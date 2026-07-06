Villeurbanne : un homme blessé par balle déposé aux urgences

Une enquête a été ouverte après la découverte d’un homme blessé par balle aux urgences du Médipôle de Villeurbanne.

Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 juillet, la victime, âgée de 23 ans, a été déposée devant l’établissement hospitalier avant d’être prise en charge par les soignants.

Selon les premiers éléments, le jeune homme présentait une blessure par arme à feu au niveau de la jambe.

Selon le Progrès, l’homme serait défavorablement connu des services de police dans le cadre de procédures liées aux stupéfiants. Entendu par les enquêteurs, il ne s'est pas montré coopératif et n'aurait pas souhaité déposer plainte ni apporter de précisions sur les circonstances de la fusillade.

Les investigations s’orientent vers une scène survenue dans le quartier de Terraillon à Bron.

Selon les premières informations recueillies par nos confrères, la victime se trouvait assise sur un banc de la place Jean-Moulin lorsqu’un individu circulant en trottinette se serait approché avant d’ouvrir le feu.

Les policiers tentent désormais de confirmer le lieu exact de l’agression et d’identifier l’auteur du tir.

Des recherches de témoins et l’exploitation des éventuelles images de vidéoprotection pourraient permettre de faire avancer l’enquête dans les prochains jours.