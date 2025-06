Nicole Sibeud : "Il fallait faire la ZFE de Lyon, mais avec des dérogations supplémentaires"

Les trois groupes d'opposition Inventer la Métropole de demain, la Métro Positive et Synergies s'étaient dit en faveur de la ZFE. Mais plusieurs élus ont bruyamment célébré le vote à l'Assemblée nationale qui entraînera peut-être la mort du dispositif. "On ne peut pas être contre, car c'est un enjeu de santé publique", tempère Nicole Sibeud.

Selon la présidente du groupe Inventer la Métropole de demain, c'est "la façon dont elle a été appliquée" à Lyon qui pose problème. "La responsabilité de cette situation, ce sont les écologistes qui la portent. (...) Il fallait le faire, mais en prenant plus de temps et avec des dérogations supplémentaires", poursuit-elle.

L'élue de Chassieu cite par exemple un moratoire sur les Crit'Air 3, davantage de dérogations pour les artisans et des dérogations pour les weekends et jours fériés... Des "amendements qui auraient fait que la ZFE soit mieux acceptée et mieux comprise".

"On est prêt à discuter avec le président de la Métropole, on lui a proposé", conclut Nicole Sibeud.

