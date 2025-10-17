Métropolitaines : Véronique Sarselli (LR) promet de supprimer la ZTL de Lyon

Ce vendredi, la candidate LR aux élections métropolitaines Véronique Sarselli a dévoilé ce qu'elle ferait si elle battait Bruno Bernard en mars prochain. Et cela concerne l'un des projets phares des écologistes mis en place durant le mandat : la Zone à trafic limité (ZTL).
La maire de Sainte-Foy-lès-Lyon propose de tout simplement la supprimer et de "rouvrir les accès à Lyon à tous" car "les habitants, les commerçants, les artisans et les familles n'en peuvent plus des embouteillages, des accès bloqués et des décisions idéologiques prises sans concertation".
Véronique Sarselli ne prévoit pas un simple retour dans le passé pour la Presqu'île, mais préconise d'ouvrir aux voitures les voies bus sur les quais lors des heures de pointe et le week-end.
Elle veut aussi "retirer les murs en béton absurdes comme ceux à la sortie du parking Saint-Jean", fluidifier les feux de circulation grâce à l'intelligence artificielle, rouvrir la rue Grenette à la circulation automobile et relancer les lignes de bus en Presqu'île.
"Les Lyonnais et Grands Lyonnais méritent mieux qu'une ville-centre bloquée et inaccessible", conclut la candidate LR souhaitant "redonner de l'oxygène, du bon sens et de la liberté aux habitants".
Les "bouchons monstres" actuels n'ont rien à voir avec ceux de l'époque alors que la population a beaucoup augmenté, la politique de report des circulations sur des moyens qui prennent moins de place par personne fonctionne, même si la mise en place est toujours un peu longue (le BTP lyonnais ne se couvre pas d'honneurs, d'autres villes font plus vite). Encore une fois regardez les photos et vidéos d'il y a 25 ans au lieu de phantasmer sur les rues vides du 15 aout, on a beaucoup progressé.Signaler Répondre
En ville on ne peut pas raser immeubles sur immeubles pour faire de la place aux voitures, ça coûte une fortune en expropriations aux contribuables, et la métropole manque de logements, il n'y a pas le choix il faut sortir le maximum de monde des voitures pour que les flux tiennent dans la place existante. Évidemment les cm que gagnent les voitures année après année aggravent le problème.
Mais c’est exactement ça les pistes cyclablesSignaler Répondre
Supprimer la ZTL pour y mettre des SUV?Signaler Répondre
On entend plus les dégonfleurs?
Depuis 2020 c'est pire....Après avec une politique aussi rigide et dogmatique cela n'a rien d'étonnant, les études d'impact et autres alternatives ce n'est très utile pour le clan Bagnon (j'allais dire le can de sectaires...) quand ce sont les dogmes qu'ils faut imposer sans nuance.Signaler Répondre
D’ici peu il n’y aura plus de commerçantsSignaler Répondre
Pourquoi vouloir supprimer la ZTL ?
Il faut remettre une logique routière !Signaler Répondre
combien d’accidents depuis 4/5 ans parfois mortels véhicules trottinettes voitures vélos tout le monde conduit avec la peur ..
ça s'appelle une onde verte votre truc : normalement si on respecte les vitesses on arrive à enchainer les feux verts, sinon c'est qu'on roule trop vite...Signaler Répondre
Et sinon, la synchronisation des feux ça existe déjà et ça se fait depuis des années dans le PC Criter : https://tribunedelyon.fr/transports/regulation-du-trafic-dans-les-secrets-du-pc-criter-maitre-des-bouchons-lyonnais/
Moralité : Sarselli et Aulas n'y connaissent rien en gestion d'une grande ville, ils proposent des choses qui existent déjà en ayant l'impression d'innover et de révolutionner les choses ! Soit c'est de la démagogie et de la maniupulation des masses, soit c'est de l'amateurisme...
