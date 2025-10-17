Véronique Sarselli veut ouvrir les voies de bus aux voitures à Lyon : "Un recul historique" selon Bruno Bernard

Ce vendredi, Véronique Sarselli a jeté un pavé dans la mare en annonçant que si elle devenait présidente de la Métropole de Lyon, elle supprimerait la Zone à trafic limité (ZTL), rétablissant le trafic des voitures et des bus en Presqu'île, mais aussi en ouvrant à la circulation les voies de bus sur les quais en heures de pointe et le week-end.

Et la candidate des Républicains n'a pas attendu longtemps avant de provoquer la réponse de son adversaire écologiste.

Selon Bruno Bernard, cette dernière proposition de lutter contre les embouteillages en laissant les voitures prendre toutes les voies de circulation sur les quais "serait un recul historique" pour Lyon.

"Je critiquais il y a peu le manque de projets et de propositions de la droite lyonnaise pour notre Métropole. Finalement, elles arrivent enfin... Et je ne m’attendais pas à un retour vers le passé aussi lointain", tance le président écologiste de la collectivité.

Bienvenue dans les années 60 !



Fidèle à son attachement indéfectible à la bagnole, la droite souhaite le retour de la pollution en presqu'île, ainsi que la réduction des espaces rendus aux piétons. 😷#MétropolitainesLyon2026#Municipales2026 https://t.co/lmVCpg80NN — rémi zinck (@RemiZinck) October 17, 2025

Bruno Bernard n'attaque pas l'impact que la mesure pourrait avoir sur les embouteillages, mais plutôt sur l'efficacité du réseau TCL : "Même en heure creuse, cette idée ne ferait qu’aller à contre-sens de l’Histoire et de tout ce que le mandat actuel, comme ceux de mes prédécesseurs, ont accompli pour améliorer le réseau TCL". Car l'écologiste rappelle qu'un seul bus, "c’est entre 65 et 130 personnes que nous pouvons déplacer d’un seul coup. Il ne faut pas affecter leurs cadences, car c’est le principal facteur qui pousse nos habitants à préférer le bus à la voiture".