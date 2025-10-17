Politique

Métropolitaines : Véronique Sarselli (LR) promet de supprimer la ZTL de Lyon - LyonMag

C'est sa première "annonce choc" de la campagne.

Ce vendredi, la candidate LR aux élections métropolitaines Véronique Sarselli a dévoilé ce qu'elle ferait si elle battait Bruno Bernard en mars prochain. Et cela concerne l'un des projets phares des écologistes mis en place durant le mandat : la Zone à trafic limité (ZTL).

La maire de Sainte-Foy-lès-Lyon propose de tout simplement la supprimer et de "rouvrir les accès à Lyon à tous" car "les habitants, les commerçants, les artisans et les familles n'en peuvent plus des embouteillages, des accès bloqués et des décisions idéologiques prises sans concertation".

Véronique Sarselli ne prévoit pas un simple retour dans le passé pour la Presqu'île, mais préconise d'ouvrir aux voitures les voies bus sur les quais lors des heures de pointe et le week-end.

Elle veut aussi "retirer les murs en béton absurdes comme ceux à la sortie du parking Saint-Jean", fluidifier les feux de circulation grâce à l'intelligence artificielle, rouvrir la rue Grenette à la circulation automobile et relancer les lignes de bus en Presqu'île.

"Les Lyonnais et Grands Lyonnais méritent mieux qu'une ville-centre bloquée et inaccessible", conclut la candidate LR souhaitant "redonner de l'oxygène, du bon sens et de la liberté aux habitants".

avatar
nim le 18/10/2025 à 08:44
Liberation 2026 a écrit le 17/10/2025 à 17h35

Depuis 2020 c'est pire....Après avec une politique aussi rigide et dogmatique cela n'a rien d'étonnant, les études d'impact et autres alternatives ce n'est très utile pour le clan Bagnon (j'allais dire le can de sectaires...) quand ce sont les dogmes qu'ils faut imposer sans nuance.

Les "bouchons monstres" actuels n'ont rien à voir avec ceux de l'époque alors que la population a beaucoup augmenté, la politique de report des circulations sur des moyens qui prennent moins de place par personne fonctionne, même si la mise en place est toujours un peu longue (le BTP lyonnais ne se couvre pas d'honneurs, d'autres villes font plus vite). Encore une fois regardez les photos et vidéos d'il y a 25 ans au lieu de phantasmer sur les rues vides du 15 aout, on a beaucoup progressé.

En ville on ne peut pas raser immeubles sur immeubles pour faire de la place aux voitures, ça coûte une fortune en expropriations aux contribuables, et la métropole manque de logements, il n'y a pas le choix il faut sortir le maximum de monde des voitures pour que les flux tiennent dans la place existante. Évidemment les cm que gagnent les voitures année après année aggravent le problème.

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 17/10/2025 à 19:00
Ah ah a écrit le 17/10/2025 à 15h49

Oui!!! Du béton, du béton, du béton! Du goudron, du goudron, du goudron!

Mais c’est exactement ça les pistes cyclables

Signaler Répondre
avatar
Où sont les dégonfleurs? le 17/10/2025 à 18:06

Supprimer la ZTL pour y mettre des SUV?

On entend plus les dégonfleurs?

Signaler Répondre
avatar
Liberation 2026 le 17/10/2025 à 17:35
nim a écrit le 17/10/2025 à 15h25

Les voies de bus enlèvent les bouchons, le monde des bisounours où on les vire et il y a plein de place pour les automobilistes ça n’existe pas, une fois qu’on aura englué les bus dans les bouchons et viré les vélos ce sera retour à la case départ avec tout ce beau monde qui prend la voiture comme les autres en roulant au pas pare choc contre pare choc. Il y avait déjà trop de population il y a 25 ans pour que la voiture pour tous fonctionne, et la métropole a beaucoup grossi depuis.

Le monde merveilleux de Sarcelli, on l’a déjà connu il n’est pas merveilleux du tout consultez les photos de Lyon à l’époque.

Depuis 2020 c'est pire....Après avec une politique aussi rigide et dogmatique cela n'a rien d'étonnant, les études d'impact et autres alternatives ce n'est très utile pour le clan Bagnon (j'allais dire le can de sectaires...) quand ce sont les dogmes qu'ils faut imposer sans nuance.

Signaler Répondre
avatar
Adino le 17/10/2025 à 16:21

D’ici peu il n’y aura plus de commerçants
Pourquoi vouloir supprimer la ZTL ?

