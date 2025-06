La ZTL de Lyon entre en vigueur ce samedi : la Presqu’île transformée en château-fort apaisé ?

Dans le centre-ville, les automobilistes ne pourront plus circuler dans une quinzaine de rues, dont la rue de la République et la rue Grenette, excepté les riverains, les commerçants ou encore les taxis, qui devront être munis d’un badge ou référencer leur plaque d’immatriculation.

Afin d’éviter les bouchons pendant les heures de pointe, la ZTL sera levée tous les jours entre 6h et 13h pour les ayants droits. Pour les livreurs, ces derniers pourront effectuer leur travail dans les rues piétonnes de la Presqu’île entre 6h et 11h30.

La Métropole et la Ville de Lyon souhaitent tout de même mettre en place progressivement la ZTL. Par exemple, certaines bornes ne seront activées qu’à partir de la rentrée de septembre, comme celles situées dans les rues du Port-du-Temple et Gentil.

De plus, la police municipale ne verbalisera pas tout de suite les automobilistes qui s’introduiront dans les zones prohibées, sauf dans la rue Grenette, où la vidéoverbalisation et les stationnements interdits seront immédiatement sanctionnés.

Pour passer entre Rhône et Saône, il faudra désormais circuler par Bellecour, Perrache, ou encore le tunnel de la Croix-Rousse.

De nouveaux itinéraires pour les bus TCL

Plusieurs itinéraires vont changer pour les lignes de bus TCL, puisqu’eux aussi, ne pourront plus circuler dans la Presqu’Île. De quoi susciter de l’inquiétude pour les 200 000 usagers des TCL qui se rendent dans le centre-ville chaque jour (chiffres du Sytral).

À Bellecour, il existera deux pôles bus. L’un situé du côté de la Saône (avec les lignes C20, C20E, 40) l’autre du côté du Rhône (C10, C12, 15, 15E et 35). Cela va éviter de contourner la place. À Cordeliers, un nouveau pôle accueillera les lignes C23, 9, 27, 59, A32, A71, C3, C13, C14 et C18. La ligne C23 va également voir le jour et relier la Cité international à Flachet pour permettre de désengorger la ligne C3 passant par l’Hôtel de Ville.