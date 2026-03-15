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Résultats, réactions... le 1er tour des municipales à Lyon et dans le Rhône en direct sur LyonMag

Résultats, réactions... le 1er tour des municipales à Lyon et dans le Rhône en direct sur LyonMag

Ce dimanche 15 mars, le premier tour des élections municipales et métropolitaines convoque les électeurs dans les bureaux de vote. Suivez la journée et la soirée électorales avec LyonMag !

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33 commentaires
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Général Salan le 15/03/2026 à 19:46
Jojo les bons conseils a écrit le 15/03/2026 à 09h14

Il serait bon de rappeler pour les chers électeurs d'extrême-droite que pour gagner du temps lors de ces élections, 2 possibilités :
- allez-y lundi (il y aura moins de monde),
- mettez vos 2 listes (mairies et Métropoles) dans la même enveloppe.

La France vous remercie

c'est ce font les électeurs LFi. N'est pas neuneu qui veut, eux le font de manière naturelle c'est Delogu qui a donné la consigne

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AntiLFI le 15/03/2026 à 19:20
allez repos a écrit le 15/03/2026 à 15h17

Ah le coup de vieux Aulas!!!!!!

Je comprends. Ça va mettre un coup au moral de Doucet de se faire battre par un papy… La honte.

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Ex Précisions le 15/03/2026 à 19:18
rodoudou a écrit le 15/03/2026 à 11h32

Croisé B. Bernard à un bureau de vote de Villeurbanne. Personne pour lui adresser la parole hormis deux journalistes. Ignoré de tous, il en semblait fort marri.

Espérons que ce soit la dernière fois qu'il parle à des journalistes ;-)

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Bon vent le 15/03/2026 à 19:17
Gui a écrit le 15/03/2026 à 14h08

Je croise les doigts pour que les bourgeois de EELV ne soient pas élu. S'ils passent, je quitte Lyon après 45 ans de vie lyonnaise.

Faux lyonnais. Tu ferais mieux de partir quelque soit le maire élu.

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Heuuu le 15/03/2026 à 19:16

Mon bureau de vote dans le 5ème, beaucoup de bulletins manquants pour les conseillers d'arrondissement .... Première fois que je constate ça pour des listes importantes quand même ....

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Reporter en zone d'affrontements le 15/03/2026 à 17:23
rodoudou a écrit le 15/03/2026 à 11h32

Croisé B. Bernard à un bureau de vote de Villeurbanne. Personne pour lui adresser la parole hormis deux journalistes. Ignoré de tous, il en semblait fort marri.

C'est vraiment passionnant la vie de baroudeur...

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mdr le 15/03/2026 à 16:46

Le photo de Doucet est magnifique !! il fait un salut nazi non ? il dit adieu ? etc… j’espère que les lyonnais vont le faire disparaître de la sphère politique.

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LyonDansMonCoeur le 15/03/2026 à 16:38
Obsdu9 a écrit le 15/03/2026 à 15h40

On récolte ce qu'on sème^^ :-D

Sad d'être le président de la seconde métropole de France et que personne ne sache qui tu es, c'est qu'il y a un problème :p

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Jmaulas le 15/03/2026 à 15:43
D'où c'est ? a écrit le 15/03/2026 à 14h54

Allez Doucet, on sait tous que tu as voté pour toi...

Aulas , à confessé a mag2lyon qu’un’’il a voté pour Doucet, estimant sa légitimité, jeunesse et cohérence au delà de son programme

En ce sens il aime les lyonnais

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Obsdu9 le 15/03/2026 à 15:40
rodoudou a écrit le 15/03/2026 à 11h32

Croisé B. Bernard à un bureau de vote de Villeurbanne. Personne pour lui adresser la parole hormis deux journalistes. Ignoré de tous, il en semblait fort marri.

On récolte ce qu'on sème^^ :-D

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vive la france et son histoire le 15/03/2026 à 15:35

« On aurait aimé une autre liste en plus »

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allez repos le 15/03/2026 à 15:17

Ah le coup de vieux Aulas!!!!!!

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le gone de Lyon le 15/03/2026 à 15:13

Cœur Lyonnais est en tête !

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pode le 15/03/2026 à 15:11
Brian a écrit le 15/03/2026 à 14h53

Vous n'êtes pas le seul. Adieu les escrolos qui ont pu gagner les élections en 2020 a cause de la crise sanitaire et du taux d'abstention record. Ils ont défiguré notre belle ville
6 années de prison a ciel ouvert

pas plus de votants cette année, le covid a bon dos !

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D'où c'est ? le 15/03/2026 à 14:54

Allez Doucet, on sait tous que tu as voté pour toi...

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Brian le 15/03/2026 à 14:53
Gui a écrit le 15/03/2026 à 14h08

Je croise les doigts pour que les bourgeois de EELV ne soient pas élu. S'ils passent, je quitte Lyon après 45 ans de vie lyonnaise.

Vous n'êtes pas le seul. Adieu les escrolos qui ont pu gagner les élections en 2020 a cause de la crise sanitaire et du taux d'abstention record. Ils ont défiguré notre belle ville
6 années de prison a ciel ouvert

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daily754 le 15/03/2026 à 14:18
Gui a écrit le 15/03/2026 à 14h08

Je croise les doigts pour que les bourgeois de EELV ne soient pas élu. S'ils passent, je quitte Lyon après 45 ans de vie lyonnaise.

eh bien moi ce sera le contraire

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Gui le 15/03/2026 à 14:08

Je croise les doigts pour que les bourgeois de EELV ne soient pas élu. S'ils passent, je quitte Lyon après 45 ans de vie lyonnaise.

