L'effet Jean-Paul Bret ? Claude Cohen blâme son successeur et pourrait se présenter en 2026 à Mions !

En reniant son successeur qu'il avait pourtant choisi et allant même jusqu'à se présenter pour tenter de récupérer son siège de maire de Villeurbanne, le (futur ex) socialiste de 79 ans a donné des idées à Claude Cohen. Car du haut de ses 77 ans, l'ancien maire LR de Mions suit le même chemin pavé qu'à Villeurbanne.

Dans une interview au Progrès, il commence à tirer à boulets rouges sur Mickaël Paccaud, qui lui a succédé après sa démission en avril 2024. "Il est vif ! Mais il n’invente rien : tout ce qu’il met en place aujourd’hui, c’est notre programme de campagne de 2020, auquel il ajoute son regard plus jeune", torpille ainsi Claude Cohen, visiblement surtout marqué par le fait que la mairie a vite tourné la page, le laissant à l'écart des dossiers et perdant ses accès privilégiés.

"Blacklisté", le Mioland pourrait envisager de se présenter en 2026, soit aux municipales, soit aux métropolitaines. Avec forcément l'envie de montrer à ceux qui lui ont tourné le dos pour une nouvelle idole qu'ils ont eu tort. "Joker", a-t-il répondu à nos confrères.

De quoi laisser planer une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Mickaël Paccaud, qui fera face aux électeurs pour la première fois en mars prochain.

A noter que Claude Cohen a de nouveau changé de version concernant sa démission de 2024. A l'époque, il avait gêné beaucoup de ses proches chez les Républicains en expliquant que l'antisémitisme subi était la raison de son départ, alors que tout le monde connaissait les raisons personnelles qui l'y conduisaient. Sous pression, le septuagénaire avait ensuite fait amende honorable dans le JDD, reconnaissant que l'antisémitisme n'avait finalement rien à avoir dans cette retraite politique, accusant au passage les médias d'avoir "déformé" ses propos. Or, un an et demi plus tard, à l'occasion de cet entretien avec le quotidien local, Claude Cohen remet en avant "le 7 octobre 2023" et ce qui s'en est suivi comme raison principale de sa démission. Difficile à suivre...