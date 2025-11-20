Près de Lyon : un bébé de 1 mois retrouvé mort dans son lit, une autopsie ordonnée

Un bébé de 1 mois a été retrouvé mort dans son lit. C’est la mère de famille qui a prévenu les secours.

Aucune trace de violence n’a été retrouvée sur le corps du nourrisson. Une autopsie a été ordonnée pour déterminer avec précision les causes du décès.

La mort subite du nourrisson fait partie des hypothèses évoquées.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte.