Véronique Sarselli veut ouvrir les voies de bus aux voitures à Lyon : "Un recul historique" selon Bruno Bernard

Ce vendredi, Véronique Sarselli a jeté un pavé dans la mare en annonçant que si elle devenait présidente de la Métropole de Lyon, elle supprimerait la Zone à trafic limité (ZTL), rétablissant le trafic des voitures et des bus en Presqu'île, mais aussi en ouvrant à la circulation les voies de bus sur les quais en heures de pointe et le week-end.
Et la candidate des Républicains n'a pas attendu longtemps avant de provoquer la réponse de son adversaire écologiste.
Selon Bruno Bernard, cette dernière proposition de lutter contre les embouteillages en laissant les voitures prendre toutes les voies de circulation sur les quais "serait un recul historique" pour Lyon.
"Je critiquais il y a peu le manque de projets et de propositions de la droite lyonnaise pour notre Métropole. Finalement, elles arrivent enfin... Et je ne m’attendais pas à un retour vers le passé aussi lointain", tance le président écologiste de la collectivité.
Bruno Bernard n'attaque pas l'impact que la mesure pourrait avoir sur les embouteillages, mais plutôt sur l'efficacité du réseau TCL : "Même en heure creuse, cette idée ne ferait qu’aller à contre-sens de l’Histoire et de tout ce que le mandat actuel, comme ceux de mes prédécesseurs, ont accompli pour améliorer le réseau TCL". Car l'écologiste rappelle qu'un seul bus, "c’est entre 65 et 130 personnes que nous pouvons déplacer d’un seul coup. Il ne faut pas affecter leurs cadences, car c’est le principal facteur qui pousse nos habitants à préférer le bus à la voiture".
Mais si vous habitez à Vernaison ou à Saint Cyr au Mont D'Or c'est sur que vous verrez peu de gens sur les pistes cyclables.
Allez en ville le long des quais ou avenue Lafayette par exemple.
Ya juste eu une progression du velo de 62% entre 2019 et 2023 .
Et remerciez les, sinon vous serez encore en train d'attendre dans les embouteillages .
Vous prenez pas de plaisir à faire du velo sous la pluie c'est votre probleme.
Je pense que pas grand monde prend du plaisir a rester coincé dans les embouteillages, mais si ils préfèrent ca, qu'a cela ne tienne, je n'ai pas à les juger.
Et puis d'ailleurs ou voyez vous des conditions météo déplorable ?
Ca fait un mois qu'il n'ya pas une goutte de pluie, de quoi parlez vous, c'est ni l'Irlande ni l'écosse ici et un surpantalon impermeable ca coûte 10€ et vous êtes pas mouillé c'est magique.
Montez son velo dans les étages???
Je sais pas ou vous habitez (et encore une fois je vous demande pas de faire du vélo) mais ya quelques choses de tres pratiques dans 90% des immeubles, ça s'appelle un ascenseur, ça permet à un certain nombre de personnes de pouvoir accéder à leur appartements, dans les étages et on peut tres souvent y mettre son velo.
Autre choses dans les résidences construite dans les 20 dernières années, il ya des locals velo, tres pratiques pour ranger son vélo.
Sinon quand on utilise une grosse chaine comme cadenas on peut quand meme laisser son velo attacher dehors au cas ou vous n'avez ni ascenseur ni local à velo.
Dernière chose je pense que vous vivez encore dans les années 80 (90 pour etre gentil vous connaissez pas les livraisons à domicile, les imperméables, les ascenseurs, les locals velo, les velos cargo etc) et qu'aujourd'hui le velo électrique permet de faire des grandes distances sans éprouver la moindre fatigue, ce n'est pas du tout du sport de faire du velo electrique c'est juste un moyen extrêmement rapide et économique de se déplacer en ville, les 3/4 des velos en circulation sont électrique et vous pouvez en faire bien apres les 70ans .
L'essayer c'est l'adopter !
Sur la méthode ça peut en effet se discuter. Mais il faut quand même rappeler que les ZFE n'ont rien à voir avec l'écologie contrairement à ce qu'hurlent les anti ZFE. C'est une question de santé publique avec une qualité de l'air en zone dense qui dépasse régulièrement des seuils qui sont dangereux pour la santé des habitants. D'où les vieux diesels plus pénalisés (ce n'est pas pour rien que Tokyo a interdit les diesels dans les années 90 alors que 80% du parc était diesel c'est suite à des mobilisations citoyennes contre les politiques et les lobbies auto parce que les gens en crevaient).Signaler Répondre
Pour le en douce c'est que jeter à la poubelle 10 ans de travaux de l'assemblée et des collectivités ça mérite un réel débat et pas un petit amendement avec 1/4 de l'assemblée
J'avoue ne pas être favorable aux zfe (j'approuve l'objectif, mais pas la méthode), en revanche merci pour ce rappel utile sur l'état réel des obligations légales.Signaler Répondre
Merci également de souligner l'usage régulier et irritant de cavaliers législatifs dans ce pays, même si ce cas particulier n'est pas un cavalier législatif au sens total, la mesure n'était pas masquée, le but n'étant pas de faire passer la mesure en douce, mais d'en forcer son adoption en l'attachant à un autre texte jugé utile (un peu comme pour le texte sur l'aide à mourir et celui sur les soins palliatifs que certains souhaitaient lier, celui sur les soins palliatifs faisant une large unanimité).
