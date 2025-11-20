ZTL à Lyon : quels changements prévus ce lundi pour les automobilistes ?

Depuis sa mise en place en juin dernier sur la Presqu’île de Lyon, la Zone à trafic limité a connu des modifications impactant les automobilistes. Ces derniers ne peuvent en effet plus pénétrer dans certaines rues. La ZTL a en fait comme objectif de limiter la circulation entre le nord de la place Bellecour et le bas des Pentes de la Croix-Rousse.
Plusieurs changements viennent d’être annoncés par la Métropole de Lyon. Ces derniers entreront en vigueur ce lundi 24 novembre avec pour commencer l’activation d’une borne d’accès rue Childebert. Elle viendra compléter les autres déjà en place au niveau des rues Gentil, Port-du-Temple ou encore rue du Président Edouard Herriot.
Afin de "répondre aux besoins formulés" par les habitants et les commerçants, la collectivité a également décidé de procéder à "des adaptations" concernant les personnes ayant le droit de circuler au sein de la Zone à trafic limité. L’accès par lecture des plaques d’immatriculation sera activé automatiquement dès le début de la semaine prochaine pour les détenteurs d’une vignette stationnement résident. Ce sera également le cas pour les titulaires d’une carte CMI-S (carte mobilité inclusion) et inscrits au dispositif de stationnement de la Ville de Lyon.
A noter également la possibilité pour les riverains des quais Pêcherie, Célestins et Saint-Antoine de circuler en voiture dans la ZTL après des démarches effectuées auprès de LPA Mobilités leur permettant de devenir des ayants droit.
Enfin, un accès par digicode sera mis en place dès lundi pour les commerces le souhaitant "afin de faciliter le retrait spontané d’achats lourds ou encombrants l’après-midi par leurs clients". Il faudra là-aussi faire une demande auprès de LPA Mobilités.
