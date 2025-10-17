Politique

Véronique Sarselli veut ouvrir les voies de bus aux voitures à Lyon : "Un recul historique" selon Bruno Bernard

En l'absence de débat d'idées aux élections municipales de Lyon, la métropolitaine prend le relais.

Ce vendredi, Véronique Sarselli a jeté un pavé dans la mare en annonçant que si elle devenait présidente de la Métropole de Lyon, elle supprimerait la Zone à trafic limité (ZTL), rétablissant le trafic des voitures et des bus en Presqu'île, mais aussi en ouvrant à la circulation les voies de bus sur les quais en heures de pointe et le week-end.

Et la candidate des Républicains n'a pas attendu longtemps avant de provoquer la réponse de son adversaire écologiste.

Selon Bruno Bernard, cette dernière proposition de lutter contre les embouteillages en laissant les voitures prendre toutes les voies de circulation sur les quais "serait un recul historique" pour Lyon.

"Je critiquais il y a peu le manque de projets et de propositions de la droite lyonnaise pour notre Métropole. Finalement, elles arrivent enfin... Et je ne m’attendais pas à un retour vers le passé aussi lointain", tance le président écologiste de la collectivité.

Bruno Bernard n'attaque pas l'impact que la mesure pourrait avoir sur les embouteillages, mais plutôt sur l'efficacité du réseau TCL : "Même en heure creuse, cette idée ne ferait qu’aller à contre-sens de l’Histoire et de tout ce que le mandat actuel, comme ceux de mes prédécesseurs, ont accompli pour améliorer le réseau TCL". Car l'écologiste rappelle qu'un seul bus, "c’est entre 65 et 130 personnes que nous pouvons déplacer d’un seul coup. Il ne faut pas affecter leurs cadences, car c’est le principal facteur qui pousse nos habitants à préférer le bus à la voiture".

Bruno Bernard

Véronique Sarselli

ZTL

C'est moi le 18/10/2025 à 08:40
1957 a écrit le 18/10/2025 à 06h31

C est vrai que grâce aux ecolos vélo et trottinettes roulent dur les voies de bus et trottoirs ! peu de gens sur les pistes cyclables, c’est la débandade.,,
Piétons non respectés et les automobiliste dans des bouchons permanents ! Commerces tues…
Quand aux rues envahies d’hérésie et de saleté c’est du jamais vu ! ainsi que le cimetière de Guillotière qui ressemble à un pré ! Quand on paie une concession c’est honteux.
Bravo à celle sui veut remettre de l’ordre !

Peu de gens sur les pistes cyclables ah bon?
Mais si vous habitez à Vernaison ou à Saint Cyr au Mont D'Or c'est sur que vous verrez peu de gens sur les pistes cyclables.
Allez en ville le long des quais ou avenue Lafayette par exemple.
Ya juste eu une progression du velo de 62% entre 2019 et 2023 .
Et remerciez les, sinon vous serez encore en train d'attendre dans les embouteillages .

C'est moi le 18/10/2025 à 08:31
Lapalisse a écrit le 17/10/2025 à 23h07

Je ne vous ai jamais empêché de prendre votre vélo et vous avez mal lu et mal interprété ce que j'ai ecrit.
On ne prends aucun pLaisir à pédaler avec des conditions météo DÉPLORABLES, libre à vous de chopper une creve j'ai plus de 70 ans et du vélo j'en ai fait p'us que vous, mais il y a un moment ou vous ne pourrez plus en faire ni monter votre vélo cargo au 3 emme étage si vous n'avez pas de garage d'ailleurs comment appelles t on un vélo cargo à 4 roues comme on en voit maintenant avec moteur électrique : UNE VOITURE ET SANS IMMATRICULATION NI PERMIS SUR LA VOIE PUBLIQUE.
Je constate que toute l'ecologie de ville est construite pour entraver les voitures au lieu de fluidifier le trafique, continuez à pédaler tant que vous le pourrez, ensuite vous ferez comme moi.

Mais oui c'est bien ce que je préconise on fait comme on veut et surtout comme on peut.
Vous prenez pas de plaisir à faire du velo sous la pluie c'est votre probleme.
Je pense que pas grand monde prend du plaisir a rester coincé dans les embouteillages, mais si ils préfèrent ca, qu'a cela ne tienne, je n'ai pas à les juger.

Et puis d'ailleurs ou voyez vous des conditions météo déplorable ?
Ca fait un mois qu'il n'ya pas une goutte de pluie, de quoi parlez vous, c'est ni l'Irlande ni l'écosse ici et un surpantalon impermeable ca coûte 10€ et vous êtes pas mouillé c'est magique.

