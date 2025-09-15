ZTL à Lyon : la charcuterie Bonnard au bord de la fermeture, un rassemblement de soutien rue Grenette

Ce lundi matin, une centaine de personnes se sont réunies rue Grenette, à Lyon, pour défendre la charcuterie Bonnard, institution de la Presqu’île menacée de fermeture depuis la mise en place de la zone à trafic limité (ZTL). Le collectif des Défenseurs de Lyon, à l’initiative de l’action, dénonce "plusieurs dizaines de commerces au bord de la fermeture" et des pertes déjà estimées à "3 millions d’euros."
Face aux soutiens citoyens et aux élus présents, Françoise Verot, cogérante de la maison Bonnard fondée en 1850, n’a pas caché son émotion. Les larmes aux yeux elle déclare : "Il faut défendre notre ville et dire stop à la ZTL. […] On est dans un mal-être profond. Allez voter, c’est très important !”.
Au micro de LyonMag Françoise Verot précise : "depuis la ZTL on est à moins 30 % de fréquentation, on avoisine les moins 50. Pour le moment, on tient le coup, mais il faut que tout le monde se mobilise quoi."
La commerçante a dénoncé des "points de barrière qui empêchent d’entrer dans la ville qu’on aime" et fustigé la transformation de la rue Grenette en "couloir à bus."
Plusieurs élus se sont joints au rassemblement. La candidate à la mairie de Lyon Nathalie Perrin-Gilbert (Lyon en commun) a rappelé que "garder une Presqu’île vivante, ça veut dire des habitants, des commerces de proximité, pas seulement des enseignes nationales."
De son côté, Pierre Oliver maire LR du 2e arrondissement et soutien de Jean-Michel Aulas pour les prochaines municipales, a estimé que "le dogmatisme des écologistes a impacté tous les pans du commerce lyonnais" et promis : "dans six mois, nous rouvrirons tout." Gilles Gascon (LR), maire de Saint-Priest et Véronique Sarselli (LR), maire de Sainte-Foy-lès-Lyon et cheffe de file des Républicains pour les élections métropolitaines, sont également venus apporter leur soutien.
La manifestation a brièvement bloqué la rue Grenette autour de 11h15, ponctuée d’applaudissements et d’appels à "aller voter", comme l’a martelé Françoise Verot.
La charcuterie Bonnard, institution lyonnaise depuis 1850, menace de fermer ses portes à cause de la #ZTL. Lors du rassemblement de soutien devant son commerce, Françoise Verot a livré un témoignage fort pic.twitter.com/lmfDjURjem— Lyon Mag (@lyonmag) September 15, 2025
le problème est avant tout les prix pratiqués par certains commerçants ou restaurants. A un moment donné je fais comme beaucoup, je surveille mon budget .Signaler Répondre
Contrairement à Doucet, le maire de St Priest est également élu à la métropole. Et donc sur son territoire de compétence dans le centre de Lyon.Signaler Répondre
bougre d’âneSignaler Répondre
quand tu auras tenu un commerce ou fait quelque chose de ta vie, tu pourras la ramener. En attendant, prend ton vélo et va vite acheter ton quinoa bio qui vient du Chili
je n 'y vais plus .Signaler Répondre
oh , ce n 'est pas cela qui fera baissé outrageusement son budget , très cher mais ,bon, c'est que je préfère notre rue grenette comme elle est devenue , sans ce ballet incessant de voitures .
Et alors ? Si l'Italie vous plait pour ses zones piétonnes et VIVABLES, pourquoi Lyon devrait rester une autoroute INVIVABLE pour le confort égoïste des bagnolards ??Signaler Répondre
Une simple recherche sur le site Pappers suffit pour se rendre compte que les difficultés financières de cette charcuterie ne datent pas de la ZTL. Il faut se remettre en question madame... La ZTL ne peut pas expliquer toutes les gestions calamiteuses.Signaler Répondre
Peut on m’expliquer en quoi la ZTL empêche ces commerces de fonctionner?Signaler Répondre
Ne me faites pas croire que les clients se garaient dans les rues adjacentes (il n’y avait jamais de place).
Je suppose qu’ils allaient dans les parkings sous-terrains qui sont eux tous ouverts.
À moins qu’ils se mettaient en double file à proximité mais permettez-moi de douter.
Paris peut-être?.Signaler Répondre
En tout cas en rapport avec la surface.
Tout le vieux Lyon est piéton.
Les ztl fonctionne en Italie car c'est le paradis du tourisme et de Airbnb, la charcuterie ferme mais elle est remplacée par un débit de boisson, un coffee shop, ou une gelateria...
C'est exactement le cas le Ljubljana, qui soit dit en passant est une super ville pour le tourisme...
On s'en fout de cette grognasse. Elle, elle s'en fout des résidents pollués par les bagnolards.Signaler Répondre
Au fait, son CA baissait bien avant le changement de circulation.
