"Je n’avais jamais vu un cas de cette gravité" : le témoignage glaçant de la pédiatre sur la mort de Lisa, tuée avec du Destop

Ce mardi, la cour d’assises du Rhône entame le procès de Myriam Jaouen, ancienne employée de la crèche People & Baby située place Danton (3e arrondissement). Elle comparaît pour la mort de Lisa, un bébé de 11 mois. Le 22 juin 2022, elle lui avait versé dans la bouche du Destop, un puissant déboucheur chimique, alors qu’elle était seule pour s’occuper des enfants.

La pédiatre qui a pris en charge Lisa à son arrivée aux urgences a détaillé l’état de la fillette. "Gêne respiratoire importante avec des signes de gonflement au niveau des lèvres. Lorsque l’enfant est arrivée dans le service, elle respirait encore mais n’était plus consciente", a-t-elle déclaré, soulignant la gravité extrême du cas.

Habituée aux cas d’intoxication accidentelle, cette médecin exerçant en réanimation pédiatrique depuis 2008 n’a pas caché son effroi. "Je n’avais jamais vu un cas de cette gravité", a-t-elle affirmé, avant de préciser : "On a déjà vu des choses similaires ingérées par accident, mais jamais en cette quantité." Selon elle, l’ingestion ne pouvait être accidentelle : "Un enfant qui aurait ingurgité ça par accident l’aurait immédiatement recraché après avoir été brulé".

La question de la quantité absorbée a été au cœur de son témoignage. " Je ne peux pas être précise là-dessus, mais la quantité est plus importante que celle d’une ingestion accidentelle", a-t-elle insisté. Dès l’arrivée de Lisa, les médecins ont suspecté un acte volontaire. "Pour nous, ce cas-là était suspect d’une maltraitance. Pour nous, ce n’était bien sur pas une mort naturelle."

Pour rappel : les experts médicaux ont relevé des lésions internes graves : brûlures de l’œsophage, perforation de l’estomac, et atteintes sévères des voies respiratoires. La pédiatre est également revenue sur la confusion qui a entouré la prise en charge initiale de la fillette suite aux premières déclarations de Myriam Jaouen.

Lorsque le Samu est intervenu à la crèche, l’alerte a été donnée pour une projection de peinture. "Ils arrivent avec un pot de gouache noire. Ils nous indiquent que c’est ce qu’on leur a donné", relate la pédiatre. "Rapidement, je me dis que ça ne peut pas être ça."

Interrogée par le procureur sur une éventuelle différence dans la prise en charge si les secours avaient su plus tôt qu’il s’agissait de Destop, la pédiatre a répondu avec fatalité face à la quantité de produit ingurgité : "On aurait fait pareil. On n’aurait cependant pas mis en place l’assistance extra-corporelle et on aurait simplement pu faire rentrer les parents plus rapidement."

Elle a tenu à préciser que la fillette n’a pas souffert pendant toute la procédure : "Elle était endormie sous anesthésie générale." Des paroles qui n’ont pas suffi à calmer l’émotion dans la salle, alors que la mère de Lisa s’effondrait en pleurs.

La pédiatre a aussi insisté sur un élément clé : les marques sur le visage de la petite victime. "Les traces au visage sont des coulures et pas des éclaboussures", a-t-elle assuré, écartant ainsi l’hypothèse d’un accident.