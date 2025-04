Lady Gaga à Lyon : les billets s’arrachent en quelques minutes

Ce sera l’un des évènements musicaux de la fin d’année 2025 à Lyon. Lady Gaga donnera deux concerts à la LDLC Arena de Décines les 13 et 14 novembre dans le cadre de sa tournée Mayhem Ball Tour. L’interprète de Bad Romance, Just Dance ou encore Poker Face sera également à l’Accor Arena à Paris les 17, 18 et 20 novembre.

De quoi réjouir les fans de Lady Gaga impatients d’accéder à la billetterie ce jeudi à 12h. Il y a eu des heureux mais aussi beaucoup de déçus… Les 90 000 places pour les concerts français de la superstar américaine sont parties en seulement quelques minutes…

Certains n’ont pas manqué de pointer du doigt et de faire part de leur colère concernant l’organisation de la plateforme Ticketmaster comme ce fut le cas lors des shows de Taylor Swift ou encore Coldplay.