Bac 2026 : un taux de réussite définitif stable dans l’académie de Lyon

Les résultats définitifs du baccalauréat 2026 sont désormais connus. Au niveau national, il s’établit à 91,4%, soit une baisse de 0,4 point par rapport à la session 2025.

Dans l’académie de Lyon, le taux de réussite est un tout petit peu plus élevé puisqu’il est de 91,9% à l’issue du second groupe des épreuves de la session 2026. Ce taux de réussite est stable par rapport à l’année dernière et représente 33 330 nouveaux bacheliers dans l’académie de Lyon.

Dans le détail, toujours dans l’académie de Lyon, le taux de réussite est de 95,7% au baccalauréat général, de 89,3% au baccalauréat technologique et de 85,9% au baccalauréat professionnel.

A noter que le département du Rhône enregistre de son côté un taux de réussite de 91%, soit 20 208 nouveaux bacheliers cette année.