Montez son velo dans les étages???
Je sais pas ou vous habitez (et encore une fois je vous demande pas de faire du vélo) mais ya quelques choses de tres pratiques dans 90% des immeubles, ça s'appelle un ascenseur, ça permet à un certain nombre de personnes de pouvoir accéder à leur appartements, dans les étages et on peut tres souvent y mettre son velo.

Autre choses dans les résidences construite dans les 20 dernières années, il ya des locals velo, tres pratiques pour ranger son vélo.
Sinon quand on utilise une grosse chaine comme cadenas on peut quand meme laisser son velo attacher dehors au cas ou vous n'avez ni ascenseur ni local à velo.

Dernière chose je pense que vous vivez encore dans les années 80 (90 pour etre gentil vous connaissez pas les livraisons à domicile, les imperméables, les ascenseurs, les locals velo, les velos cargo etc) et qu'aujourd'hui le velo électrique permet de faire des grandes distances sans éprouver la moindre fatigue, ce n'est pas du tout du sport de faire du velo electrique c'est juste un moyen extrêmement rapide et économique de se déplacer en ville, les 3/4 des velos en circulation sont électrique et vous pouvez en faire bien apres les 70ans .

L'essayer c'est l'adopter !

Quand la droite ne respecte pas les français le 18/10/2025 à 08:04
la loi c'est la loi a écrit le 18/10/2025 à 06h53

J'avoue ne pas être favorable aux zfe (j'approuve l'objectif, mais pas la méthode), en revanche merci pour ce rappel utile sur l'état réel des obligations légales.
Merci également de souligner l'usage régulier et irritant de cavaliers législatifs dans ce pays, même si ce cas particulier n'est pas un cavalier législatif au sens total, la mesure n'était pas masquée, le but n'étant pas de faire passer la mesure en douce, mais d'en forcer son adoption en l'attachant à un autre texte jugé utile (un peu comme pour le texte sur l'aide à mourir et celui sur les soins palliatifs que certains souhaitaient lier, celui sur les soins palliatifs faisant une large unanimité).
Bravo en tout cas d'élever le niveau.

Sur la méthode ça peut en effet se discuter. Mais il faut quand même rappeler que les ZFE n'ont rien à voir avec l'écologie contrairement à ce qu'hurlent les anti ZFE. C'est une question de santé publique avec une qualité de l'air en zone dense qui dépasse régulièrement des seuils qui sont dangereux pour la santé des habitants. D'où les vieux diesels plus pénalisés (ce n'est pas pour rien que Tokyo a interdit les diesels dans les années 90 alors que 80% du parc était diesel c'est suite à des mobilisations citoyennes contre les politiques et les lobbies auto parce que les gens en crevaient).
Pour le en douce c'est que jeter à la poubelle 10 ans de travaux de l'assemblée et des collectivités ça mérite un réel débat et pas un petit amendement avec 1/4 de l'assemblée

ahah le 18/10/2025 à 07:56

Sarselli c’est qui??? une femme qui va en arrière en tout cas. idée stupide .

Il faudrait aussi faire respecter un peu le code de la route le 18/10/2025 à 07:27

Et empêcher réellement la circulation de trotinettes débridées, en plus de faire respecter les feux rouge.

C'est pourtant d'une telle évidence, ca s'appelle juste le respect. Le respect des règles et le respect d'autrui.

france22 le 18/10/2025 à 07:22

il y a toujours un retour en arrière quand les politiques menées ont été jusqu’au boutistes et idéologiques…et ont fi du du réel…

moi je sais le 18/10/2025 à 07:04
Où sont les dégonfleurs? a écrit le 17/10/2025 à 18h04

Ouvrir les voies bus aux SUV surtout...

Tiens où sont les degonfleurs?

Ils en ont eu mare de se prendre des amendes et des peines de prison avec sursis, et maintenant ils bossent.

Ah, la vérité pédagogique de la loi et de la discipline !

Bruno Bernard tombe dans le piège tendu par les LR comme un débutant le 18/10/2025 à 06:58

Cette histoire de voie de bus est très bien trouvée : limitée dans le temps et dans l'espace, donc assez consensuelle et surtout Aulas-compatible.

Elle crée un réel point de rupture entre les écolos dogmatiques, qui ont sacralisé ces espaces publics et ne peuvent pas sortir de leurs schémas de pensée poussiéreux, et un centre-droit pragmatique et ouvert, prêt à faire bouger les lignes.

