Paul Bacot : "Aulas aurait presque intérêt, pour la Métropole, à ne pas gagner au premier tour"

Professeur émérite à Sciences Po, Paul Bacot vient de sortir "La Métropole de Lyon et les élections métropolitaines 2026", où il analyse le scrutin à venir.

Le politologue revient aussi sur 2020, qui n'était "pas une vague verte mais une vague de sièges verts", rappelant la forte abstention.

Paul Bacot alerte aussi sur le fait que le scrutin métropolitain soit couplé avec celui des municipales. "Imaginez que Jean-Michel Aulas ait la majorité au premier tour à Lyon. Au second tour de l'élection métropolitaine, est-ce que les électeurs lyonnais se déplaceraient ? Aulas aurait presque intérêt, pour la Métropole, à ne pas gagner au premier tour", prévient-il.

La question se pose aussi de qui serait le plus puissant entre le maire de Lyon et le président de la Métropole. "C'est à la Métropole qu'il y a l'essentiel du pouvoir, avec les compétences d'un département et d'une intercommunalité. Il y a vraiment une force de frappe rue du Lac qui est beaucoup plus importante que celle place de la Comédie", tranche-t-il.