C'est vrai que jusqu'à maintenant je venais acheter mon jambon en voiture, en ma garant juste devant la charcuterie... mais comme je ne peux plus, maintenant, je prends ma voiture et je vais chez un charcutier avec un grand parking...Signaler Répondre
Mais que fait le Maire de Saint-Priest dans cette manifestation ?Signaler Répondre
Que dirait-on si le Maire de Lyon venait manifester son soutien à un commerçant de Saint-Priest ?
Sombre bilan des escrologistes....Signaler Répondre
Défendre une charcuterie ?Signaler Répondre
On ne verra pas le trio lfi/pastèques/PS au rassemblement ;-)
Nous avions pris 20 ans de retard .Signaler Répondre
Merci de me citer une ville européenne qui a un centre piétonnier plus petit que l 'était le notre ?
LOLSignaler Répondre
en quoi la EST responsable , les voitures n'entraient pas dans le commerce , les clients se garaient dans les parkings, venaient à pieds ou en bus !!
Par contre vu les prix c'est pour les bouges
Car pour elle, ce sont des chefs d'entreprise, des "riches", des privilégiés, bref ce n'est pas son électorat...Signaler Répondre
Comme je l'avais déjà mentionné dans un précédent commentaire, si une véritable étude des modes de déplacements avait été menée, nous n'en serions pas là !Signaler Répondre
Ce type d'étude consiste avant tout à interroger, sur une assez longue période, les gens en centre-ville pour savoir d'où ils viennent, ce qu'ils viennent faire et par quel moyen de transport ils sont venus (marche, voiture, vélo, transport en commun...). Ces enquêtes se font dans la rue, mais aussi chez les commerçants, les entreprises ou les administrations. Les résultats permettent ensuite de fixer des objectifs réalistes à moyen et long terme pour inciter à prendre tel ou tel moyen de transport ainsi qu'un plan d'investissements pour atteindre les objectifs.
Les objectifs sont discutés et décidés en pleine concertation avec les parties intéressées (habitants, commerçants, entreprises, employés...).
Mais ça, c'est dans des villes dirigées par des élus compétents...
...d'aller à pieds se "balader" Rue de la Ré un matin en semaine : C'est un amoncellement hideux de camionnettes de livraison garées dans tous les sens, et de trottinettes et de vélos qui zigzaguent., montés par des quidam regardant fixement devant-eux, ignorant les piétons qui n'en peuvent mais...Signaler Répondre
Et oui, la ZTL, c'est ça ! Chacun ses horaires : Les piétons, dorénavant c'est l'après-mdi !.
..de vouloir que les commerçants se "remettent en cause", alors qu'ils se prennent en pleine poire cette ZTL décidée et conçue sans aucune concertation !Signaler Répondre
C' est une charcuterie traiteur on n'y vend pas de steak haché !!!!!!Signaler Répondre
volonté politique de fermer les commerces par une politique punitive ?Signaler Répondre
soutien à cette boutique et aux autres aussi
Prenez l'exemple de GRENOBLE, c'est la 1ere d'une longue série...Signaler Répondre
Oui je pense qu’il y a beaucoup de monde qui prennent leur voiture pour aller acheter un steak hachéSignaler Répondre
Peut être que la charcuterie Bonnard a perdu en rapport qualité/prix. C’est le même problème partout en France mais à Lyon forcément, c’est toujours la faute des écolos.Signaler Répondre
Peut être aussi que c’est trop cher? Les commerçants, il faut qu’ils se remettent en cause aussi?
je connais bien les villes d'Italie qui ont mis en place des ZTL (Milan ,Lecce, Brindisi,etc). c'est très agréable pour le tourisme et pour faire des photos quand il y a des parkings desservis par des transports en commun. Mais c'est moins agréable quand des pelotons de cyclistes déferlent dans les zones piétonnes , et on ne trouve pus de commerce de proximité : partout des bijouteries,magasins de souvenirs, banques,restaurants et marchands de gelati...etc ...Pour faire quelques courses il faut reprendre la voiture pour aller à l’extérieur dans les hypermarchés.Signaler Répondre
Et les villes françaises sans unité architecturale n'ont pas le charme des villes italiennes.
De nos dogmatiques écolo vegan ...des nullissimesSignaler Répondre
Un bel exemple de Doucet m'a t.er.......
Prenez le bus , trottinette électrique, marchez à pieds, garez vous dans des parkings sous terrains et finissez à pieds… prenez un Uber ou taxiSignaler Répondre
Tout ceci n est pas vrai ,ce sont des racontards des gens de droite.Signaler Répondre
La rue Grenette est maintenant apaisée pour ne pas dire pacifiée .
Les riverains peuvent maintenant traverser la rue sans danger pour venir remercier leur maire favori -haut commandeur des croyants en sa discipline verte et subventionnée -
Tout ceci pourrait faire sourire si seulement ....ce n est pas le cas !
Ami ...entends tu ?
Des gens normaux, des gens qui bossent, payent des impôts, se lève tôt, des gens qui ont un discours simple et lucide. Des gens qui appellent pas à casser mais à voter. Bref la France que l'on aime et qui disparaît. Bien du courage à ces commerçantsSignaler Répondre