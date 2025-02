Voie de covoiturage sur l’A7 : la DIR Centre-Est lance une enquête auprès des usagers

Mise en service en 2024 sur 8 km entre l'échangeur de Ternay et la sortie n°6 Vénissieux-Feyzin, cette voie fait aujourd'hui l'objet d'une "évaluation de court terme". Objectif : mesurer son impact sur le trafic et l'adhésion des usagers. La DIR Centre-Est précise que cette évaluation est "conforme à la méthodologie définie par le Céréma (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement)", afin de consolider les données à l'échelle nationale.

Deux dispositifs sont mis en place : un questionnaire en ligne, accessible ici, pour recueillir l'avis des usagers en "5 minutes", et une enquête de circulation visant à analyser le flux de véhicules.

Cette initiative intervient alors que les radars des voies de covoiturage de la M6/M7, activés en juillet dernier, ont déjà flashé 1612 véhicules. Des contrôles qui ont donné lieu à 862 amendes, totalisant 116 370 euros.