Signaler Répondre
avatar
VictorineLyon le 17/10/2025 à 16:10

Il faut remettre une logique routière !
combien d’accidents depuis 4/5 ans parfois mortels véhicules trottinettes voitures vélos tout le monde conduit avec la peur ..

Signaler Répondre
avatar
Bin voyons le 17/10/2025 à 15:56
mamipouzo a écrit le 17/10/2025 à 11h03

Rien qu'en synchronisant les feux tricolores, ça fluidifirait la circulation. Hier soir route de Genas, je me suis farci tous les feux rouges sans exception. Ce n'est pas normal.

ça s'appelle une onde verte votre truc : normalement si on respecte les vitesses on arrive à enchainer les feux verts, sinon c'est qu'on roule trop vite...

Et sinon, la synchronisation des feux ça existe déjà et ça se fait depuis des années dans le PC Criter : https://tribunedelyon.fr/transports/regulation-du-trafic-dans-les-secrets-du-pc-criter-maitre-des-bouchons-lyonnais/

Moralité : Sarselli et Aulas n'y connaissent rien en gestion d'une grande ville, ils proposent des choses qui existent déjà en ayant l'impression d'innover et de révolutionner les choses ! Soit c'est de la démagogie et de la maniupulation des masses, soit c'est de l'amateurisme...

Signaler Répondre
avatar
Ah ah le 17/10/2025 à 15:49
jacques de lyon a écrit le 17/10/2025 à 13h29

J'espère qu'elle va également éliminer tous les arbres inutiles et non entretenus.

Oui!!! Du béton, du béton, du béton! Du goudron, du goudron, du goudron!

Signaler Répondre
avatar
mes jantes disent merci le 17/10/2025 à 15:39

enlever les trottoirs des pistes cyclables très hauts et très dangereux même pour les piétons ! et qu’on touche à chaque fois tellement c est étroit !!!!

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1ER le 17/10/2025 à 15:37
Confusion a écrit le 17/10/2025 à 13h30

Vous mélangez tout. On ne parle pas d’écologie ou de GES mais de réduire la place de la voiture en ville, pour rééquilibrer la place réservée aux différents usages. Et par là même avoir une meilleure qualité de vie par la réduction des nuisances liées au bruit et à la pollution des voitures mais aussi diminuer les accidents et donc les blessés et les morts

Je remets votre commentaire de base et vous laisse à votre propagande.


la droite a cote du mur a écrit le 17/10/2025 à 11h08
Les Français changent les villes changent le monde change mais la droite française elle reste bloquée À l’heure où les grandes métropoles misent sur les transports en commun et les mobilités douces elle continue de défendre un modèle centré sur la voiture individuelle Il est temps de tourner la page

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 17/10/2025 à 15:34
Conséquences a écrit le 17/10/2025 à 14h07

Les problèmes engendrés par la ZTL sont nombreux : détours et bouchons (polluants), parkings devenus inutilisables ce qui pénalise les commerces, fermeture de la rue Grenette aux voitures (remplacées par des bus, aucune différence pour les riverains), suppression du nœud intermodal de l'HDV, difficultés pour les PMR et j'en oublie sûrement.

"j'en oublie sûrement."

Oui, Samedi dernier on pouvait ajouter "pas de ligne A du métro entre PERRACHE de CHARPENNES" : tout le monde à pied, c'est encore plus écolo...

Signaler Répondre
avatar
grup le 17/10/2025 à 15:26

On est dans la démagogie la plus éhontée.

Si les profs d'Université copient Trump, où va t-on ?

Signaler Répondre
avatar
nim le 17/10/2025 à 15:25
Libération 2026 a écrit le 17/10/2025 à 14h20

Les bouchons monstres crées ou aggravés suite aux orientations des écolos, des accès compliqués/saturés pour accéder aux parkings dans la ZTL, ZTL qui agit comme un chiffon rouge pour décourager ou faire fuir la clientèle extérieure. C'est à se demander si avec leurs entraves les écolos ne font pas tout pour que les gens se tournent vers des sites internet, pour dégouter les acheteurs d'aller dans le centre de Lyon

Les voies de bus enlèvent les bouchons, le monde des bisounours où on les vire et il y a plein de place pour les automobilistes ça n’existe pas, une fois qu’on aura englué les bus dans les bouchons et viré les vélos ce sera retour à la case départ avec tout ce beau monde qui prend la voiture comme les autres en roulant au pas pare choc contre pare choc. Il y avait déjà trop de population il y a 25 ans pour que la voiture pour tous fonctionne, et la métropole a beaucoup grossi depuis.