Pour info les les ZFE ne sont pas du tout supprimées. Il y a juste eu un amendement qui a été introduit en douce dans une loi qui n'avait rien à voir puisqu'elle traitait de la simplification de la vie économique, la réduction des contraintes pour les entreprises.Signaler Répondre
Ça s'appelle un cavalier législatif et pour le moment la loi n'a été voté qu'à l'assemblée, il faut encore qu'elle passe au sénat et qu'elle passe le conseil constitutionnel qui fera sûrement sauter cet amendement puisqu'il n'a rien à voir avec la loi.
Essayer de détruire les ZFE - sur lesquelles le législateur travaille depuis la condamnation de la France il y a 10 ans par l'UE - par un pauvre amendement en douce quand il n'y a que 150 députés dans l'assemblée c'est vraiment irrespectueux des français et de la vie démocratique
Vous venez de répondre à votre remarque sur un hypothétique métro E, la réponse est métro D... pourquoi faire sorte de doublon Ouest-est?Signaler Répondre
Alors autant remettre en cause les aménagements "mode doux" qui ont rendu la circulation en voiture Infernale (en particulier les suppressions de voies et double sens) peut s'entendre, on peut tout a fait estimer que la part réservée aux vélos (et trottinettes) est devenue trop importante, autant l'idée d'autoriser les voitures sur les voies de bus est stupide. Un transport en commun doit être prioritaire, ce n'est ni un mec à vélo ni un mec dans sa caisse.Signaler Répondre
Et ça toucherait en plus ceux qui vont bosser et 1) soit n'ont pas les moyens de circuler en voiture 2) soit ont besoin d'arriver à l'heure (souvent ce sont les même, ceux qui pointent et ne sont pas au forfait).
Par ailleurs un certain niveau de garantie des horaires fait partie du cahier des charges.
Je circule en voiture et vélo, je ne prends pour ainsi dire pas les transports publics. La circulation en voiture est devenue infernale... Mais la circulation en vélo est à peine mieux aux horaires de pointe, c'est devenu une incommensurable cohue. Je pense toutefois que la garantie de circulation des transports publics doit être assurée, c'est un minimum, et ça n'a rien d'écolo.
La proposition est absolument populiste de ce point de vue, et essaye d'emporter l'adhésion en en faisant un gloubi-boulga lié au tout vélo des écolos. C'est de la politique minable.
Pourquoi pas l'autorisation de circulation sur les voies de tram demain, puis les voies du métro aérien après-demain ?
Je ne vous ai jamais empêché de prendre votre vélo et vous avez mal lu et mal interprété ce que j'ai ecrit.Signaler Répondre
On ne prends aucun pLaisir à pédaler avec des conditions météo DÉPLORABLES, libre à vous de chopper une creve j'ai plus de 70 ans et du vélo j'en ai fait p'us que vous, mais il y a un moment ou vous ne pourrez plus en faire ni monter votre vélo cargo au 3 emme étage si vous n'avez pas de garage d'ailleurs comment appelles t on un vélo cargo à 4 roues comme on en voit maintenant avec moteur électrique : UNE VOITURE ET SANS IMMATRICULATION NI PERMIS SUR LA VOIE PUBLIQUE.
Je constate que toute l'ecologie de ville est construite pour entraver les voitures au lieu de fluidifier le trafique, continuez à pédaler tant que vous le pourrez, ensuite vous ferez comme moi.
Je vous confirme, je n'empêche personne de prendre sa caisse.Signaler Répondre
Je vous rappelle que j'en ai eu une.
J'ai constaté comme vous qu'à Oullins, ils ont fait n'importe quoi, j'ai jamais dit que les ecolos ont bien fait les choses.
Par contre dialoguer si vous le pouvez avec les cyclistes en ville et vous constaterez que les bienfaits sont tres nombreux.
Moi je fait l'effort d'essayer de comprendre tout le monde, encore une fois je roule à velo pour mon pouvoir d'achat et ne plus être coincé dans les bouchons, je comprend que les automobilistes en ont marre, je voudrais juste en retour qu'on comprenne ceux qui font le choix de la voiture.
Il faut arrêtez de tout politisé.
Vous ne supportez pas les velos, les trottinettes, les jeunes,les TCL, les embouteillages?Signaler Répondre
Alors un bon conseil, partez vivre à la campagne et foutez nous la paix, vous pourrez rouler à plus de 30kmh, aucun velo ne vous doublera.
C'est fou de vouloir plus de voitures, dans une ville saturé de voitures.
