ZTL à Lyon : quels changements prévus ce lundi pour les automobilistes ?

La très controversée Zone à trafic limité fait encore parler d’elle.

Depuis sa mise en place en juin dernier sur la Presqu’île de Lyon, la Zone à trafic limité a connu des modifications impactant les automobilistes. Ces derniers ne peuvent en effet plus pénétrer dans certaines rues. La ZTL a en fait comme objectif de limiter la circulation entre le nord de la place Bellecour et le bas des Pentes de la Croix-Rousse.

Plusieurs changements viennent d’être annoncés par la Métropole de Lyon. Ces derniers entreront en vigueur ce lundi 24 novembre avec pour commencer l’activation d’une borne d’accès rue Childebert. Elle viendra compléter les autres déjà en place au niveau des rues Gentil, Port-du-Temple ou encore rue du Président Edouard Herriot.

Afin de "répondre aux besoins formulés" par les habitants et les commerçants, la collectivité a également décidé de procéder à "des adaptations" concernant les personnes ayant le droit de circuler au sein de la Zone à trafic limité. L’accès par lecture des plaques d’immatriculation sera activé automatiquement dès le début de la semaine prochaine pour les détenteurs d’une vignette stationnement résident. Ce sera également le cas pour les titulaires d’une carte CMI-S (carte mobilité inclusion) et inscrits au dispositif de stationnement de la Ville de Lyon.

A noter également la possibilité pour les riverains des quais Pêcherie, Célestins et Saint-Antoine de circuler en voiture dans la ZTL après des démarches effectuées auprès de LPA Mobilités leur permettant de devenir des ayants droit.

Enfin, un accès par digicode sera mis en place dès lundi pour les commerces le souhaitant "afin de faciliter le retrait spontané d’achats lourds ou encombrants l’après-midi par leurs clients". Il faudra là-aussi faire une demande auprès de LPA Mobilités.

23 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
ecologie mon amour le 21/11/2025 à 10:19
Suppression a écrit le 20/11/2025 à 21h47

De toute façon ces ztl et autres aberrations ne pourront pas rester en place longtemps. La ville appartient à tout le monde, les automobilistes ont le droit de circuler n'importe où

ben je ne crois pas que l'on est le droit de rouler sur les voies ferrées, les voies de bus,...
tu veux te garer sur la place Bellecour? t'as le droit de rouler partout pourquoi pas te garer sur la place Bellecour?
pourquoi pas te garer directement dans la fnac? tu as le droit de rouler partout.
et un petit safari comme à Peaugres dans le parc de la tête d'or? c'était autorisé avant (et grâce à un lecteur de LM j'ai même appris que c'est pour ca que l'on a créé les plaques minéralogique)

oui c'est un raisonnement par l'absurde mais c'est pas moi qui ai commencé.

Signaler Répondre
avatar
raslebol69 le 20/11/2025 à 23:28
france22 a écrit le 20/11/2025 à 12h51

et comme ça, on va pouvoir embaucher des fonctionnaires pour valider les dossiers…

Non. Comme pour bien d'autres domaines cela sera confié à des prestataires privés (à but lucratif)...

Signaler Répondre
avatar
Suppression le 20/11/2025 à 21:47

De toute façon ces ztl et autres aberrations ne pourront pas rester en place longtemps. La ville appartient à tout le monde, les automobilistes ont le droit de circuler n'importe où

Signaler Répondre
avatar
Bah non le 20/11/2025 à 21:43
Romi a écrit le 20/11/2025 à 16h12

La plupart des grandes villes en Europe et dans le monde ont dû mettre en place des péages urbains et/ou des ZTL. Pour quelle raison, Lyon se distinguerait-il ?

Et pour quelle raison Lyon devrait commettre les mêmes erreurs que les autres ? Ce n'est pas parce qu'un groupe de gens font de la merde qu'il faut les imiter bêtement sans réfléchir

Signaler Répondre
avatar
Pour tout le monde pareil le 20/11/2025 à 21:01
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 20/11/2025 à 11h15

Il était temps!!! Que de bla bla pour mettre en place cette zone mais bon, on est enfin tranquille et moi, grâce a mon autorisation d'accès, je vais pouvoir circuler facilement et trouver de quoi me garer en bas de chez moi.

Et tu auras aussi le privilège de venir em****er les habitants de banlieue!
Parce que nous n avons pas le droit de venir chez toi, mais toit tu ne te gênes pas pour venir chez nous !

