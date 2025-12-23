Faits Divers

Explosion à Elkem Silicones près de Lyon : l'un des blessés graves est décédé

Explosion à Elkem Silicones : une enquête ouverte par le parquet de Lyon, trois blessés toujours entre la vie et la mort - DR

Suite à l'explosion et à l'incendie survenus ce lundi après-midi à Elkem Silicones à Saint-Fons, le parquet de Lyon annonce avoir ouvert une enquête.

Mise à jour à 21h15 : L'un des trois blessés graves sévèrement brûlés est décédé ce mardi à l'hôpital Edouard-Herriot où il avait été admis lundi après-midi.

Mise à jour à 16h : Le parquet de Lyon vient de transmettre un erratum. Contrairement à ce qu'il annonçait dans la matinée, il n'y a pas six blessés, mais quatre, dont trois graves.

Article initial : Cette dernière, du chef de blessures involontaires par personne morale suivies d’incapacité supérieure à trois mois, a été confiée à la division de la criminalité organisée spécialisée (DCOS) et la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS).

Les enquêteurs devront "déterminer les causes et circonstances de ces faits", précise le parquet.

On apprend également que ce sont finalement six salariés de l'entreprise qui ont été blessés. "Trois d’entre eux ont été grièvement brûlés et se trouvent à cette heure en urgence absolue", concluent les services du procureur de la République de Lyon.

Ce n'est pas la première fois que la justice se penche sur Elkem Silicones.

Après l'explosion mortelle survenue sur le même site Seveso (photo ci-dessous) - un opérateur logistique sous-traitant âgé de 25 ans trouvait la mort le 28 juin 2016 -, Bluestar Silicones (l'ancien nom d'Elkem) et l'entreprise de la victime GT Logistics avaient été condamnés à des amendes en première instance, puis en appel. L'enquête avait à l'époque déterminé qu'un chariot prévu pour la manœuvre d'urgence suite au percement d'un fut contenant un produit très inflammable était signalé comme étant défectueux plusieurs mois avant le drame.

Connaisbien le 23/12/2025 à 19:16
sud de lyon a écrit le 23/12/2025 à 15h06

le sud lyon est une bombe a retardement un danger réel pour la population est ce que pendant les élections de 2026 le sujet fera du programme de Aulas

Et aussi des milliers d emplois qui font vivre des milliers de familles, il y a 5000 accidents mortel sur la route chaque année , on interdit donc les voitures et les camions

Connaisbien le 23/12/2025 à 19:14
Stracciatella a écrit le 23/12/2025 à 16h24

A l'époque de Scarabello, il avait un certain laxisme sur ce site, beaucoup de moralisation dans les procédures, les films et les forums de la chimie mais dans les aces c'est différent. Depuis le décès d'un cariste il y a 10 ans due à une explosion dans un bâtiment de Stockage: mise en demeure par la DREAL, des prestataires sont passés pour faire des devis mais les travaux n'ont pas vraiment été réalisés. La conformité HSE du site doit être refait. Défaillance, incompétences (RH ou sont les talents?)....il y un gros plan d'actions général à mettre en place....Mais comme la chimie est en déclin....

Totalement faux ´. La zone de stockage concernée a l époque a ete totalement refaite selon les normes en vigueur , ainsi que celle du labo concernée. De plus la personne que vous citez n était pas le directeur de l usine

Stracciatella le 23/12/2025 à 16:24

A l'époque de Scarabello, il avait un certain laxisme sur ce site, beaucoup de moralisation dans les procédures, les films et les forums de la chimie mais dans les aces c'est différent. Depuis le décès d'un cariste il y a 10 ans due à une explosion dans un bâtiment de Stockage: mise en demeure par la DREAL, des prestataires sont passés pour faire des devis mais les travaux n'ont pas vraiment été réalisés. La conformité HSE du site doit être refait. Défaillance, incompétences (RH ou sont les talents?)....il y un gros plan d'actions général à mettre en place....Mais comme la chimie est en déclin....

accident de trvail le 23/12/2025 à 15:21

En 2024 en France 761 306 accidents du travail ont été déclarés.
pourquoi les politiques ne se penche pas sur le sujet

sud de lyon le 23/12/2025 à 15:06

le sud lyon est une bombe a retardement un danger réel pour la population est ce que pendant les élections de 2026 le sujet fera du programme de Aulas

Ça va pas tarder le 23/12/2025 à 14:04

L'enquête sera vite bouclée, les experts du comptoir vont nous livrer leurs conclusions, Ex Précisions en tête. Sans oublier bien sûr celles des con-plotistes de service.

