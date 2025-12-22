Près de Lyon : il parvient à s'introduire de nuit dans une galerie marchande et à dévaliser une bijouterie

Vers 2h du matin, un individu a été repéré par les caméras de vidéosurveillance en train de monter sur le toit de l'hypermarché, puis de s'introduire à l'intérieur du bâtiment.

Sa cible ? La bijouterie La Vie en Or dans la galerie marchande.

Dans un temps record, il a fait main basse sur de nombreux bijoux en brisant des vitrines, avant de prendre la fuite. Son butin serait très important.

Les policiers sont arrivés sur place trop tard, le voleur s'était déjà volatilisé. Une enquête a été ouverte, elle aurait déjà permis l'interpellation et le placement en garde à vue d'un suspect dimanche.