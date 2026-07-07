Bac 2026 : où trouver les résultats dans l’académie de Lyon ?

Fin du suspense pour plus de 730 000 candidats au baccalauréat en France. Les résultats sont attendus ce mardi matin. Dans l’académie de Lyon, le rendez-vous est donné à partir de 11h30 sur les tableaux d’affichage mais également en ligne sur le site du ministère de l’Education nationale.

Ce sera donc un ouf de soulagement pour certains, une déception pour d’autres ou encore de l’attente pour ceux ayant obtenu une moyenne entre 8 et 9,99 sur 20. Ces derniers devront passer par les épreuves de rattrapage qui auront lieu jusqu’au vendredi 10 juillet.

L’année dernière, le taux de réussite au baccalauréat avait atteint 91,9%.