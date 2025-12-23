Comment une explosion à Saint-Fons a fait passer aux Lyonnais des heures dans les bouchons

Préparez-vous, les discussions à la machine à café ce mardi matin risquent de ressembler à cela. Car lundi soir, rares sont les Lyonnais à avoir pu circuler en voiture dans des conditions tolérables.

Il y a bien sûr eu le rush des derniers achats de Noël. Il fallait aussi occuper les plus jeunes pour le premier jour ouvré des vacances scolaires. Mais ce qui a vraiment paralysé l'agglomération, ce fut l'explosion survenue à Elkem Silicones à Saint-Fons et tout ce qui en a résulté.

Impossible de comparer évidemment la galère de dizaines de milliers d'automobilistes face au désarroi des familles et collègues des trois employés du site Seveso grièvement blessés et toujours hospitalisés.

L'explosion survenue vers 14h45 a entraîné le déclenchement du plan Orsec, ainsi que la coupure temporaire de l'autoroute A7 dans les deux sens. Des flux de voitures se sont alors engouffrés dans Lyon et ses itinéraires de déviation. Le quartier de la Confluence, pas réputé pour être le plus adapté à la hausse soudaine du nombre d'automobilistes dans ses rues exiguës et de plus en plus labyrinthiques, est devenu impraticable pendant des heures.

Certains ont documenté leur parcours, tandis que d'autres ont rendu les armes, comme l'influenceur Ilyes Canor, qui a préféré se garer à Gerland pour rejoindre Vénissieux en transport en commun.