Un différend entre voisins vire au drame près de Lyon : un homme entre la vie et la mort après un coup de couteau

Une dispute entre voisins a dégénéré en une violente agression, dimanche 5 juillet au soir, à Bron, dans l'est de la métropole de Lyon. Les faits se sont déroulés vers 23h20, rue de Solesmes. Le conflit aurait pour origine un désaccord lié à un véhicule, rapporte le Progrès.

L'altercation aurait d'abord opposé deux hommes âgés d'une soixantaine d'années sur la voie publique. Au cours de cette première confrontation, l'un d'eux aurait frappé son voisin à la tête avec un marteau.

Dans un second temps, ce dernier serait retourné à son domicile avant de revenir muni d'un couteau. Il aurait alors porté un unique coup au niveau du flanc gauche de son voisin.

Une victime en urgence absolue

Grièvement touché, le sexagénaire blessé au couteau a été pris en charge par les secours puis transporté en urgence absolue à l'hôpital Édouard-Herriot, à Lyon. Son pronostic vital était engagé au moment de son admission.

L'autre protagoniste, blessé lors du premier échange de coups a, lui aussi, été conduit à l'hôpital. Après avoir reçu des soins, il a pu quitter l'établissement.

À l'issue de son hospitalisation, il a été interpellé à son domicile puis placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément le déroulement de cette violente altercation.