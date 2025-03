ZFE, ZTL, voies de covoiturage : un rassemblement contre les restrictions de circulation à Lyon

Les mesures de restriction du trafic continuent de susciter la controverse à Lyon. Après l’interdiction des véhicules Crit’Air 3 dans la Zone à Faibles Émissions (ZFE) depuis le 1er janvier, la Métropole de Lyon prévoit la mise en place d’une Zone à Trafic Limité (ZTL) en Presqu’île à partir de juin 2025.

Un collectif opposé à ces réglementations appelle à un rassemblement déclaré et apartisan, ce samedi 8 mars, de 14h à 18h, sur le parvis de la place des Terreaux, devant l’Hôtel de Ville.

Dans son communiqué, le collectif affirme avoir déjà réussi à stopper des mesures similaires "notamment à Montpellier" et entend mener plusieurs actions à Lyon : " procédures judiciaires, mobilisation des maires avant les municipales et fédération des citoyens et professionnels, tous très impactés."

Pour eux,"les raisons de la colère" sont : la ZFE, la ZTL et les voies de covoiturage. Parmi les revendications mises en avant, les organisateurs dénoncent des "entraves aux soins", des "atteintes à la liberté de circuler et de travailler" ainsi que des "discriminations sociales et financières" liées aux amendes de 135 euros et aux obligations de changement de véhicule.

Le mouvement se dit soutenu par plusieurs personnalités, dont Daniel Guichard et Alexandre Jardin, à l’initiative de #CaVaMarcher.