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mdr 69 le 15/03/2026 à 13:15
Solidarité 69 a écrit le 15/03/2026 à 11h48

Je suis inquiet, dans mon bureau de vote du 3e, une majorité de bulletin d'Aulas puis de Dupalais dans la corbeille, très peu de Doucet.

c'est pourquoi la poubelle de l'isoloir doit être vidée très régulièrement. Pour ne pas influencer. A signaler au président du bureau de vote.

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hollywood le 15/03/2026 à 13:00

Les verts avec LFI extrême gauche ou aulas et bien cela ne vends pas du rêve.

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Toto fasciste de Gauche ! le 15/03/2026 à 11:55

Il serait bon de rappeler pour les chers électeurs.trices d'extrême-gauche que pour gagner du temps lors de ces élections, 2 possibilités :
- allez-y lundi (il y aura moins de monde surtout à gauche
- mettez vos 3 listes (mairie, métropoles et arrondissment) dans la même enveloppe.
- ne pas oublier celui de LFI associée à Jeune Garde Lyon mis en examen !

La France démocrate vous remercie

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ABSENTS ! le 15/03/2026 à 11:50

Curieux des habitués du site Lyon Capitale et Lyon Mag, politiquement engagés, ne presentent auune liste, ni d'arrondissements, ni municipales, ni métropolitaines?

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Solidarité 69 le 15/03/2026 à 11:48

Je suis inquiet, dans mon bureau de vote du 3e, une majorité de bulletin d'Aulas puis de Dupalais dans la corbeille, très peu de Doucet.

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rodoudou le 15/03/2026 à 11:32

Croisé B. Bernard à un bureau de vote de Villeurbanne. Personne pour lui adresser la parole hormis deux journalistes. Ignoré de tous, il en semblait fort marri.

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maville le 15/03/2026 à 11:29
Retour sur Terre a écrit le 15/03/2026 à 10h38

Oui c'est une excellente idée qu'il ne faut pas oublier de proposer aussi aux électeurs d'extrême gauche.
Vous étiez sans doutes fort distrait pour les avoir oubliés.
Merci

Et aux électeurs LFI va falloir leur apprendre à compter jusqu'à 3 et savoir lire ou se faire traduire les bulletins avant d'aller voter.

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Les extremes le 15/03/2026 à 11:23
Jojo les bons conseils a écrit le 15/03/2026 à 09h14

Il serait bon de rappeler pour les chers électeurs d'extrême-droite que pour gagner du temps lors de ces élections, 2 possibilités :
- allez-y lundi (il y aura moins de monde),
- mettez vos 2 listes (mairies et Métropoles) dans la même enveloppe.

La France vous remercie

L'extrême gauche va se faire plier à Lyon et dans beaucoup d'autres communes. Leur grand chef imposera de se maintenir au 2nd tour à chaque fois que cela sera possible, ce qui pénalisera fortement les écolos à Lyon L'extrême droite fera un petit score à Lyon, comme d'habitude.
Je te remercie pour ton conseil, mais je voterai à droite, qui remportera ses élections.
Nous restons en contact ce soir. Bises Jojo.

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Lyonintramuros le 15/03/2026 à 11:14

A voté.....
❤️❤️❤️❤️

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Samlion le 15/03/2026 à 11:09
Jojo les bons conseils a écrit le 15/03/2026 à 09h14

Il serait bon de rappeler pour les chers électeurs d'extrême-droite que pour gagner du temps lors de ces élections, 2 possibilités :
- allez-y lundi (il y aura moins de monde),
- mettez vos 2 listes (mairies et Métropoles) dans la même enveloppe.

La France vous remercie

Quel humour, la première règle, c est que les 40 millions d électeurs et electrises, se déplacer pour allez voter

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Retour sur Terre le 15/03/2026 à 10:38
Jojo les bons conseils a écrit le 15/03/2026 à 09h14

Il serait bon de rappeler pour les chers électeurs d'extrême-droite que pour gagner du temps lors de ces élections, 2 possibilités :
- allez-y lundi (il y aura moins de monde),
- mettez vos 2 listes (mairies et Métropoles) dans la même enveloppe.

La France vous remercie

Oui c'est une excellente idée qu'il ne faut pas oublier de proposer aussi aux électeurs d'extrême gauche.
Vous étiez sans doutes fort distrait pour les avoir oubliés.
Merci

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citoyennormal le 15/03/2026 à 10:36
Jojo les bons conseils a écrit le 15/03/2026 à 09h14

Il serait bon de rappeler pour les chers électeurs d'extrême-droite que pour gagner du temps lors de ces élections, 2 possibilités :
- allez-y lundi (il y aura moins de monde),
- mettez vos 2 listes (mairies et Métropoles) dans la même enveloppe.

La France vous remercie

commentaire inutile et aigri. Et pour LFI extrême gauche des conseilles peut être.

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Pas rigolo le 15/03/2026 à 10:12
Jojo les bons conseils a écrit le 15/03/2026 à 09h14

Il serait bon de rappeler pour les chers électeurs d'extrême-droite que pour gagner du temps lors de ces élections, 2 possibilités :
- allez-y lundi (il y aura moins de monde),
- mettez vos 2 listes (mairies et Métropoles) dans la même enveloppe.

La France vous remercie

Le danger, c'est l'extrême gauche antisémite. Vous confondez tout !

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Papi fait de la résistance le 15/03/2026 à 10:06

Peut-on y aller avec un deambulateur ? C'est pour un ami.

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Jojo les bons conseils le 15/03/2026 à 09:14

Il serait bon de rappeler pour les chers électeurs d'extrême-droite que pour gagner du temps lors de ces élections, 2 possibilités :
- allez-y lundi (il y aura moins de monde),
- mettez vos 2 listes (mairies et Métropoles) dans la même enveloppe.

La France vous remercie

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