Le monde merveilleux de Sarcelli, on l’a déjà connu il n’est pas merveilleux du tout consultez les photos de Lyon à l’époque.

Signaler Répondre
avatar
ouff le 17/10/2025 à 14:54

c'est des génies !

Signaler Répondre
avatar
Jérémy le 17/10/2025 à 14:28
LFI 69 a écrit le 17/10/2025 à 13h04

Quel beau programme : attirer les voitures en ville, et pourquoi pas remettre les espaces publics fumeurs ?
Les droitardés dans toute leur splendeur.

Il est vrai que chez LR ce ne sont pas les couteaux les plus affutés mais toujours plus que chez LFI.

Signaler Répondre
avatar
touchepasastjust le 17/10/2025 à 14:26

et on supprime la voie de bus sur la montée de choulans et on la passe à 70 et SURTOUT ouverture du chemin neuf

Signaler Répondre
avatar
avc le 17/10/2025 à 14:22
Confusion a écrit le 17/10/2025 à 13h30

Vous mélangez tout. On ne parle pas d’écologie ou de GES mais de réduire la place de la voiture en ville, pour rééquilibrer la place réservée aux différents usages. Et par là même avoir une meilleure qualité de vie par la réduction des nuisances liées au bruit et à la pollution des voitures mais aussi diminuer les accidents et donc les blessés et les morts

GLOUGLOU 1ER toujours là ?

Signaler Répondre
avatar
Libération 2026 le 17/10/2025 à 14:20
nim a écrit le 17/10/2025 à 13h46

Nous remettre les bouchons monstres des années 2000 avant qu’on commence à faire des voies de bus séparées et des pistes cyclables ça ne fera pas revenir la clientèle qui est partie sur internet, ça ne fera pas revenir la clientèle de banlieue qui fait ses courses en voiture au bord des autoroutes, ça chassera juste les gens qui se promènent dans la rue et gardent en vie les derniers commerces de centre ville.

Les bouchons monstres crées ou aggravés suite aux orientations des écolos, des accès compliqués/saturés pour accéder aux parkings dans la ZTL, ZTL qui agit comme un chiffon rouge pour décourager ou faire fuir la clientèle extérieure. C'est à se demander si avec leurs entraves les écolos ne font pas tout pour que les gens se tournent vers des sites internet, pour dégouter les acheteurs d'aller dans le centre de Lyon

Signaler Répondre
avatar
fakkke le 17/10/2025 à 14:18
Conséquences a écrit le 17/10/2025 à 14h07

Les problèmes engendrés par la ZTL sont nombreux : détours et bouchons (polluants), parkings devenus inutilisables ce qui pénalise les commerces, fermeture de la rue Grenette aux voitures (remplacées par des bus, aucune différence pour les riverains), suppression du nœud intermodal de l'HDV, difficultés pour les PMR et j'en oublie sûrement.

"parkings devenus inutilisables" tu peux nous dire le quel ?

Signaler Répondre
avatar
Libérer l'immobilier de ses entraves le 17/10/2025 à 14:13

LR devrait également se positionner sur la défense des petits propriétaires, injustement attaqués pendant 5 ans par les écolos !

Signaler Répondre
avatar
Oui, oui et encore oui !!! le 17/10/2025 à 14:12
Et sinon a écrit le 17/10/2025 à 13h37

Rouvrir l'avenue des Frères Lumière ? Y remettre des feux ?

Ça c'est une véritable urgence !!!

Signaler Répondre
avatar
Conséquences le 17/10/2025 à 14:07

Les problèmes engendrés par la ZTL sont nombreux : détours et bouchons (polluants), parkings devenus inutilisables ce qui pénalise les commerces, fermeture de la rue Grenette aux voitures (remplacées par des bus, aucune différence pour les riverains), suppression du nœud intermodal de l'HDV, difficultés pour les PMR et j'en oublie sûrement.

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 17/10/2025 à 14:04

Dans la ZTL le Samedi après-midi, il y a beaucoup de commerçants qui installent des surfaces de vente sur le trottoir devant la devanture de leur commerce.

Ils peuvent ainsi aborder les passants, augmenter la visibilité de leurs articles...

Je ne suis pas sûr que cela soit néfaste à leur chiffre d'affaire.

Signaler Répondre
avatar
nim le 17/10/2025 à 13:46
Aveuglement militant a écrit le 17/10/2025 à 12h21

Les commerçants ont des baisses de chiffres d'affaire, vous êtes dans l'aveuglement ? c'est l'idée que vous donnez.
De plus vous confondez les gens qui se baladent dans les rues avec les clients des commerçants lyonnais, c'est l'amalgame et l'erreur que font les écolos pour ne pas voir la réalité de la situation des commerçants.

