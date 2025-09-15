ZTL à Lyon : la charcuterie Bonnard au bord de la fermeture, un rassemblement de soutien rue Grenette

Ce lundi matin, une centaine de personnes se sont réunies rue Grenette, à Lyon, pour défendre la charcuterie Bonnard, institution de la Presqu’île menacée de fermeture depuis la mise en place de la zone à trafic limité (ZTL). Le collectif des Défenseurs de Lyon, à l’initiative de l’action, dénonce "plusieurs dizaines de commerces au bord de la fermeture" et des pertes déjà estimées à "3 millions d’euros."

Face aux soutiens citoyens et aux élus présents, Françoise Verot, cogérante de la maison Bonnard fondée en 1850, n’a pas caché son émotion. Les larmes aux yeux elle déclare : "Il faut défendre notre ville et dire stop à la ZTL. […] On est dans un mal-être profond. Allez voter, c’est très important !”.

Au micro de LyonMag Françoise Verot précise : "depuis la ZTL on est à moins 30 % de fréquentation, on avoisine les moins 50. Pour le moment, on tient le coup, mais il faut que tout le monde se mobilise quoi."

La commerçante a dénoncé des "points de barrière qui empêchent d’entrer dans la ville qu’on aime" et fustigé la transformation de la rue Grenette en "couloir à bus."

Plusieurs élus se sont joints au rassemblement. La candidate à la mairie de Lyon Nathalie Perrin-Gilbert (Lyon en commun) a rappelé que "garder une Presqu’île vivante, ça veut dire des habitants, des commerces de proximité, pas seulement des enseignes nationales."

De son côté, Pierre Oliver maire LR du 2e arrondissement et soutien de Jean-Michel Aulas pour les prochaines municipales, a estimé que "le dogmatisme des écologistes a impacté tous les pans du commerce lyonnais" et promis : "dans six mois, nous rouvrirons tout." Gilles Gascon (LR), maire de Saint-Priest et Véronique Sarselli (LR), maire de Sainte-Foy-lès-Lyon et cheffe de file des Républicains pour les élections métropolitaines, sont également venus apporter leur soutien.

La manifestation a brièvement bloqué la rue Grenette autour de 11h15, ponctuée d’applaudissements et d’appels à "aller voter", comme l’a martelé Françoise Verot.