Je suis conquis !

la loi c'est la loi le 18/10/2025 à 06:53
Quand la droite ne respecte pas les français a écrit le 18/10/2025 à 06h10

Pour info les les ZFE ne sont pas du tout supprimées. Il y a juste eu un amendement qui a été introduit en douce dans une loi qui n'avait rien à voir puisqu'elle traitait de la simplification de la vie économique, la réduction des contraintes pour les entreprises.
Ça s'appelle un cavalier législatif et pour le moment la loi n'a été voté qu'à l'assemblée, il faut encore qu'elle passe au sénat et qu'elle passe le conseil constitutionnel qui fera sûrement sauter cet amendement puisqu'il n'a rien à voir avec la loi.
Essayer de détruire les ZFE - sur lesquelles le législateur travaille depuis la condamnation de la France il y a 10 ans par l'UE - par un pauvre amendement en douce quand il n'y a que 150 députés dans l'assemblée c'est vraiment irrespectueux des français et de la vie démocratique

J'avoue ne pas être favorable aux zfe (j'approuve l'objectif, mais pas la méthode), en revanche merci pour ce rappel utile sur l'état réel des obligations légales.
Merci également de souligner l'usage régulier et irritant de cavaliers législatifs dans ce pays, même si ce cas particulier n'est pas un cavalier législatif au sens total, la mesure n'était pas masquée, le but n'étant pas de faire passer la mesure en douce, mais d'en forcer son adoption en l'attachant à un autre texte jugé utile (un peu comme pour le texte sur l'aide à mourir et celui sur les soins palliatifs que certains souhaitaient lier, celui sur les soins palliatifs faisant une large unanimité).
Bravo en tout cas d'élever le niveau.

Sur les quais de la presqu'île vous allez guerre le 18/10/2025 à 06:47
Gloubi-boulga populiste a écrit le 18/10/2025 à 05h18

Alors autant remettre en cause les aménagements "mode doux" qui ont rendu la circulation en voiture Infernale (en particulier les suppressions de voies et double sens) peut s'entendre, on peut tout a fait estimer que la part réservée aux vélos (et trottinettes) est devenue trop importante, autant l'idée d'autoriser les voitures sur les voies de bus est stupide. Un transport en commun doit être prioritaire, ce n'est ni un mec à vélo ni un mec dans sa caisse.
Et ça toucherait en plus ceux qui vont bosser et 1) soit n'ont pas les moyens de circuler en voiture 2) soit ont besoin d'arriver à l'heure (souvent ce sont les même, ceux qui pointent et ne sont pas au forfait).
Par ailleurs un certain niveau de garantie des horaires fait partie du cahier des charges.

Je circule en voiture et vélo, je ne prends pour ainsi dire pas les transports publics. La circulation en voiture est devenue infernale... Mais la circulation en vélo est à peine mieux aux horaires de pointe, c'est devenu une incommensurable cohue. Je pense toutefois que la garantie de circulation des transports publics doit être assurée, c'est un minimum, et ça n'a rien d'écolo.
La proposition est absolument populiste de ce point de vue, et essaye d'emporter l'adhésion en en faisant un gloubi-boulga lié au tout vélo des écolos. C'est de la politique minable.
Pourquoi pas l'autorisation de circulation sur les voies de tram demain, puis les voies du métro aérien après-demain ?

Rétablir la circulation des voitures sur les voies de bus des quais, c'est surtout une ABSOLUE NÉCESSITÉ.

Il faut parfois 40 minutes pour sortir de la presqu'île, c'est ahurissant !

1957 le 18/10/2025 à 06:31

C est vrai que grâce aux ecolos vélo et trottinettes roulent dur les voies de bus et trottoirs ! peu de gens sur les pistes cyclables, c’est la débandade.,,
Piétons non respectés et les automobiliste dans des bouchons permanents ! Commerces tues…
Quand aux rues envahies d’hérésie et de saleté c’est du jamais vu ! ainsi que le cimetière de Guillotière qui ressemble à un pré ! Quand on paie une concession c’est honteux.
Bravo à celle sui veut remettre de l’ordre !

Quand la droite ne respecte pas les français le 18/10/2025 à 06:10
Lapalisse a écrit le 17/10/2025 à 16h08

Cette maire de Sainte Foy a parfaitement raison car ça depolura vu le nombre de bus toutes les 10 minutes ou plus.
Il y aura 2 fois moins de queu aux feux et ça ne va pas pas grever vraiment le timing de ces bus en revanche si 2 fois plus de voitures passent au feux vert c'est 2 fois moins de polution à attendre bêtement au feu avec moteur alummé.
Enfin une personne qui a la tête sur les épaules contrairement à tous ces défendeurs de dogme qui n'ont aucune notion de la vraie écologie qui n'est pas celle de détruire la circulation mais au contraire de la FLUIDIFIER et la il y a à revoir tout ce que cette fausse écologie de ville imposent a la majorité des Lyonnais.
Ce fut une bonne chose de virer les critaires 5, 4, 3, mais plus bas il faut arrêter les idioties.

