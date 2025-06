ZTL de Lyon : comment tuer une ville en trois lettres

C’est la formule qu’on entend en boucle, dans la bouche de nos élus lyonnais, dès qu’un habitant, un commerçant, un artisan, un professionnel ose émettre une réserve sur la transformation radicale en cours dans le cœur de ville. Ce serait inéluctable, donc inutile de discuter.

Pratique, simple, efficace :

La Zone à Trafic Limité ? Un progrès.

Les rues vides ? Une transition.

Les commerces qui ferment ? Une phase d’adaptation.

Mais si l’histoire a un sens, alors il serait temps de se poser la question de la page que nous sommes en train d’écrire collectivement. Car à ce rythme, ce que nous fabriquons, c’est une ville coupée de sa réalité, vidée de sa vitalité, et sacrifiée sur l’autel d’un modèle urbain hors-sol, idéalisé, figé.

Une ville-conceptuelle, agréable à vivre peut-être, pour celles et ceux qui habitent, travaillent et consomment dans un périmètre de quinze minutes autour d’eux, et qui disposent d’un pouvoir d’achat bien supérieur au revenu moyen. Mais pour les autres ?

Ce samedi, la ZTL lyonnaise entre en vigueur.

Trois lettres qui symbolisent une seule ambition : fermer à la circulation automobile une grande partie du centre-ville pour "apaiser", "respirer", "transformer".

Mais dans la réalité lyonnaise de 2025 et de sa ZTL, c’est une toute autre histoire : une ville qui s’asphyxie sous les interdictions, les travaux non coordonnés, les injonctions techniques, et un calendrier imposé.

Une Presqu’île bunkerisée, où l’on circule désormais à condition d’être autorisé, enregistré, certifié, et où se garer dépend parfois du bon côté de la rue où l’on habite.

Et pendant ce temps, les artisans fuient. Les livreurs tournent en rond. Les clients renoncent.

Les commerçants ferment.

Pas les grandes chaînes.

Pas les multinationales.

Non : nos commerçants indépendants.

Le coeur battant de la ville. Son poumon économique. Ceux qui rendent vivante la cohésion sociale.

Ceux des boulangeries de quartier. Les fleuristes. Les coiffeurs. Les traiteurs. Les restaurateurs. La petite boutique de boucles d’oreilles de la rue Childebert et la gantière de la rue Constantine.

Des visages. Des parcours. Des histoires familiales. Les économies et le travail de toute une vie.

Une fierté d’exercer leur métier au cœur de la plus belle ville de France.

Des gens enracinés, qui ont tout misé sur Lyon et qui, désormais, n’en peuvent plus.

On nous répond que tout cela est nécessaire, urgent, indispensable.

On nous parle d'écologie. Et bien sûr que l’écologie est une priorité, comme l’apaisement des villes est une aspiration collective.

Mais une ville sans équilibre, sans activité, sans habitants, ce n’est pas un progrès. C’est un échec.

Et surtout : c’est un choix.

Un choix idéologique, vertical, imposé. Sans étude d’impact. Sans accompagnement. Sans écoute.

Je pense souvent à Gérard Collomb lorsque l’on évoque ces sujets d’aménagements de la ville. Il avait sans doute ses défauts, mais il savait surtout ce qu’est une ville. Il savait que l’urbanisme, c’est d’abord un dosage. Que l’écologie n’a de sens que si elle s’ancre dans le réel. Il savait qu’on ne transforme pas une ville contre ceux qui y vivent. Qu’on ne l’apaise pas à coups de pelleteuses, d’interdictions, de fermetures intempestives. Que penserait-il de la transformation radicale qui est en train de s’opérer?

Aujourd’hui, tout se fait en force. Les mesures se superposent, s’imposent, se verrouillent. Et face à cela, des milliers de Lyonnais se mobilisent. Des habitants, des commerçants, des professionnels, des retraités, des étudiants. Des gens que rien ne rassemble, sauf une évidence : Lyon est en train de changer trop vite, trop fort, trop mal.

Un collectif s’est formé, en dehors des partis, pour fédérer ces voix. Il réunit désormais plus de 16.000 signataires, une trentaine d’associations, et organise des mobilisations dans toute la ville. Il ne s’agit pas de bloquer, ni de rejeter en bloc. Il s’agit d’alerter. De dire stop. De poser la question : peut-on encore faire autrement ?

La ZTL, telle qu’elle arrive, n’est pas un projet de société. C’est un symbole de rupture. Elle incarne une certaine idée de la ville sans friction, sans automobile, sans bruit, sans liberté. Mais aussi, de plus en plus, sans âme.

Car une ville, ce ne sont pas que des lignes sur un plan. Ce sont des vies qui s’entrelacent. Des enfants qu’on accompagne à l’école. Des livraisons à faire. Des commerces à tenir. Des souvenirs qui s’ancrent.

Une ville, ce sont des usages. Des attaches. Des libertés.

Et Lyon mérite une autre histoire que celle qu’on lui impose aujourd’hui.

Par Alexandra Carraz-Ceselli,

Professionnelle des médias et des politiques publiques, Fondatrice de L’Équipe des Lyonnes et du Lab’ des idées publiques