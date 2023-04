Six morts dans une avalanche en Haute-Savoie : des victimes originaires de la banlieue lyonnaise

A la mi-journée, une quinzaine de personnes ont été emportées par une immense coulée sur le glacier d'Armancette, en Haute-Savoie. Les autorités ont annoncé qu’au moins six personnes avaient été tuées tandis que huit autres sont saines et sauves d’après la préfecture de Haute-Savoie. Une personne s’en est sortie indemne. Les recherches se poursuivent sur place dès ce lundi matin, avec notamment des chiens renifleurs.

Le parquet de Bonneville a précisé ce lundi les identités des victimes de cette avalanche, la plus mortelle de la saison. On savait déjà que deux guides faisaient partie des décédés. Quatre clients sont aussi morts : une jeune femme de 24 ans qui vivait en Savoie, un homme de 25 ans originaire de Lille et enfin un couple de quadragénaires originaires de la banlieue de Lyon. Aucune précision n’a été apportée sur leur commune, pour le moment.

Une enquête a été ouverte pour déterminer comment une plaque de neige s’est décrochée alors qu’aucune alerte météo n’avait été lancée pour ce week-end sous le soleil dans la région.