Pour info les les ZFE ne sont pas du tout supprimées. Il y a juste eu un amendement qui a été introduit en douce dans une loi qui n'avait rien à voir puisqu'elle traitait de la simplification de la vie économique, la réduction des contraintes pour les entreprises.
Ça s'appelle un cavalier législatif et pour le moment la loi n'a été voté qu'à l'assemblée, il faut encore qu'elle passe au sénat et qu'elle passe le conseil constitutionnel qui fera sûrement sauter cet amendement puisqu'il n'a rien à voir avec la loi.
Essayer de détruire les ZFE - sur lesquelles le législateur travaille depuis la condamnation de la France il y a 10 ans par l'UE - par un pauvre amendement en douce quand il n'y a que 150 députés dans l'assemblée c'est vraiment irrespectueux des français et de la vie démocratique

Métro Ouest-est le 18/10/2025 à 05:55
Métropolitain a écrit le 17/10/2025 à 18h15

Dans les 20 ans, par nécessité, avec ou sans les élus actuels, une ligne E transversale est/ouest sera construite pour compléter utilement le réseau métropolitain lyonnais. Un téléphérique, un tramway, un bus même BHNS n'auront jamais les capacités d'une ligne de métro. La densité urbaine existe entre Tassin/Presqu'ile/Part-Dieu/Hôpitaux est. Penserait-on remplacer la ligne D à gde capacité, confortable, efficace, automatique.. par un tramway ! Au-delà d'un million d'habitants seul le métro répond au besoin de transport d'une métropole:Paris/Lyon/Lille/Toulouse. Or Bordeaux (sans métro) a un réseau complet de tramways, déjà saturé. CQFD !

Vous venez de répondre à votre remarque sur un hypothétique métro E, la réponse est métro D... pourquoi faire sorte de doublon Ouest-est?

Gloubi-boulga populiste le 18/10/2025 à 05:18

Alors autant remettre en cause les aménagements "mode doux" qui ont rendu la circulation en voiture Infernale (en particulier les suppressions de voies et double sens) peut s'entendre, on peut tout a fait estimer que la part réservée aux vélos (et trottinettes) est devenue trop importante, autant l'idée d'autoriser les voitures sur les voies de bus est stupide. Un transport en commun doit être prioritaire, ce n'est ni un mec à vélo ni un mec dans sa caisse.
Et ça toucherait en plus ceux qui vont bosser et 1) soit n'ont pas les moyens de circuler en voiture 2) soit ont besoin d'arriver à l'heure (souvent ce sont les même, ceux qui pointent et ne sont pas au forfait).
Par ailleurs un certain niveau de garantie des horaires fait partie du cahier des charges.

Je circule en voiture et vélo, je ne prends pour ainsi dire pas les transports publics. La circulation en voiture est devenue infernale... Mais la circulation en vélo est à peine mieux aux horaires de pointe, c'est devenu une incommensurable cohue. Je pense toutefois que la garantie de circulation des transports publics doit être assurée, c'est un minimum, et ça n'a rien d'écolo.
La proposition est absolument populiste de ce point de vue, et essaye d'emporter l'adhésion en en faisant un gloubi-boulga lié au tout vélo des écolos. C'est de la politique minable.
Pourquoi pas l'autorisation de circulation sur les voies de tram demain, puis les voies du métro aérien après-demain ?

JPP le 18/10/2025 à 00:59

Vivement que Buffet siffle la fin de la récré : Sarselli a le charisme d'un poisson chat et des idées du siècle dernier.

johnny le 18/10/2025 à 00:00

Y nous bassine avec leurs vélos TCL ta vu le prix et sont surtout souvent en retard en panne ect lol

Tant qu'à faire le 17/10/2025 à 23:31

Prochaine proposition de Mme Sarselli : laisser les voitures rouler sur les voies de métro !

Lapalisse le 17/10/2025 à 23:07
C'est moi a écrit le 17/10/2025 à 16h49

Et avant le commencement des voitures on faisait comment?
Et est-ce qu'on vous a obligé de prendre un velo?
Incroyable ca!
Je prend mon velo quand il pleut, ca ne m'a pas tuer.
Je prend mon velo quand il fait froid, ça ne m'a pas tuer.
Je prend mon velo quand il fait chaud, ça ne m'a pas tuer.

On peut faire ses courses en velo cargo ou en velo remorque et meme avec des sacoches et un sac à dos..
On peut se faire livrer ses courses.
Et surtout personne ne vous a empêcher de circuler en voiture.