Je ne vous connais pas et donc je nenpeux dire si vous empêcher certains de prendre leur voiture. Par contre j'affirme la métropole limite la liberté de déplacement des automobilistes voir l'usage de la voiture. Quand le bas de votre rue n'est pas circulable et que le sens inverse devient sens interdit sans raison réelle, on vous empêche de circuler. Quand vous accompagnez des enfants porteur de handicaps et que l'on vous empêche de vous stationner, on vous empêche de circuler. Des exemples de ce type il en existe beaucoup dans la métropole. En parallèle le nombre de personnes persevant des améliorations de leur qualité de vie est assez limite....Signaler Répondre
Message aux écolos : vous ne supportez pas les voitures, le bruit, la pollution, les voitures, les vieux, les personnes à mobilité réduite, les embouteillages ?Signaler Répondre
Alors un conseil : partez vivre a la campagne et foutez nous la paix !
C'est fou ce paradoxe qui consiste à être anti voiture et vivre dans la 3eme ville....mais cassez vous !!
C'est quand même dommage de se plaindre des solutions mises en place par les ecolos et de proposer pire.Signaler Répondre
La questions n'est pas de savoir si la voiture ouboe velondoit gagner mais comment faire pour que chacun puisse se déplacer dans de bonnes conditions et en sécurité.
Entre les ecolos et les LR, une fois le fond atteint, iOS creusent encore.
Je pensais que nous méritions mieux smais en fait peut être pas.
Ils ont testé les vélos. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Moins de 10% des cyclistes respectent les règles du code de la route. Les cyclistes manquent clairement d'éducation et de respect. Il faut stopper cet anarchie mise en place par EELV. Le vélo c'est bien, le respect des autres et de l'état de droit c'est mieux.Signaler Répondre
Dans les 20 ans, par nécessité, avec ou sans les élus actuels, une ligne E transversale est/ouest sera construite pour compléter utilement le réseau métropolitain lyonnais. Un téléphérique, un tramway, un bus même BHNS n'auront jamais les capacités d'une ligne de métro. La densité urbaine existe entre Tassin/Presqu'ile/Part-Dieu/Hôpitaux est. Penserait-on remplacer la ligne D à gde capacité, confortable, efficace, automatique.. par un tramway ! Au-delà d'un million d'habitants seul le métro répond au besoin de transport d'une métropole:Paris/Lyon/Lille/Toulouse. Or Bordeaux (sans métro) a un réseau complet de tramways, déjà saturé. CQFD !Signaler Répondre
Non je pense que c'est vous qui dormez, ya des voitures de partout et a ce jour j'ai toujours pas constaté que des gens doivent y dormir le soir car ils n'avancent pas.Signaler Répondre
Personne ne vous empêche de prendre votre voiture je maintient.
Et surtout pas les cyclistes.
Euh vous avez pas compris quoi quand j'ai insisté sur le fait que je ne suis pas ecolo?Signaler Répondre
Je veux juste pouvoir circuler librement!
Désolé pour les handicapés, pour les personnes en surpoids mais est ce qu'on les empêche de prendre leurs voitures?
Vous habitez où?
Mettez le nez à votre fenêtre ou dans la premiere rue accessible vers chez vous, vous ne voyez pas de voitures?
Sinon les TCL je suis d'accord que c'est pas top, c'est bien pour ça que je suis passé au velo.
J'ai tout essayé et depuis que j'ai vendu ma voiture pour un velo électrique je revis
J'AI RETROUVÉ DU POUVOIR D'ACHAT !!
Enlevez toutes les pistes cyclables, remettez les voies de bus aux voitures, je m'en tamponne, je continuerai à velo, je me faufile déjà hein
Et je me plaint pas quand les gens marche sur les pistes cyclables, quand les camions de livraison ou les voitures s'y garent.
Oui je confirme, vous êtes bien rigolo avec vos petits exemples bien ridicules, au mieux choisi avec soin et au pire déformés car pris dans le micro contexte qui vous arrange.Signaler Répondre
Dans les faits c'est quand même inquiétants que de voir des gens comme vous remplis de mauvaise foi sur ce sujet. De toute façon pensez ce que vous voulez ça ne changera rien au fait qu'il faut effectivement rendre à la voiture la place qui lui revient de droit, dans une ville pas foutue d'investir dans des alternatives fiables
Certains aménagements sont pertinents, mais les écolos sont allés bien trop loin.Signaler Répondre
Et ils n'ont à aucun moment essayé de réduire la masse salariale exorbitante de la ville de Lyon...
Tout comme sur la RN 7 doublée désormais par la VL8 sur laquelle il n'y a quasiment jamais de vélos , même le week-end, alors que les bus ( dont le 86 ) empruntent la voie unique hyper embouteillée . Un méga bouchon le matin entre La Tour de Salvagny et Tassin . La même chose à Limonest et Champagne . Facile pour les ecolos de gloser sur les voies cyclables de la presqu'île, mais les métropolitains paient aussi de lourds impôts et en ont plus qu'assez !Signaler Répondre
