Lyon : Pierre Oliver réclame la démission de Grégory Doucet après ses 9 heures de garde à vue

La campagne de l'élection municipale 2026 à Lyon va-t-elle être bouleversée par la justice et cette affaire de détournement présumé de fonds publics ?

Ce mercredi soir, Grégory Doucet est ressorti de l'Hôtel de Police Marius-Berliet après 9 heures de garde à vue.

Le maire de Lyon était entendu par les enquêteurs de la brigade financière dans le cadre de l'affaire des chargés de mission de la Ville, ces collaborateurs soupçonnés d'avoir été au service des élus plutôt que d'avoir réalisé des tâches administratives.

Après cet épisode marquant dans l'histoire de Lyon, puisque le dernier maire en fonction à avoir été entendu dans le cadre d'une garde à vue était Michel Noir dans les années 90, Pierre Oliver a réclamé la "mise en retrait de ses fonctions de maire" de Grégory Doucet.

Selon nos informations, le maire LR du 2e arrondissement et candidat déclaré aux municipales 2026 estime que l'édile "ne peut pas être à la fois son propre avocat et le procureur financier de la Ville". "Si le maire est mis en cause dans cette affaire, ce que le régime de garde à vue peut laisser entendre, il est donc dans une situation l'empêchant d'aller chercher le remboursement de cet argent potentiellement détourné", explique Pierre Oliver, dont le groupe est à l'origine de cette affaire, puisque la droite avait signalé les faits à la Chambre régionale des comptes en 2021.

S'il n'a pas été mis en examen à l'issue de son audition ce mercredi, Grégory Doucet pourrait l'être prochainement si les trois juges d'instruction saisis de l'affaire décidaient que les arguments avancés par le maire écologiste de Lyon n'étaient pas valables.