Vous parlez d'égoïsme et vous voulez empêcher les gens de se passer de leur voiture pour faire du velo?
Regarder autour de vous y'a pas que des jeunes sur des velos, tout les jours je croise des quinquagénaires, des sexagénaires et meme des septuagénaires, hommes ou femmes.

Le coût de la vie ça vous parle?
Heureusement qu'il ya des velos, sinon vous serez encore plus coincé dans les embouteillages, ça n'a pas de sens le tout voiture en ville, ya de la place pour tous.
Et je suis pas ecolo et je ne suis pas contre plus de place pour les voitures.
Ca manque d'intelligence à tout les niveaux.

Je ne vous ai jamais empêché de prendre votre vélo et vous avez mal lu et mal interprété ce que j'ai ecrit.
On ne prends aucun pLaisir à pédaler avec des conditions météo DÉPLORABLES, libre à vous de chopper une creve j'ai plus de 70 ans et du vélo j'en ai fait p'us que vous, mais il y a un moment ou vous ne pourrez plus en faire ni monter votre vélo cargo au 3 emme étage si vous n'avez pas de garage d'ailleurs comment appelles t on un vélo cargo à 4 roues comme on en voit maintenant avec moteur électrique : UNE VOITURE ET SANS IMMATRICULATION NI PERMIS SUR LA VOIE PUBLIQUE.
Je constate que toute l'ecologie de ville est construite pour entraver les voitures au lieu de fluidifier le trafique, continuez à pédaler tant que vous le pourrez, ensuite vous ferez comme moi.

Les verts sont mais tellement ringards ! le 17/10/2025 à 22:02

L'avenir, c'est de ne plus emm...rder les Lyonnais !

On ne vote pas pour être méprisé en permanence par Doucet le malhonnête et sa clique d'adjoints incompétents.

vailo le 17/10/2025 à 21:42

les verts n'ont qu'une idée, supprimer les voitures dans Lyon et mettre des vélos partout
Dans 6 mois, ils seront dégagés par les urnes

Mise à Jour le 17/10/2025 à 20:33
Lyon avec Zemmour vite a écrit le 17/10/2025 à 19h00

On veut aussi rouler sur les trottoirs

Les cyclistes et zozos à trottinette le font déjà sans se gêner...

Rassurez-vous... le 17/10/2025 à 20:18

Rassurez-vous Monsieur Bernard !!!
Vous êtes bien placé, pour savoir ce que vaut la parole d'un LR !!! ptdr !!!!!!!!!!!!!!

La trahison, le mensonge et la manipulation, sont les gènes fondateurs de ce parti.
Trois points communs, aux partis macronistes-modem-pastèques islamogauchistes !! ptdr

Le parti LR, concentre ce qui se fait de pire.
Un parti, prêt a tout, mais vraiment tout, pour accéder ou rester au pouvoir !!

Les partis LR, macronie, modem, pastèques islamogauhistes ont toujours fait passer leurs intérêts personnels sur le dos des Français et de la France.
Nous en avons eu encore récemment la démonstration !!!

Une promesse ou un programme de campagne, n'engage que ceux qui y croient !!
Ne l'oubliez pas, avant de voter pour des candidats de partis, qui feront toujours passer leurs intérêts, avant l'intérêt général !

mamipouzo le 17/10/2025 à 19:48

Le "recul historique" c'est avec ce zozo qu'on l'a atteint. On se croirait en zone de guerre dans la métropole. C'est toujours en travaux, c'est sale.

C'est encore moi rectificatif le 17/10/2025 à 19:28
C'est toujour encore moi a écrit le 17/10/2025 à 19h22

Je vous confirme, je n'empêche personne de prendre sa caisse.
Je vous rappelle que j'en ai eu une.

J'ai constaté comme vous qu'à Oullins, ils ont fait n'importe quoi, j'ai jamais dit que les ecolos ont bien fait les choses.

Par contre dialoguer si vous le pouvez avec les cyclistes en ville et vous constaterez que les bienfaits sont tres nombreux.

Moi je fait l'effort d'essayer de comprendre tout le monde, encore une fois je roule à velo pour mon pouvoir d'achat et ne plus être coincé dans les bouchons, je comprend que les automobilistes en ont marre, je voudrais juste en retour qu'on comprenne ceux qui font le choix de la voiture.

Il faut arrêtez de tout politisé.

