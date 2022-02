Vente immobilière suspecte près de Lyon : le maire de Genas entendu par les enquêteurs

Selon nos informations, le maire de la commune de l'Est lyonnais a été entendu mercredi à la caserne de gendarmerie Delfosse à Lyon. Daniel Valéro a du répondre aux questions des enquêteurs de la brigade financière concernant le dossier révélé en septembre dernier par nos confrères de Médiacités. Des soupçons de conflit d'intérêt et de détournements de fonds publics pèsent sur l'élu.

Une maison de plus de 300m2 avait été cédée en 2018 par la mairie de Genas au promoteur local Prestibat. Ce dernier avait ensuite revendu le bien immobilier quelques mois plus tard, et pour 35 000 euros de plus, à Romain Valéro, fils du maire. Il y a depuis installé son entreprise d'électricien.

Romain Valéro était également entendu ce mercredi à la caserne Delfosse.

Des habitants de Genas avaient signalé les faits au procureur de la République, notamment parce que les montants des transactions (220 000 euros pour la première, 255 000 pour la seconde) étaient très bas par rapport aux prix du marché.

L'enquête doit déterminer s'il s'agit d'un curieux hasard, d'une simple "vente entre particuliers" comme l'argumentait l'automne dernier Daniel Valéro. Ou si un deal a été passé entre les Valéro et Prestibat pour que la maison, propriété de la mairie, revienne au fils par un tour de passe-passe. Les 35 000 euros de différence entre les deux transactions auraient alors pu servir de pot-de-vin présumé.

Daniel Valéro siège également au Sytral en tant que vice-président. Titre qu'il possède également au Département du Rhône.