Oui!!! Du béton, du béton, du béton! Du goudron, du goudron, du goudron!Signaler Répondre
enlever les trottoirs des pistes cyclables très hauts et très dangereux même pour les piétons ! et qu’on touche à chaque fois tellement c est étroit !!!!Signaler Répondre
Je remets votre commentaire de base et vous laisse à votre propagande.Signaler Répondre
la droite a cote du mur a écrit le 17/10/2025 à 11h08
Les Français changent les villes changent le monde change mais la droite française elle reste bloquée À l’heure où les grandes métropoles misent sur les transports en commun et les mobilités douces elle continue de défendre un modèle centré sur la voiture individuelle Il est temps de tourner la page
"j'en oublie sûrement."Signaler Répondre
Oui, Samedi dernier on pouvait ajouter "pas de ligne A du métro entre PERRACHE de CHARPENNES" : tout le monde à pied, c'est encore plus écolo...
On est dans la démagogie la plus éhontée.Signaler Répondre
Si les profs d'Université copient Trump, où va t-on ?
Les voies de bus enlèvent les bouchons, le monde des bisounours où on les vire et il y a plein de place pour les automobilistes ça n’existe pas, une fois qu’on aura englué les bus dans les bouchons et viré les vélos ce sera retour à la case départ avec tout ce beau monde qui prend la voiture comme les autres en roulant au pas pare choc contre pare choc. Il y avait déjà trop de population il y a 25 ans pour que la voiture pour tous fonctionne, et la métropole a beaucoup grossi depuis.Signaler Répondre
Le monde merveilleux de Sarcelli, on l’a déjà connu il n’est pas merveilleux du tout consultez les photos de Lyon à l’époque.
c'est des génies !Signaler Répondre
Il est vrai que chez LR ce ne sont pas les couteaux les plus affutés mais toujours plus que chez LFI.Signaler Répondre
et on supprime la voie de bus sur la montée de choulans et on la passe à 70 et SURTOUT ouverture du chemin neufSignaler Répondre
GLOUGLOU 1ER toujours là ?Signaler Répondre
Les bouchons monstres crées ou aggravés suite aux orientations des écolos, des accès compliqués/saturés pour accéder aux parkings dans la ZTL, ZTL qui agit comme un chiffon rouge pour décourager ou faire fuir la clientèle extérieure. C'est à se demander si avec leurs entraves les écolos ne font pas tout pour que les gens se tournent vers des sites internet, pour dégouter les acheteurs d'aller dans le centre de LyonSignaler Répondre
"parkings devenus inutilisables" tu peux nous dire le quel ?Signaler Répondre
LR devrait également se positionner sur la défense des petits propriétaires, injustement attaqués pendant 5 ans par les écolos !Signaler Répondre
Ça c'est une véritable urgence !!!Signaler Répondre
Les problèmes engendrés par la ZTL sont nombreux : détours et bouchons (polluants), parkings devenus inutilisables ce qui pénalise les commerces, fermeture de la rue Grenette aux voitures (remplacées par des bus, aucune différence pour les riverains), suppression du nœud intermodal de l'HDV, difficultés pour les PMR et j'en oublie sûrement.Signaler Répondre
Dans la ZTL le Samedi après-midi, il y a beaucoup de commerçants qui installent des surfaces de vente sur le trottoir devant la devanture de leur commerce.Signaler Répondre
Ils peuvent ainsi aborder les passants, augmenter la visibilité de leurs articles...
Je ne suis pas sûr que cela soit néfaste à leur chiffre d'affaire.