Je voulais dire ceux qui ont fait le choix du vélo bien évidemment *

C'est toujour encore moi le 17/10/2025 à 19:22
Bob d'Oullins a écrit le 17/10/2025 à 18h51

Je ne vous connais pas et donc je nenpeux dire si vous empêcher certains de prendre leur voiture. Par contre j'affirme la métropole limite la liberté de déplacement des automobilistes voir l'usage de la voiture. Quand le bas de votre rue n'est pas circulable et que le sens inverse devient sens interdit sans raison réelle, on vous empêche de circuler. Quand vous accompagnez des enfants porteur de handicaps et que l'on vous empêche de vous stationner, on vous empêche de circuler. Des exemples de ce type il en existe beaucoup dans la métropole. En parallèle le nombre de personnes persevant des améliorations de leur qualité de vie est assez limite....

Je vous confirme, je n'empêche personne de prendre sa caisse.
Je vous rappelle que j'en ai eu une.

J'ai constaté comme vous qu'à Oullins, ils ont fait n'importe quoi, j'ai jamais dit que les ecolos ont bien fait les choses.

Par contre dialoguer si vous le pouvez avec les cyclistes en ville et vous constaterez que les bienfaits sont tres nombreux.

Moi je fait l'effort d'essayer de comprendre tout le monde, encore une fois je roule à velo pour mon pouvoir d'achat et ne plus être coincé dans les bouchons, je comprend que les automobilistes en ont marre, je voudrais juste en retour qu'on comprenne ceux qui font le choix de la voiture.

Il faut arrêtez de tout politisé.

Antivroom le 17/10/2025 à 19:13
Anti verts a écrit le 17/10/2025 à 18h46

Message aux écolos : vous ne supportez pas les voitures, le bruit, la pollution, les voitures, les vieux, les personnes à mobilité réduite, les embouteillages ?
Alors un conseil : partez vivre a la campagne et foutez nous la paix !
C'est fou ce paradoxe qui consiste à être anti voiture et vivre dans la 3eme ville....mais cassez vous !!

Vous ne supportez pas les velos, les trottinettes, les jeunes,les TCL, les embouteillages?
Alors un bon conseil, partez vivre à la campagne et foutez nous la paix, vous pourrez rouler à plus de 30kmh, aucun velo ne vous doublera.
C'est fou de vouloir plus de voitures, dans une ville saturé de voitures.

jaime le 17/10/2025 à 19:10

J’aime, c’est du bon sens pour fluidifier.

Lyon avec Zemmour vite le 17/10/2025 à 19:00

On veut aussi rouler sur les trottoirs

Bob d'Oullins le 17/10/2025 à 18:51
C'est toujours moi a écrit le 17/10/2025 à 17h53

Non je pense que c'est vous qui dormez, ya des voitures de partout et a ce jour j'ai toujours pas constaté que des gens doivent y dormir le soir car ils n'avancent pas.
Personne ne vous empêche de prendre votre voiture je maintient.
Et surtout pas les cyclistes.

Je ne vous connais pas et donc je nenpeux dire si vous empêcher certains de prendre leur voiture. Par contre j'affirme la métropole limite la liberté de déplacement des automobilistes voir l'usage de la voiture. Quand le bas de votre rue n'est pas circulable et que le sens inverse devient sens interdit sans raison réelle, on vous empêche de circuler. Quand vous accompagnez des enfants porteur de handicaps et que l'on vous empêche de vous stationner, on vous empêche de circuler. Des exemples de ce type il en existe beaucoup dans la métropole. En parallèle le nombre de personnes persevant des améliorations de leur qualité de vie est assez limite....

Anti verts le 17/10/2025 à 18:46

Message aux écolos : vous ne supportez pas les voitures, le bruit, la pollution, les voitures, les vieux, les personnes à mobilité réduite, les embouteillages ?
Alors un conseil : partez vivre a la campagne et foutez nous la paix !
C'est fou ce paradoxe qui consiste à être anti voiture et vivre dans la 3eme ville....mais cassez vous !!

Bob d'Oullins le 17/10/2025 à 18:46

C'est quand même dommage de se plaindre des solutions mises en place par les ecolos et de proposer pire.
La questions n'est pas de savoir si la voiture ouboe velondoit gagner mais comment faire pour que chacun puisse se déplacer dans de bonnes conditions et en sécurité.
Entre les ecolos et les LR, une fois le fond atteint, iOS creusent encore.
Je pensais que nous méritions mieux smais en fait peut être pas.

DTC le 17/10/2025 à 18:44

Les jours où il pleut on devrait pouvoir rouler sur les voies cyclables aussi, vu qu'il y a 90% de vélo en moins.

Claude maurice le 17/10/2025 à 18:44

un bon début , oui à la suppression de la ZTL et oui à ouvrir les couloirs de bus aux voitures au moins à certaines heures

velo le 17/10/2025 à 18:25

Ils ont testé les vélos. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Moins de 10% des cyclistes respectent les règles du code de la route. Les cyclistes manquent clairement d'éducation et de respect. Il faut stopper cet anarchie mise en place par EELV. Le vélo c'est bien, le respect des autres et de l'état de droit c'est mieux.

