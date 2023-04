Couple de Genas tué dans une avalanche : une cagnotte lancée pour aider les quatre orphelins

Dimanche, une immense avalanche a fait six morts aux Contamines-Montjoie dans les Alpes. Peu après l’annonce du terrible bilan, on apprenait que parmi les victimes figure un couple qui habitait à Genas dans la banlieue de Lyon. Les deux Rhodaniens étaient âgés de 39 et 42 ans, ils laissent derrière eux quatre enfants âgés de 7 à 16 ans.

Une cagnotte en ligne a été lancée, notamment par les parents d'élèves de l'école Nelson Mandela, où sont scolarisés deux des enfants. Les créateurs de cette collecte en ligne se disent "dévastés par cette situation" et compte ainsi aider "les enfants dans cette situation dramatique".

Pour le moment, près de 2500 euros ont été récoltés.