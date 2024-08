Près de Lyon : des faux gendarmes signalés, la gendarmerie du Rhône appelle à la vigilance

Ce lundi à Mions, deux faux gendarmes se sont présentés au domicile d’un couple de personnes âgées, prétextant vouloir constater un cambriolage. Ces derniers, qui se sont vite aperçus de la tentative d’escroquerie, ont alors contacté les services de police, ce qui a fait fuir les deux malfrats qui étaient vêtus de polos bleu marine avec l’inscription "Gendarmerie nationale". Les deux suspects n’ont pas encore été arrêtées.

Ces fausses constatations, quand elles aboutissent, permettent à ces faux gendarmes de justement pénétrer dans les habitations pour dérober des objets. Ce mardi matin sur son site internet, la gendarmerie du Rhône rappelle que "lorsque des gendarmes interviennent ou sonnent chez des habitants, ils sont un uniforme, se présentent et expliquent la raison de leur venue. Ils peuvent parfois être en civil porteurs d’un brassard. Dans les deux cas, ils sont détenteurs de leur carte professionnelle."

En cas de falsification de carte, la gendarmerie rappelle que "l’usage d’une fausse qualité est sévèrement puni par la loi". Pour rappel, dans la loi française, la détention d'un faux document est punie de 2 ans de prison et de 30 000 euros d’amende, et jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende si plusieurs papiers sont falsifiés.