Nous remettre les bouchons monstres des années 2000 avant qu’on commence à faire des voies de bus séparées et des pistes cyclables ça ne fera pas revenir la clientèle qui est partie sur internet, ça ne fera pas revenir la clientèle de banlieue qui fait ses courses en voiture au bord des autoroutes, ça chassera juste les gens qui se promènent dans la rue et gardent en vie les derniers commerces de centre ville.Signaler Répondre
elle en pense quoi Laure Cédat de remettre des voitures sur les voies de bus ?!Signaler Répondre
Rouvrir l'avenue des Frères Lumière ? Y remettre des feux ?Signaler Répondre
Aulas se présente à la ville, pas à la métropole.Signaler Répondre
Source(s) de vos affirmations ?Signaler Répondre
La métropole n'a pas le pouvoir de supprimer la ZFE car c'est une obligation européenne. Seule la loi sur la simplification de la vie économique peut le permettre (si elle est votée et pas retoquée).Signaler Répondre
Vous mélangez tout. On ne parle pas d’écologie ou de GES mais de réduire la place de la voiture en ville, pour rééquilibrer la place réservée aux différents usages. Et par là même avoir une meilleure qualité de vie par la réduction des nuisances liées au bruit et à la pollution des voitures mais aussi diminuer les accidents et donc les blessés et les mortsSignaler Répondre
J'espère qu'elle va également éliminer tous les arbres inutiles et non entretenus.Signaler Répondre
Depuis 5 ans on a vu les gauchiasse à l'œuvre, c'est une catastrophe !Signaler Répondre
Vous avez une vie passionnante, merci de nous la faire partagerSignaler Répondre
Mme SARSSELI a aussi annoncé qu'elle allait se pencher sur les pistes cyclables dans un second temps. ca permettra effectivement de redonner un peu de place aux voitures.Signaler Répondre
Quel beau programme : attirer les voitures en ville, et pourquoi pas remettre les espaces publics fumeurs ?Signaler Répondre
Les droitardés dans toute leur splendeur.
Quelle est la position de cette candidate à la présidence de la Métropole concernant la ZFE ?Signaler Répondre
On veut plus de voitures dans le centre, plus de bouchons et pouvoir polluer plus ! C'est notre choix, notre liberté. Merci Madame pour vos propositions progressistes.Signaler Répondre
Ouvrir les voies de bus aux voitures ? quelle merveilleuse idée. Comme ça, en plus d'empêcher les vélos de circuler de manière sécurisée, même les bus seront bloqués dans les bouchons. LR est totalement déconnecté de la réalité.Signaler Répondre
Cette rue n'est pas devenue piétonne, elle est devenue une piste cyclable géante que l'on ne peut pas traverser sans se faire klaxonner ou engueuler par un livreur de bouffe en vélo électrique!Signaler Répondre
Toi t'as pas inventé la poudre avec tes arguments aussi originaux, lucides que pertinents. 😂Signaler Répondre
Merci Madame Sarselli !Signaler Répondre
Enfin l'intelligence de retour dans notre ville.
Les commerçants ont des baisses de chiffres d'affaire, vous êtes dans l'aveuglement ? c'est l'idée que vous donnez.Signaler Répondre
De plus vous confondez les gens qui se baladent dans les rues avec les clients des commerçants lyonnais, c'est l'amalgame et l'erreur que font les écolos pour ne pas voir la réalité de la situation des commerçants.
une bagnolarde de plus....Signaler Répondre
heureusement que le tunnel sous fourvière existe, sinon , elle l'aurait inventé !
Comment dépensé des sous pour tous enlevée au lieux d'avoir mieux fait les choses à la basesSignaler Répondre
Bravo Je vote pour elleSignaler Répondre
Pour votre gouverne l'écologie n'est pas le monopole d'un parti. les verts prennent souvent exemple sur les pays bas qui sont une monarchie constitutionnelle . Le soit disant pays du vélo ou ils possèdent plus de véhicules par habitant quand France . et donc les émissions de GES par habitant est 30% supérieure à celle de la FRANCE.Signaler Répondre
welcome back to 1970 !Signaler Répondre
Comment est-ce possible de vivre à ce point dans le passé. Surtout que contrairement à ce qui était annoncé par la droite, la presqu'île est pleine tous les weekend...Signaler Répondre
C'est clair pour moi je ne voterai plus LR, ils m'ont dégouté.Signaler Répondre
Sauf qu'il s'agit d'une campagne dépendant de l'état !Signaler Répondre