Métropolitain le 17/10/2025 à 18:15
bon sens a écrit le 17/10/2025 à 17h52

Cette dame est intelligente

Dans les 20 ans, par nécessité, avec ou sans les élus actuels, une ligne E transversale est/ouest sera construite pour compléter utilement le réseau métropolitain lyonnais. Un téléphérique, un tramway, un bus même BHNS n'auront jamais les capacités d'une ligne de métro. La densité urbaine existe entre Tassin/Presqu'ile/Part-Dieu/Hôpitaux est. Penserait-on remplacer la ligne D à gde capacité, confortable, efficace, automatique.. par un tramway ! Au-delà d'un million d'habitants seul le métro répond au besoin de transport d'une métropole:Paris/Lyon/Lille/Toulouse. Or Bordeaux (sans métro) a un réseau complet de tramways, déjà saturé. CQFD !

pif paf le 17/10/2025 à 18:08
AntiKons a écrit le 17/10/2025 à 16h57

Restons sérieux
Cela fait 5 ans que notre ville recule à l'âge de pierre.
Les idées écolos ne sont pas réputés pour être â l'avant garde de la technologie.
A l'échelle nationale, dans les derniers sondages, l'écologie recueille 3% des voix.
A vous écouter il y aurait 97 % d'imbéciles en France et 3% de demi-dieux qui connaitraient la vérité suprême ?
Allons reprenez vos esprits

3% mais qui ont un ministère???

Toi ta la palme le 17/10/2025 à 18:06
GLOUGLOU 1ER a écrit le 17/10/2025 à 17h01

Vous osez dire "Et surtout personne ne vous a empêcher de circuler en voiture" vous dormiez ces cinq dernière années !

Quand tu prend ta voiture ya quelqu'un qui ta mis une contravention ?

Où sont les dégonfleurs? le 17/10/2025 à 18:04

Ouvrir les voies bus aux SUV surtout...

Tiens où sont les degonfleurs?

C'est vraiment moi le 17/10/2025 à 17:56
AntiKons a écrit le 17/10/2025 à 16h57

Restons sérieux
Cela fait 5 ans que notre ville recule à l'âge de pierre.
Les idées écolos ne sont pas réputés pour être â l'avant garde de la technologie.
A l'échelle nationale, dans les derniers sondages, l'écologie recueille 3% des voix.
A vous écouter il y aurait 97 % d'imbéciles en France et 3% de demi-dieux qui connaitraient la vérité suprême ?
Allons reprenez vos esprits

Non je dis pas que vous êtes des imbéciles, vous avez choisis votre mode de déplacement, j'ai choisis le mien et je respecte votre choix.

C'est toujours moi le 17/10/2025 à 17:53
GLOUGLOU 1ER a écrit le 17/10/2025 à 17h01

Vous osez dire "Et surtout personne ne vous a empêcher de circuler en voiture" vous dormiez ces cinq dernière années !

Non je pense que c'est vous qui dormez, ya des voitures de partout et a ce jour j'ai toujours pas constaté que des gens doivent y dormir le soir car ils n'avancent pas.
Personne ne vous empêche de prendre votre voiture je maintient.
Et surtout pas les cyclistes.

bon sens le 17/10/2025 à 17:52

Cette dame est intelligente

C'est encore moi le 17/10/2025 à 17:50
Trop facile ... a écrit le 17/10/2025 à 17h14

L'égoïsme c'est lorsqu'une métropole empêche une partie de la population à circuler dans leur ville.
Principalement les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes ne pouvant pas faire de vélos car surpoids, etc.
Une métropole est sensé prendre en compte tous ses administrés ....
Les transports en communs ne conviennent pas aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.
Mais on a constaté depuis longtemps que votre idéologie politique passait avant l'être humain

Euh vous avez pas compris quoi quand j'ai insisté sur le fait que je ne suis pas ecolo?
Je veux juste pouvoir circuler librement!
Désolé pour les handicapés, pour les personnes en surpoids mais est ce qu'on les empêche de prendre leurs voitures?

Vous habitez où?
Mettez le nez à votre fenêtre ou dans la premiere rue accessible vers chez vous, vous ne voyez pas de voitures?

Sinon les TCL je suis d'accord que c'est pas top, c'est bien pour ça que je suis passé au velo.
J'ai tout essayé et depuis que j'ai vendu ma voiture pour un velo électrique je revis
J'AI RETROUVÉ DU POUVOIR D'ACHAT !!