Nous remettre les bouchons monstres des années 2000 avant qu’on commence à faire des voies de bus séparées et des pistes cyclables ça ne fera pas revenir la clientèle qui est partie sur internet, ça ne fera pas revenir la clientèle de banlieue qui fait ses courses en voiture au bord des autoroutes, ça chassera juste les gens qui se promènent dans la rue et gardent en vie les derniers commerces de centre ville.

Signaler Répondre
avatar
etsinon le 17/10/2025 à 13:38

elle en pense quoi Laure Cédat de remettre des voitures sur les voies de bus ?!

Signaler Répondre
avatar
Et sinon le 17/10/2025 à 13:37

Rouvrir l'avenue des Frères Lumière ? Y remettre des feux ?

Signaler Répondre
avatar
Vous ne savez même pas pour quelle collectivité vous allez voter le 17/10/2025 à 13:36
LéoChater a écrit le 17/10/2025 à 11h14

Les Lyonnais feront un "barrage Républicain" en votant pour Jean Michel Aulas.
Je voterai JM Aulas sans hésité.

Aulas se présente à la ville, pas à la métropole.

Signaler Répondre
avatar
Troll hunter le 17/10/2025 à 13:36
Réduire les pistes cyclables a écrit le 17/10/2025 à 13h04

Mme SARSSELI a aussi annoncé qu'elle allait se pencher sur les pistes cyclables dans un second temps. ca permettra effectivement de redonner un peu de place aux voitures.

Source(s) de vos affirmations ?

Signaler Répondre
avatar
Vous confondez tout le 17/10/2025 à 13:33
Ex Précisions a écrit le 17/10/2025 à 11h02

Et pas la ZFE ?
M'intéresse pas.

La métropole n'a pas le pouvoir de supprimer la ZFE car c'est une obligation européenne. Seule la loi sur la simplification de la vie économique peut le permettre (si elle est votée et pas retoquée).

Signaler Répondre
avatar
Confusion le 17/10/2025 à 13:30
GLOUGLOU 1ER a écrit le 17/10/2025 à 12h04

Pour votre gouverne l'écologie n'est pas le monopole d'un parti. les verts prennent souvent exemple sur les pays bas qui sont une monarchie constitutionnelle . Le soit disant pays du vélo ou ils possèdent plus de véhicules par habitant quand France . et donc les émissions de GES par habitant est 30% supérieure à celle de la FRANCE.

Vous mélangez tout. On ne parle pas d’écologie ou de GES mais de réduire la place de la voiture en ville, pour rééquilibrer la place réservée aux différents usages. Et par là même avoir une meilleure qualité de vie par la réduction des nuisances liées au bruit et à la pollution des voitures mais aussi diminuer les accidents et donc les blessés et les morts

Signaler Répondre
avatar
jacques de lyon le 17/10/2025 à 13:29

J'espère qu'elle va également éliminer tous les arbres inutiles et non entretenus.

Signaler Répondre
avatar
boB le 17/10/2025 à 13:28
LFI 69 a écrit le 17/10/2025 à 13h04

Quel beau programme : attirer les voitures en ville, et pourquoi pas remettre les espaces publics fumeurs ?
Les droitardés dans toute leur splendeur.

Depuis 5 ans on a vu les gauchiasse à l'œuvre, c'est une catastrophe !

Signaler Répondre
avatar
Netflix le 17/10/2025 à 13:25
mamipouzo a écrit le 17/10/2025 à 11h03

Rien qu'en synchronisant les feux tricolores, ça fluidifirait la circulation. Hier soir route de Genas, je me suis farci tous les feux rouges sans exception. Ce n'est pas normal.

Vous avez une vie passionnante, merci de nous la faire partager

Signaler Répondre
avatar
Réduire les pistes cyclables le 17/10/2025 à 13:04

Mme SARSSELI a aussi annoncé qu'elle allait se pencher sur les pistes cyclables dans un second temps. ca permettra effectivement de redonner un peu de place aux voitures.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 17/10/2025 à 13:04

Quel beau programme : attirer les voitures en ville, et pourquoi pas remettre les espaces publics fumeurs ?
Les droitardés dans toute leur splendeur.

Signaler Répondre
avatar
l'aube blanche le 17/10/2025 à 12:59

Quelle est la position de cette candidate à la présidence de la Métropole concernant la ZFE ?

