Les Coulisses du Grand Lyon

Paul Bacot : "Aulas aurait presque intérêt, pour la Métropole, à ne pas gagner au premier tour"

Paul Bacot, politologue, est l’invité ce mardi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Paul Bacot : "Aulas aurait presque intérêt, pour la Métropole, à ne pas gagner au premier tour"

Professeur émérite à Sciences Po, Paul Bacot vient de sortir "La Métropole de Lyon et les élections métropolitaines 2026", où il analyse le scrutin à venir.

Le politologue revient aussi sur 2020, qui n'était "pas une vague verte mais une vague de sièges verts", rappelant la forte abstention.

Paul Bacot alerte aussi sur le fait que le scrutin métropolitain soit couplé avec celui des municipales. "Imaginez que Jean-Michel Aulas ait la majorité au premier tour à Lyon. Au second tour de l'élection métropolitaine, est-ce que les électeurs lyonnais se déplaceraient ? Aulas aurait presque intérêt, pour la Métropole, à ne pas gagner au premier tour", prévient-il.

La question se pose aussi de qui serait le plus puissant entre le maire de Lyon et le président de la Métropole. "C'est à la Métropole qu'il y a l'essentiel du pouvoir, avec les compétences d'un département et d'une intercommunalité. Il y a vraiment une force de frappe rue du Lac qui est beaucoup plus importante que celle place de la Comédie", tranche-t-il.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

X

Tags :

Paul Bacot

les coulisses du Grand Lyon

métropolitaines 2026

municipales 2026 à Lyon

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
De plus en plus le 16/12/2025 à 12:53

le tandem gagnant sera Aulas et....Bernard.
mais faut pas y dire .

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.