Enlevez toutes les pistes cyclables, remettez les voies de bus aux voitures, je m'en tamponne, je continuerai à velo, je me faufile déjà hein
Et je me plaint pas quand les gens marche sur les pistes cyclables, quand les camions de livraison ou les voitures s'y garent.

Waouh le 17/10/2025 à 17:48

Bravo Mme SARSELLI, là il fallait vraiment oser, c'est audacieux et tellement année 80, j'adore. Vous pourrez autoriser de nouveau la cigarette dans les salles de cinéma, ça nous manque aussi tellement .

Ecolo le 17/10/2025 à 17:47

Les écolos pensent que les embouteillages diminuent la pollution 😂😂 C'est dire leur niveau intellectuel...

J'mens touche une le 17/10/2025 à 17:45

Je reviens de Montréal ou les voies sont réservés au bus qu'une partie de la journée et les automobilistes peuvent y circuler à partir de la fin d'après midi
Et cela semble respecté
Sont pas sectaires eux, ni buté, ni muré, ni borné

rigolo le 17/10/2025 à 17:44
Ah ah ah a écrit le 17/10/2025 à 16h47

"Il va falloir rendre aux voitures leur place sur l'espace public".... Non, mais ce qu'il ne faut pas lire quand même!
Elle occupent 70 à 80% de l'espace public les voitures, même avec des pistes cyclables ou des voies bus qui ne concernent qu'une infime partie des rues de la Métropole!
Et elles sont stationnées 95% du temps!
Je me suis "amusé" ce matin à regarder le partage de l'espace public sur les quais du Rhône, en rive gauche (entre Cours Lafayette et Rue Servient) : 2 voies voitures (2x3 mètres), 2 rangées de stationnement de part et d'autre (2x2mètres), 1 voie lyonnaise de 4 mètres de large. Soit 10 mètres de large affectés aux voitures et 4 mètres affectés aux vélos, c'est à dire 2,5 fois plus de place d'espace public automobile.
On peut faire le même exercice sur bon nombrfe de rues de la Métropole, on arrivera souvent à ce ratio!
Mais il y a toujours des rigolos pour expliquer que la voiture est persécutée et qu'elle doit redevenir ultra-dominante (au liue d'être juste dominante).

Oui je confirme, vous êtes bien rigolo avec vos petits exemples bien ridicules, au mieux choisi avec soin et au pire déformés car pris dans le micro contexte qui vous arrange.

Dans les faits c'est quand même inquiétants que de voir des gens comme vous remplis de mauvaise foi sur ce sujet. De toute façon pensez ce que vous voulez ça ne changera rien au fait qu'il faut effectivement rendre à la voiture la place qui lui revient de droit, dans une ville pas foutue d'investir dans des alternatives fiables

Trop d'excès le 17/10/2025 à 17:44

Certains aménagements sont pertinents, mais les écolos sont allés bien trop loin.

Et ils n'ont à aucun moment essayé de réduire la masse salariale exorbitante de la ville de Lyon...

Il faudra bien casser quelques aménagements idéologiques le 17/10/2025 à 17:42

Et le centre-droit pourra même le faire en grande pompe.

Je rêve d'une conférence de presse au milieu de la rue des frères Lumière le jour où Aulas démolira ce mur en béton absurde !

Hildegonde le 17/10/2025 à 17:41
JeSubisNousSubissonsIlsSubissent a écrit le 17/10/2025 à 17h18

En tout cas, les divers travaux effectués en ce moment ou déjà effectués en banlieue sur les ex RN6 et RN7 et dans les 5e et 9e arrondissements ne prévoient aucun couloir pour les bus mais uniquement des pistes cyclables. Ce qui fait que les usagers des transports en commun subissent exactement les mêmes tracas (bouchons) que les automobilistes en raison de la réduction du nombre de voies. A mon avis, il y avait un peu mieux à faire... Et c'est sûrement pas cela qui va conduire les automobilistes à utiliser davantage les transports en commun.

Tout comme sur la RN 7 doublée désormais par la VL8 sur laquelle il n'y a quasiment jamais de vélos , même le week-end, alors que les bus ( dont le 86 ) empruntent la voie unique hyper embouteillée . Un méga bouchon le matin entre La Tour de Salvagny et Tassin . La même chose à Limonest et Champagne . Facile pour les ecolos de gloser sur les voies cyclables de la presqu'île, mais les métropolitains paient aussi de lourds impôts et en ont plus qu'assez !

Parking sur les berges du Rhône le 17/10/2025 à 17:37

vivement que Mme SARSSELI remettre les parkings sur les berges du Rhône, c'était tellement mieux avant.

