Genas : un nouveau sentier mémoire retrace l’histoire des fusillés de 1944

Un nouveau lieu de mémoire voit le jour dans l’Est lyonnais.

Le Département du Rhône a inauguré ce vendredi 3 juillet à Genas un sentier mémoire consacré au massacre des Bouvarets, survenu durant la Seconde Guerre mondiale.

Ce parcours, baptisé "Chemin des Fusillés", devient le troisième sentier de ce type dans le Rhône après ceux de Vindry-sur-Turdine et Salles-Arbuissonnas.

Le sentier revient sur l’un des épisodes les plus tragiques de l’histoire locale. Le 12 juillet 1944, vingt-deux détenus de la prison Prison Montluc sont conduits par les forces allemandes au lieu-dit Les Bouvarets, à Genas. Selon le témoignage de Noémie Durand, une jeune bergère présente sur les lieux, vingt d’entre eux sont fusillés dans les champs.

Parmi les victimes figurent plusieurs membres des Forces unies de la jeunesse, âgés de 20 à 47 ans. Un monument commémoratif a été installé dès 1945 sur le site du massacre, où sont inscrits les noms de 21 fusillés.

Un parcours pour transmettre l’histoire

À travers ce dispositif, le Département souhaite associer découverte du territoire et transmission de la mémoire. Le sentier permet aux promeneurs de parcourir les lieux tout en découvrant l’histoire de la Résistance locale et les événements qui ont marqué ce secteur de la plaine de l’Est lyonnais durant l’Occupation.

Le projet met également à l’honneur le travail réalisé par des élèves du collège Louis Leprince-Ringuet. Car depuis 2020, sous l’impulsion de leur enseignante d’histoire-géographie Hadia Noubel, plusieurs classes ont mené des recherches sur le parcours des résistants fusillés aux Bouvarets. Les élèves ont choisi de restituer leurs travaux sous forme de bandes dessinées afin de rendre cette histoire accessible au plus grand nombre.

Cette démarche a été récompensée par un premier prix académique du Concours national de la Résistance et de la Déportation. En 2026, de nouveaux collégiens ont poursuivi ce travail en réalisant des contenus audio à partir des témoignages et des recherches menées sur le massacre.

Pour Jean-Jacques Brun, vice-président délégué au Devoir de Mémoire, ces sentiers ont vocation à faire vivre l’histoire locale auprès du grand public. "Les Sentiers mémoire du Département visent à proposer des chemins en proximité de sites marqués par des événements liés aux conflits du XXe siècle", souligne-t-il, en saluant le rôle des jeunes Rhodaniens comme "ambassadeurs de la mémoire locale".