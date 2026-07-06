Villeurbanne : un homme blessé par balle déposé aux urgences

Une enquête a été ouverte après la découverte d’un homme blessé par balle aux urgences du Médipôle de Villeurbanne.
Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 juillet, la victime, âgée de 23 ans, a été déposée devant l’établissement hospitalier avant d’être prise en charge par les soignants.
Selon les premiers éléments, le jeune homme présentait une blessure par arme à feu au niveau de la jambe.
Selon le Progrès, l’homme serait défavorablement connu des services de police dans le cadre de procédures liées aux stupéfiants. Entendu par les enquêteurs, il ne s'est pas montré coopératif et n'aurait pas souhaité déposer plainte ni apporter de précisions sur les circonstances de la fusillade.
Les investigations s’orientent vers une scène survenue dans le quartier de Terraillon à Bron.
Selon les premières informations recueillies par nos confrères, la victime se trouvait assise sur un banc de la place Jean-Moulin lorsqu’un individu circulant en trottinette se serait approché avant d’ouvrir le feu.
Les policiers tentent désormais de confirmer le lieu exact de l’agression et d’identifier l’auteur du tir.
Des recherches de témoins et l’exploitation des éventuelles images de vidéoprotection pourraient permettre de faire avancer l’enquête dans les prochains jours.
T'as trop forcé sur l'apéro ou c'est normal chez toi de debiter autant de conneries ?Signaler Répondre
Ils sont vraiment nazes ces types ; flinguez vous proprement et arrêtez de pourrir les urgences.Signaler Répondre
J'ai vu le titre j'ai compris direct tu lis ensuite connu pour stupéfiants et le tireur en trottinette bah cherché pasSignaler Répondre
Le danger c est lesstreme drooaate heinSignaler Répondre
@ titus 69.Signaler Répondre
La LFI est aussiiiiii fière d'être ESPAGNOLE ou SCANDINAVES.
C'est quoi ton problème en vrai si nous pouvons nous entendre et êtres fier de la PALESTINE ?
C'est curieux tin truc.... La Palestine oui mon ami, le reste est entre nous !
J'vois d'ici des sionistes qui vont clacher comme des humains 😘😘😘
PS= LFISignaler Répondre
EELV = LFI
PCF = LFI
LFI= Parti des Racailles.
Les anciennes banlieues rouge communistes sont devenues des ghettos communautaires aux mains des gangs et mafieux... les ouvriers sont partis depuis bien longtemps.
Quel beau bilan.
La gauche française ( et Espagnole) est la source d'un nouveau racisme moderne et vise la clochardisation du pays.
Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir une gauche à la suédoise ou norvégienne ou danoise ? Pourquoi on n'a le droit qu'à des opportunistes racistes ?
Il veut pas coopérer, retour à Villeurbanne et pas de soinSignaler Répondre
C'est cool en vrai, ça se flingue et on assure les urgences.Signaler Répondre
C'est clairement comme offrir une "jambe " à un chirurgien.
Vive les corps étrangers dans l'organisme comme le plomb, les balles, mais aussi, les goûts de planter des lames, cabosser des visages
Franchement, c'est clairement du n'importe quoi !
Pas que ça faire !
Au fond, laissons les dealers se canarder entre eux, ça éclaircit les rangs ... Pas assez vite certes, mais ça arrive tout de même à en dégager quelques uns de temps en temps, c'est toujours ça de parti !Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Ce ne sont que des querelles entre résistants pour le commandement.
LFI canal du 7 octobre.
Oui mais lesstreme drooaate ils sont pour les balles et contre les urgences heinSignaler Répondre
Est ce que ce délinquant à été traité en urgence pendant que d'autres attendaient depuis des heures ?Signaler Répondre