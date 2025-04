"La Ville ne laissera pas son patrimoine se dégrader" : un renforcement des actions anti-tags à Lyon

Alors que Lyon est souvent victime de nombreux tags sur ses murs et son patrimoine, la Ville de Lyon et la Métropole ont décidé d’unir leur force et leur portefeuille pour gommer toutes traces de vandalisme.

"Les tags sont beaucoup trop nombreux, et ce sont les habitants qui en subissent les dégradations. C’est une atteinte à leur cadre de vie", commente Mohamed Chihi, adjoint au maire délégué à la sûreté, sécurité et tranquillité.

Depuis janvier 2025, les collectivités ont fait le choix de s’unir pour plus d’efficacité en signant une convention. Cette dernière confie la responsabilité exclusive du nettoyage des bas ports de la Saône, mais aussi de la rive droite du Rhône à la Ville de Lyon. Ce sont donc 57 000 m2, soit près de 8 km qui vont être restaurés et surveillés par la police municipale. Les poursuites contre les tagueurs étant difficiles, ce sont moins d’une dizaine de personnes qui ont été verbalisées courant 2024.

Chaque année c’est près d’un million d’euros qui est dépensé par la Ville de Lyon pour effacer les tags sur l’espace public, avec en 2024, 9 000 interventions au sein des 9 arrondissements de la ville.

"On a eu des tags à caractère raciste ou antisémite, donc on a une vigilance à 200 %. Les habitants nous aident à faire remonter ces actes, mais on est aussi sur le terrain pour vérifier que tout soit correct", ajoute l’adjoint.

"La ville de Lyon ne laissera pas son patrimoine se dégrader"

La restauration du paysage urbain représente un coût important. En effet, une fois les surfaces rénovées, elles sont souvent de nouveau ciblées par les tagueurs, comme on peut régulièrement l’observer avec la statue de Louis XIV, place Bellecour. Face à la recrudescence des actes de vandalisme, un renforcement de la surveillance quotidienne ainsi qu'une augmentation du budget dédié a été mis en place. Dans ce cadre, la Métropole a décidé d’ajouter 400 000 euros à l’enveloppe budgétaire destinée au nettoyage des tags dans la ville.

"Plus de cohérence, plus de rapidité et plus d’efficacité"

C’est donc le prestataire privé TV net qui devient le prestataire unique de cette convention, intervenant immédiatement sur les tags à caractère racistes, haineux et injurieux. Depuis le début d’année, ce sont deux à trois agents qui sont déployés quotidiennement pour réaliser un sablage ou hydrogommage des surfaces taguées. La pratique consiste à projeter du sable sur le mur de façon à venir gommer la peinture et retirer le tag. 15 000 m3 ont déjà pu être nettoyés de cette manière sur les Berges de Saône.