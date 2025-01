Accidents routiers : un outil de la Métropole de Lyon détourné pour produire des statistiques maison ?

Depuis près de quatre ans, une procédure appelée "Jaguards" a été instaurée par l’exécutif écologiste de la Métropole de Lyon. Si elle fait recenser les diverses interventions des agents sur le territoire et à l'hôtel de la Métropole, elle permet également de collecter d’autres informations sur les accidents de la route.

Sous couvert d'anonymat, un agent dénonce le fait que des fonctionnaires non qualifiés seraient impliqués dans la collecte d'informations sensibles : “Nous sommes de simples agents techniques, mais on nous oblige à poser des questions aux policiers, gendarmes, pompiers... Ces derniers étaient d'ailleurs réticents pour nous répondre au début.”

Cette procédure, mise en place sans formation préalable, consisterait à interroger les forces de l’ordre sur des éléments relevant des accidents de la circulation. “Quand les secours (police, pompiers, ndlr) nous appellent pour un nettoyage de la chaussée suite à un accident ou pour sécuriser les lieux, la Métropole de Lyon nous impose de les questionner afin de savoir s’il y a des blessés ou des morts”.

Est-ce à des fins statistiques pour les élus ? “Pour moi, il n’y a pas de doute”, nous assure l’agent. Il est en tout cas demandé de transférer systématiquement les informations à Julien Zloch et Anne Jestin, membres du cabinet du président Bruno Bernard.

🔴 Plus il y a de 🚴‍♀️🚴‍♂️ et moins il y a de risque d'accident !

➡️ Le nombre d'accidents évolue bien moins vite que le trafic 🚲

➡️ Contrairement aux idées reçues, la sécurité des 🚴‍♀️🚴‍♂️ s'améliore dans la Métropole de Lyon

➡️ Grâce aux aménagements et la "sécurité par le nombre" pic.twitter.com/8Px3Ma4XXn — Fabien Bagnon 🌿🚨 (@Fabien_Bagnon) February 29, 2024 "Je n’ai jamais voulu compter les morts" Un fil conducteur aurait été donné aux agents de ce service, leur détaillant la marche à suivre pour intégrer les informations collectées dans "Jaguards". Selon la brochure interne, les fonctionnaires doivent créer un événement dans le système et y renseigner les données recueillies sur le terrain.

Cette méthode soulève ainsi des interrogations. Si la Métropole de Lyon utilise effectivement ces données comme outil statistique à des fins politiques, cela pose un problème de légitimité, car la collecte n’est pas réalisée par des professionnels qualifiés dans ce domaine.

"Cette procédure a été imposée sans qu'aucune formation psychologique ne soit dispensée aux agents. Je n’ai jamais voulu compter les morts, ça ne me semble pas normal.", poursuit notre source interne.

Ces chiffres, collectés par des agents initialement chargés de la maintenance des infrastructures et de la sécurité incendie, pourraient donc selon lui être ensuite utilisés pour orienter les politiques publiques de la Métropole. Une situation que l’agent dénonce fermement : “La Métropole de Lyon est, me semble-t-il, dans une sorte de flicage en utilisant des agents pour faire les mouchards à des fins de statistiques.”

Mise à jour avec la réaction de la Métropole de Lyon :

La Métropole de Lyon s’engage activement à réduire le nombre d’accidents et de victimes sur son territoire. Pour disposer de données fiables et complètes, elle collabore étroitement avec les services de la préfecture du Rhône et du SDMIS.

Elle utilise et communique exclusivement sur les statistiques de la sécurité routière.



L’outil Jaguards mentionné dans l’article est exclusivement utilisé à des fins techniques dans le cadre des astreintes. Il ne vise qu’à informer en interne les agents du dispositif d’astreinte de la Métropole.



Il est naturel que les agents d’astreinte informent rapidement la directrice générale des services et le directeur de cabinet en cas d’événements graves sur le territoire métropolitain ou d’atteinte à un ouvrage métropolitain.