Lyon : l’affaire du corps momifié retrouvé à Vaise s’éclaire, mais des questions demeurent

L’enquête sur la découverte d’un cadavre en état de momification sous un viaduc du 9e arrondissement de Lyon en août 2024 progresse.

Les faits remontent au 7 août dernier. Ce jour-là, des ouvriers intervenant sur un terrain vague de la rue Mouillard, à Vaise, avaient découvert un sac-poubelle d’où dépassait un pied humain. Rapidement, les enquêteurs avaient constaté que le corps retrouvé sur place était totalement desséché et portait des fractures suspectes.

D’après les informations de Ouest-France, la victime a finalement été identifiée comme étant Cécile B., une femme née en 1982 et originaire de Nantes. Ancienne aide à domicile, elle était sans emploi et vivait dans une situation précaire. Sa disparition n’avait pas été signalée publiquement, et aucun appel à témoins n’avait été diffusé.

Le suspect, un homme de 35 ans originaire des Antilles, précise Le Progrès, a été interpellé et mis en examen pour homicide. Il a été placé en détention provisoire. Mais un mystère demeure : dans quelles circonstances la victime a-t-elle trouvé la mort ? Les premiers éléments laissent penser que son corps a été conservé ailleurs avant d’être abandonné à Lyon.

L’enquête, menée par la Division de la Criminalité Organisée et Spécialisée (DCOS), se poursuit pour retracer le parcours de la victime et comprendre les liens qu’elle entretenait avec le suspect. Les policiers nantais sont également mobilisés pour explorer les derniers mois de sa vie et déterminer si elle se rendait volontairement à Lyon ou si elle a été victime d’une rencontre fatale en chemin.