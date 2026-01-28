"L’écologie du réel" pour désengorger Lyon : que contient l'appel de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli

Cette fois, toute l'agglomération est concernée par l'appel du candidat aux municipales, qui pilote Grand Coeur Lyonnais à l'échelon métropolitain avec Véronique Sarselli.

Dans cette lettre que LyonMag a pu consulter, Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli défendent une rupture nette avec la politique menée par l’exécutif écologiste sortant.

Intitulé "L’écologie du réel : l’heure du choix pour Lyon", le texte part d’un constat chiffré : environ 110 000 véhicules traversent chaque jour le tunnel de Fourvière, dont une large part relève du trafic de transit régional ou national, sans lien direct avec la vie lyonnaise. Selon les signataires (les têtes de liste municipales et métropolitaines ndlr), maintenir ces flux au cœur de la ville alimente congestion, pollution et dégradation du cadre de vie.

Face à ce qu’ils qualifient de "renoncements" de la part des écologistes — abandon du métro E, absence de vision à long terme, gestion "par la contrainte" — les candidats du rassemblement Cœur Lyonnais proposent un couple d’infrastructures qu’ils estiment indissociable : un mégatunnel sous Fourvière, destiné à détourner durablement le trafic de transit, et un métro E structurant pour l’Ouest lyonnais, afin d’offrir une alternative crédible à la voiture.

"Ces deux infrastructures ne s’opposent pas : elles se complètent. Le tunnel libère l’espace urbain et réduit la pollution locale ; le métro favorise le report modal et renforce l’attractivité des transports collectifs. C’est leur articulation qui permet de réduire les émissions, de fluidifier les déplacements et d’améliorer durablement la qualité de l’air", déclarent-ils dans leur appel qui a vocation à être distribué ces prochains jours sur les marchés.

Les auteurs opposent leur "écologie de la solution" à ce qu’ils dénoncent comme une écologie "du refus", estimant que les Lyonnais ne se satisfont plus de discours sur les mobilités douces sans projets structurants à la hauteur des enjeux.

Alors que Jean-Michel Aulas culmine à 47% d'intentions de vote au premier tour selon notre dernier sondage OpinionWay, cet appel aura-t-il un impact sur les ultimes indécis ?