque les besoins prioritaires sont de développer un métro ou un tram vers Caluire et Rillieux (80 000 habitants et des zones économiques), sur un territoire où aucun transport lourd n'existe, alors que l'ouest est déjà doté d'un métro D, d'un tram train, d'une desserte TER...et qu'il est mons densément peuplé que d'autres communes
- réalistes puisqu'il existe déjà des infrastructures lourdes pour desservir le grand stade PRIVE (tram négocié par Aulas auprès de Collomb, payé par le contribuable), Décines et Meyzieu (T3), l'aéroport (Rhône Express),
- réalistes, puisque outre les contraintes techniques, il n'y a PAS d'argent pour financer ces élucubrations aux coûts pharaoniques, ni côté Sytral ni auprès de l'Etat comme le fantasment leurs deux promoteurs.
Ces projets sont des leurres de camelot, destinées à attirer le chaland en vue des élections mais qui n'ont aucune justification ni aucune faisabilité. Ils seront vite abandonnés dans quelques mois.
Chiffres sortis de nulle part, infaisabilité des propositions, décalage complet avec les réels enjeux de mobilité et de décarbonation.Signaler Répondre
Le mensonge comme programme : il va y avoir des déçus car ces deux projets ne répondent pas aux enjeux prioritaires et sont hors de prix et infinançables en l'état actuel des finances publics. Au mieux on se retrouve en 2050...
Un certain nombre d'élus LR de la Métropole sont dans l'executif de la Région avec Wauquiez, et rien n'avance !
s'en rappellera en 2027 ...Signaler Répondre
Rien que dans ma rues y ont enlevé 20 places de stationnement pour mettre des rikiki arbres qui serviront aux chiens aux canettes ectSignaler Répondre
Si SARSELLI est élue présidente de la METROPOLE elle sera également présidente du SYTRAL, comme elle est LR idem WAUQUIEZ qui gère la SNCF region, cela permettra de réaliser enfin un RER à la LYONNAISESignaler Répondre
Ça sort les rames pour justifier un projet inutile et coûteuxSignaler Répondre
Les écolos ont fait mal à la ville... marrant de voir les arguments des gens qui ne sortent pas beaucoup de chez eux ou qui commentent depuis la périphérie lyonnaise... Je n'ai jamais vu Lyon aussi dynamique, bourrée de projets humains, d'apaisement au niveau circulation, de personnes en vélo...Signaler Répondre
Comme tous les mandats de mairie et ici de métropole, il y a des choses à revoir et je partage largement le constat sur l'insécurité, le passage en force de l'écologie urbaine, l'absurdité de certaines décisions et le manque de lissage dans les travaux qui révèle un amateurisme urbain déplorable...
Mais pourquoi faire un nouveau tunnel alors que le contournement Est a été prévu pour les trajets régionaux et nationaux ? Il suffit de mettre un péage urbain ouvert aux métropolitains et dissuasif pour les autres si on veut réduire la circulation de la M6/M7... L'argent des vacanciers qui polluent Lyon toute l'année pour juste y passer permettrait de financer les travaux du métro et autres !
Finir l'anneau des sciences permettrait aussi de réguler la circulation dans l'ouest et désengorger beaucoup de quartiers (Lyon 9, tassin/ecully, Pierre bénite, ...). Un metro E pourquoi pas, à condition de mettre à disposition des parking relais suffisamment grand et pas de les supprimer comme celui de la saulaie à oullins ! Mais où le construire ? L'étoile d'Alaï ? Le bordel que ça va être entre tassin et craponne...
Mais tout ça coûte beaucoup d'argent et rendre gratuit les transports en commun va coûter d'autant plus à la métropole... Populisme quand tu nous tient !!
Tellement à faire et personne à venir pour gérer correctement, Aulas et Sarselli ne sont que le prolongement de la politique Macroniste et indirectement celle de Colomb, un autre temps...
écologie de la solution , c’est du Macron tout craché, en gros ça veut rien direSignaler Répondre
Ce que vous dites est faux.Signaler Répondre
Malgré l'emprise de la métropole, le maire de Lyon conserve ses pouvoirs de police administrative.
C’est lui qui est responsable de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité publiques sur le territoire de la commune de Lyon.
La Police Municipale reste sous l’autorité directe du maire. C'est lui qui décide de ses effectifs, de son armement et de ses missions.
Il agit pour réguler les nuisances sonores, les foires et marchés, ou encore la sécurité des établissements recevant du public.
La Métropole de Lyon : Prévention et Infrastructures
La Métropole et la ville de Lyon sont deux entités distinctes avec deux exécutifs différents. Il n'y a pas de "Police Métropolitaine" à proprement parler. Son rôle concerne plus la prévention de la délinquance, la voirie et les pompiers.
