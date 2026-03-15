Dimanche 15 Mars 2026 à 18h00
Résultats, réactions... le 1er tour des municipales à Lyon et dans le Rhône en direct sur LyonMag
Ce dimanche 15 mars, le premier tour des élections municipales et métropolitaines convoque les électeurs dans les bureaux de vote. Suivez la journée et la soirée électorales avec LyonMag !
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c'est ce font les électeurs LFi. N'est pas neuneu qui veut, eux le font de manière naturelle c'est Delogu qui a donné la consigneSignaler Répondre
Je comprends. Ça va mettre un coup au moral de Doucet de se faire battre par un papy… La honte.Signaler Répondre
Espérons que ce soit la dernière fois qu'il parle à des journalistes ;-)Signaler Répondre
Faux lyonnais. Tu ferais mieux de partir quelque soit le maire élu.Signaler Répondre
Mon bureau de vote dans le 5ème, beaucoup de bulletins manquants pour les conseillers d'arrondissement .... Première fois que je constate ça pour des listes importantes quand même ....Signaler Répondre
C'est vraiment passionnant la vie de baroudeur...Signaler Répondre
Le photo de Doucet est magnifique !! il fait un salut nazi non ? il dit adieu ? etc… j’espère que les lyonnais vont le faire disparaître de la sphère politique.Signaler Répondre
Sad d'être le président de la seconde métropole de France et que personne ne sache qui tu es, c'est qu'il y a un problème :pSignaler Répondre
Aulas , à confessé a mag2lyon qu’un’’il a voté pour Doucet, estimant sa légitimité, jeunesse et cohérence au delà de son programmeSignaler Répondre
En ce sens il aime les lyonnais
On récolte ce qu'on sème^^ :-DSignaler Répondre
« On aurait aimé une autre liste en plus »Signaler Répondre
Ah le coup de vieux Aulas!!!!!!Signaler Répondre
Cœur Lyonnais est en tête !Signaler Répondre
pas plus de votants cette année, le covid a bon dos !Signaler Répondre
Allez Doucet, on sait tous que tu as voté pour toi...Signaler Répondre
Vous n'êtes pas le seul. Adieu les escrolos qui ont pu gagner les élections en 2020 a cause de la crise sanitaire et du taux d'abstention record. Ils ont défiguré notre belle villeSignaler Répondre
6 années de prison a ciel ouvert
eh bien moi ce sera le contraireSignaler Répondre
Je croise les doigts pour que les bourgeois de EELV ne soient pas élu. S'ils passent, je quitte Lyon après 45 ans de vie lyonnaise.Signaler Répondre
c'est pourquoi la poubelle de l'isoloir doit être vidée très régulièrement. Pour ne pas influencer. A signaler au président du bureau de vote.Signaler Répondre
Les verts avec LFI extrême gauche ou aulas et bien cela ne vends pas du rêve.Signaler Répondre
Il serait bon de rappeler pour les chers électeurs.trices d'extrême-gauche que pour gagner du temps lors de ces élections, 2 possibilités :Signaler Répondre
- allez-y lundi (il y aura moins de monde surtout à gauche
- mettez vos 3 listes (mairie, métropoles et arrondissment) dans la même enveloppe.
- ne pas oublier celui de LFI associée à Jeune Garde Lyon mis en examen !
La France démocrate vous remercie
Curieux des habitués du site Lyon Capitale et Lyon Mag, politiquement engagés, ne presentent auune liste, ni d'arrondissements, ni municipales, ni métropolitaines?Signaler Répondre
Je suis inquiet, dans mon bureau de vote du 3e, une majorité de bulletin d'Aulas puis de Dupalais dans la corbeille, très peu de Doucet.Signaler Répondre
Croisé B. Bernard à un bureau de vote de Villeurbanne. Personne pour lui adresser la parole hormis deux journalistes. Ignoré de tous, il en semblait fort marri.Signaler Répondre
Et aux électeurs LFI va falloir leur apprendre à compter jusqu'à 3 et savoir lire ou se faire traduire les bulletins avant d'aller voter.Signaler Répondre
L'extrême gauche va se faire plier à Lyon et dans beaucoup d'autres communes. Leur grand chef imposera de se maintenir au 2nd tour à chaque fois que cela sera possible, ce qui pénalisera fortement les écolos à Lyon L'extrême droite fera un petit score à Lyon, comme d'habitude.Signaler Répondre
Je te remercie pour ton conseil, mais je voterai à droite, qui remportera ses élections.
Nous restons en contact ce soir. Bises Jojo.
A voté.....Signaler Répondre
❤️❤️❤️❤️
Quel humour, la première règle, c est que les 40 millions d électeurs et electrises, se déplacer pour allez voterSignaler Répondre
Oui c'est une excellente idée qu'il ne faut pas oublier de proposer aussi aux électeurs d'extrême gauche.Signaler Répondre
Vous étiez sans doutes fort distrait pour les avoir oubliés.
Merci
commentaire inutile et aigri. Et pour LFI extrême gauche des conseilles peut être.Signaler Répondre
Le danger, c'est l'extrême gauche antisémite. Vous confondez tout !Signaler Répondre
Peut-on y aller avec un deambulateur ? C'est pour un ami.Signaler Répondre
Il serait bon de rappeler pour les chers électeurs d'extrême-droite que pour gagner du temps lors de ces élections, 2 possibilités :Signaler Répondre
- allez-y lundi (il y aura moins de monde),
- mettez vos 2 listes (mairies et Métropoles) dans la même enveloppe.
La France vous remercie