Prend garde! La colère gronde et il se pourrait que ceux que tu méprises, si loin de te vue, n appliquent les mêmes dogmes et t interdisent de paraître vers chez eux!

Signaler Répondre
avatar
Dav696 le 20/11/2025 à 17:36
c'est celui qui dit qui est a écrit le 20/11/2025 à 16h17

c'est surtout les voitures qui sont nauséabondes

C'est plutôt les écolos qui sont dégueulasse

Signaler Répondre
avatar
c'est celui qui dit qui est le 20/11/2025 à 16:17
antoine69 a écrit le 20/11/2025 à 11h08

quelle cuisine nauséabonde !

c'est surtout les voitures qui sont nauséabondes

Signaler Répondre
avatar
0057-109403 le 20/11/2025 à 16:16
Regarder son nombril a écrit le 20/11/2025 à 12h53

Doucet critique Trump mais, finalement il applique la même politique avec sa ZTL et sa ZFE : barricader Lyon et exclure une partie de la population derrière des barrières, des bornes ou des interdictions......

sors de ta voiture et tu pourras passer les barrières.

Signaler Répondre
avatar
Romi le 20/11/2025 à 16:12

La plupart des grandes villes en Europe et dans le monde ont dû mettre en place des péages urbains et/ou des ZTL. Pour quelle raison, Lyon se distinguerait-il ?

Signaler Répondre
avatar
Bon le 20/11/2025 à 14:28

Opération ville morte ?💀

Signaler Répondre
avatar
Regarder son nombril le 20/11/2025 à 12:53

Doucet critique Trump mais, finalement il applique la même politique avec sa ZTL et sa ZFE : barricader Lyon et exclure une partie de la population derrière des barrières, des bornes ou des interdictions......

Signaler Répondre
avatar
france22 le 20/11/2025 à 12:51

et comme ça, on va pouvoir embaucher des fonctionnaires pour valider les dossiers…

Signaler Répondre
avatar
1789 le 20/11/2025 à 12:49

Avançant en âge, j'espère que les médecins spécialistes seront obligés de s'installer à l'extérieur de cette zone. Les raisons médicales sont ma seule raison de continuer à me déplacer dans ce secteur.

Signaler Répondre
avatar
Liberté ? le 20/11/2025 à 12:26

Ça rappelle les auto autorisations lors du Covid pour sortir son chien, sauf que dans ce cas c'est pas temporaire le temps d'une épidémie mais installé pour de bon. Ça a quelque chose d'effrayant ces fichages et ne laissent rien présager de bon selon QUI a le pouvoir sur ces informations.

Signaler Répondre
avatar
Effectivement le 20/11/2025 à 12:20

Vite une Zone à interdiction des Escrologistes

Signaler Répondre
avatar
RV90L le 20/11/2025 à 12:20

L’usine à gaz tourne à plein rendement….

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 20/11/2025 à 12:08

Ce n'est pas un bon signal que de commencer à favoriser des passe-droits.
Les voitures n'ont rien à faire en presqu'île.

Signaler Répondre
avatar
Cette usine à gaz... le 20/11/2025 à 11:38

Et ce barricadement paranoïaque...

Le cerveau des Ecologistes au pouvoir est bien malade...

Vivement qu'on libère Lyon...

Signaler Répondre
avatar
CSC le 20/11/2025 à 11:25
la place des terreaux a écrit le 20/11/2025 à 11h15

Bonjour trop compliqué le système

soit faire enregistrer sa plaque soit demander une carte.

si cà c'est compliqué je comprends mieux certains commentaires.,

Signaler Répondre
avatar
‎ Libriste‎ ‎ le 20/11/2025 à 11:15

Il était temps!!! Que de bla bla pour mettre en place cette zone mais bon, on est enfin tranquille et moi, grâce a mon autorisation d'accès, je vais pouvoir circuler facilement et trouver de quoi me garer en bas de chez moi.

Signaler Répondre
avatar
la place des terreaux le 20/11/2025 à 11:15

Bonjour trop compliqué le système

Signaler Répondre
avatar
Lolotooooooooooo le 20/11/2025 à 11:12

L'entrisme bien pensant ........

Signaler Répondre
avatar
antoine69 le 20/11/2025 à 11:08

quelle cuisine nauséabonde !

Signaler Répondre