Signaler Répondre
avatar
Enfin des vrais propositions le 17/10/2025 à 12:52

On veut plus de voitures dans le centre, plus de bouchons et pouvoir polluer plus ! C'est notre choix, notre liberté. Merci Madame pour vos propositions progressistes.

Signaler Répondre
avatar
populiste ? le 17/10/2025 à 12:48

Ouvrir les voies de bus aux voitures ? quelle merveilleuse idée. Comme ça, en plus d'empêcher les vélos de circuler de manière sécurisée, même les bus seront bloqués dans les bouchons. LR est totalement déconnecté de la réalité.

Signaler Répondre
avatar
Vuve l'anarchie du tout vélo électrique le 17/10/2025 à 12:41
wroooomer a écrit le 17/10/2025 à 12h02

welcome back to 1970 !

Cette rue n'est pas devenue piétonne, elle est devenue une piste cyclable géante que l'on ne peut pas traverser sans se faire klaxonner ou engueuler par un livreur de bouffe en vélo électrique!

Signaler Répondre
avatar
Les enfants ont la parole le 17/10/2025 à 12:33
un pseudo de plus a écrit le 17/10/2025 à 12h21

une bagnolarde de plus....
heureusement que le tunnel sous fourvière existe, sinon , elle l'aurait inventé !

Toi t'as pas inventé la poudre avec tes arguments aussi originaux, lucides que pertinents. 😂

Signaler Répondre
avatar
AntiKons le 17/10/2025 à 12:30

Merci Madame Sarselli !
Enfin l'intelligence de retour dans notre ville.

Signaler Répondre
avatar
Aveuglement militant le 17/10/2025 à 12:21
lesdroitardssontfrustrés a écrit le 17/10/2025 à 11h51

Comment est-ce possible de vivre à ce point dans le passé. Surtout que contrairement à ce qui était annoncé par la droite, la presqu'île est pleine tous les weekend...

Les commerçants ont des baisses de chiffres d'affaire, vous êtes dans l'aveuglement ? c'est l'idée que vous donnez.
De plus vous confondez les gens qui se baladent dans les rues avec les clients des commerçants lyonnais, c'est l'amalgame et l'erreur que font les écolos pour ne pas voir la réalité de la situation des commerçants.

Signaler Répondre
avatar
un pseudo de plus le 17/10/2025 à 12:21

une bagnolarde de plus....
heureusement que le tunnel sous fourvière existe, sinon , elle l'aurait inventé !

Signaler Répondre
avatar
johnny le 17/10/2025 à 12:16

Comment dépensé des sous pour tous enlevée au lieux d'avoir mieux fait les choses à la bases

Signaler Répondre
avatar
gab le 17/10/2025 à 12:13

Bravo Je vote pour elle

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1ER le 17/10/2025 à 12:04
la droite a cote du mur a écrit le 17/10/2025 à 11h08

Les Français changent les villes changent le monde change mais la droite française elle reste bloquée À l’heure où les grandes métropoles misent sur les transports en commun et les mobilités douces elle continue de défendre un modèle centré sur la voiture individuelle Il est temps de tourner la page

Pour votre gouverne l'écologie n'est pas le monopole d'un parti. les verts prennent souvent exemple sur les pays bas qui sont une monarchie constitutionnelle . Le soit disant pays du vélo ou ils possèdent plus de véhicules par habitant quand France . et donc les émissions de GES par habitant est 30% supérieure à celle de la FRANCE.

Signaler Répondre
avatar
wroooomer le 17/10/2025 à 12:02

welcome back to 1970 !

Signaler Répondre
avatar
lesdroitardssontfrustrés le 17/10/2025 à 11:51

Comment est-ce possible de vivre à ce point dans le passé. Surtout que contrairement à ce qui était annoncé par la droite, la presqu'île est pleine tous les weekend...

Signaler Répondre
avatar
néné2 le 17/10/2025 à 11:51
boB a écrit le 17/10/2025 à 10h57

Le problème c'est que les français vont avoir du mal à voter LR vu ce qu'il viennent de nous montrer avec leur alliance centriste/Ps, une honte !

C'est clair pour moi je ne voterai plus LR, ils m'ont dégouté.

Signaler Répondre
avatar
patu le 17/10/2025 à 11:40
enfin! a écrit le 17/10/2025 à 11h17

Et voilà pourquoi JMA sera élu! l'ineptie de écolos balayé!!!tant mieux

Sauf qu'il s'agit d'une campagne dépendant de l'état !

