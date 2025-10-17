Métropolitaines : Véronique Sarselli (LR) promet de supprimer la ZTL de Lyon

Ce vendredi, la candidate LR aux élections métropolitaines Véronique Sarselli a dévoilé ce qu'elle ferait si elle battait Bruno Bernard en mars prochain. Et cela concerne l'un des projets phares des écologistes mis en place durant le mandat : la Zone à trafic limité (ZTL).

La maire de Sainte-Foy-lès-Lyon propose de tout simplement la supprimer et de "rouvrir les accès à Lyon à tous" car "les habitants, les commerçants, les artisans et les familles n'en peuvent plus des embouteillages, des accès bloqués et des décisions idéologiques prises sans concertation".

Véronique Sarselli ne prévoit pas un simple retour dans le passé pour la Presqu'île, mais préconise d'ouvrir aux voitures les voies bus sur les quais lors des heures de pointe et le week-end.

Elle veut aussi "retirer les murs en béton absurdes comme ceux à la sortie du parking Saint-Jean", fluidifier les feux de circulation grâce à l'intelligence artificielle, rouvrir la rue Grenette à la circulation automobile et relancer les lignes de bus en Presqu'île.

"Les Lyonnais et Grands Lyonnais méritent mieux qu'une ville-centre bloquée et inaccessible", conclut la candidate LR souhaitant "redonner de l'oxygène, du bon sens et de la liberté aux habitants".