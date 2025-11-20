Faits Divers

Près de Lyon : un bébé de 1 mois retrouvé mort dans son lit, une autopsie ordonnée

Près de Lyon : un bébé de 1 mois retrouvé mort dans son lit, une autopsie ordonnée
Près de Lyon : un bébé de 1 mois retrouvé mort dans son lit, une autopsie ordonnée

C’est un véritable drame qui s’est noué ce jeudi matin à Saint-Forgeux dans le Rhône.

 Un bébé de 1 mois a été retrouvé mort dans son lit. C’est la mère de famille qui a prévenu les secours.

Aucune trace de violence n’a été retrouvée sur le corps du nourrisson. Une autopsie a été ordonnée pour déterminer avec précision les causes du décès.

La mort subite du nourrisson fait partie des hypothèses évoquées.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte.

Tags :

mort subite du nourrisson

enquête

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Brigitte Macron le 20/11/2025 à 22:18

Il y’a que les blancs qui peuvent commettre un tel infanticide, on devrait lui faire une ablation des ovaires à ce montre.

Signaler Répondre
avatar
denis007 le 20/11/2025 à 17:42

Bonjour, je suis père de famille et cet événement est le pire cauchemar des nouveaux parents... Cela n'arrive jamais en théorie... Courage à eux.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.