Vous avez raison la situation actuelle (ZFE, bouchon, etc.) sont de responsabilite de BERNARD.Signaler Répondre
Il faut que AULAS soit president de la METROPOLE
Il est bien connu que Marseille est exemplaire en ce qui concerne le niveau de qualité des transports en commun, et la place faite aux piétons face à la pression de l'automobile.Signaler Répondre
Grâce au tunnel du Prado, plus aucun automobiliste ne se gare sur les trottoirs marseillais, qui sont redevenus le paradis des piétons.
La proposition est intéressante mais le fond du problème est ailleurs .Signaler Répondre
Si l'on veut réguler définitivement la circulation de transit de l'agglomération lyonnaise il faut deux choses :
- terminer le périphérique
- réaliser un contournement Ouest : Villefranche Tarare Ampuis
La prolongation du périphérique et le contournement Est il y une trentaine d'années n'ont été que des pis-aller .
Certes ces projets dépassent largement le cadre local , mais ils ne risquent pas de voir le jour si les élus de terrain ne les demandent pas .
Méfiance quant aux sondages.. on vous dit combien ont été interrogées, mais pas comment.Signaler Répondre
Et si certes il y a "rejet", visiblement du moins, de l'actuelle mairie.. il y a aussi rejet de Macron dont Aulas est la prolongation.
Le seule chance d'Aulas, c'est la bêtise des gens.. c'est vrai que ça peut passer.
Uniquement car ceux qui voit Doucet comme la peste ne voient pas qu'Aulas est le choléra.. et qu'en vérité il n'y a pas d'autres choix.
Tunnel du Prado aussi appelé la mine d'or (pour les concessionnaires)Signaler Répondre
voir le rapport de la cour des comptes..
Oui Aulas sera maire de Lyon, mais le Maire de Lyon n'a quasiment aucun pouvoir. Il gère la petite enfance, les anciens, un peu la culture (sur certains événements type Fête des Lumières) et basta ! Tout le reste (transport, travaux, sécurité, business, etc) est géré par la Métropole. C'est le président de cette structure ultra puissante (et unique en son genre en France) qui peut tout changer. Et la candidate d'Aulas, Sarselli est nulle ! Alors oui, Aulas pourra aller serrer des mains et couper de ruban, mais pour l'instant c'est super serré entre Bruno Bernad (qui est beaucoup plus responsable de la situation que Doucet, pour le coup, vu leurs prérogatives respectives) et Sarselli. L'écart entre les deux ne fait que se réduire. On rentre dans la marge d'erreur.Signaler Répondre
Je persiste et je signe : il faut également se rapprocher de la région et de la SNCF pour optimiser l’usage des TER et en faire des RER à la lyonnaiseSignaler Répondre
Lyon- Villefranche
Lyon-Vienne
Lyon-St Étienne
Lyon- Bourgoin Jallieu
Etc, etc….
Je pense que cela permettait de désengorger les entrées vers Lyon qui sont saturées
Utiliser le mépris, le dénigrement contre son adversaire ne prouve pas son intelligence mais plutôt une relle faiblesse d argumentation qui finalement dessert votre propre camp.Signaler Répondre
Lyon est une ville où le respect s impose, ne vous en déplaise. Quand aux propositions du groupe coeurlyonnais, c est simple : réalistes, précises, nécessaires. En mars, et je l espère au premier tour, le travail va commencer.
JMA ❤️❤️❤️
"environ 110 000 véhicules traversent chaque jour le tunnel de Fourvière, dont une large part relève du trafic de transit régional ou national" il persiste toujours dans leurs mensonges malgré toutes les études qui ont été faites, 15 % n'est pas une large part.Signaler Répondre
Ils ont de la chance qu'on ne soit pas au Pays de Galles...
Aulas est toujours au top dans les sondages ( et plusieurs, pas qu un ) .. sauf surprise , il sera maire . On va entin se débarrasser des ecolos qui ont fait très mal à la ville.Signaler Répondre
On connaissait Doucet en 2020 ?Signaler Répondre
Il est indispensable d avoir ce nouveau tunnel. Prenez exemple sur le tunnel du prado à Marseille = c est une réussite . On en a besoin à Lyon .. idem pour ce nouveau métro... bravo aulasSignaler Répondre
pff encore des grands projets "politiques" mais infinancables et qui ne verront jamais le jourSignaler Répondre
aulas se met en super menteur pour faire les gros titres
c'est dommage, ce monsieur avait une belle aura à Lyon mais la c'est le grand n'importe quoi politique
comment peut il esperer faire un mandat et finir objectivement intégre à plus de 82 ans?
quand à sarselli, clairement personne ne la connait, elle a l'aura d'une palourde et des idées de 1980...