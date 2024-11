L'ancien maire de Mions Paul Serres est mort

Paul Serres est décédé à l'âge de 82 ans mercredi dernier. Edile de la commune entre 2001 et 2014, ancien adjoint aux Sports, il avait également été directeur de l'école Pasteur.

Autant dire que Paul Serres a consacré une bonne partie de sa vie à Mions et à ses habitants.

L'actuel maire mioland Mickaël Paccaud lui a rendu hommage : "J'ai eu le privilège d'être l'un de ses élèves, et je peux témoigner de son influence positive sur notre jeunesse. Paul Serres a consacré sa vie entière au service du public, de l’éducation nationale à notre commune. En tant que maire, je tiens à lui rendre hommage et à exprimer au nom des Miolands, mes condoléances à son épouse Lucie, ses enfants Christophe et Nathalie, ses petits enfants, sa famille et à tous celles et ceux qui l'ont côtoyé et apprécié pour ses grandes qualités humaines".

Sa mémoire a également été saluée par le sénateur PS du Rhône Gilbert-Luc Devinaz : "Paul Serres a œuvré à un développement social, culturel et associatif du territoire comme en atteste par exemple la Médiathèque. Il a aussi fait venir la gendarmerie à Mions et a su mener des opérations d’envergure en centre-ville ou encore la réhabilitation du quartier Joliot-Curie. Ancien directeur emblématique de l’école Pasteur, il était reconnu pour ses qualités d’écoute et sa générosité par des générations de Miolands. C’est un grand défenseur de l’éducation que nous perdons aussi".

Les obsèques de Paul Serres se dérouleront le 21 novembre à l'église de Mions.