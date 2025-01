À Lyon, les congés menstruels des écologistes en sursis ?

Depuis le 1er octobre 2023, la Métropole de Lyon permet aux employées souffrant de règles douloureuses de bénéficier de deux jours d’absence par mois sur présentation d’un certificat médical.

"Six mois après le début de son expérimentation, la Métropole de Lyon dresse un bilan encourageant des congés menstruels mis en place pour ses agentes", annonçait dans un communiqué la Métropole de Lyon en mars 2024.

Mais l’attaque devant le tribunal administratif menée par la préfecture de l’Isère cette semaine contre les mairies de Grenoble et Échirolles pourrait-elle se reproduire contre la Métropole de Lyon ?

Un premier bilan pourtant positif

En six mois, 107 agentes de la Métropole lyonnaise avaient demandé cette autorisation spéciale d’absence, et la collectivité estime que la mesure s’est mise en place sans impact négatif sur la continuité du service public.

En parallèle, une campagne de sensibilisation a été lancée auprès des agentes et des managers afin de mieux connaître le dispositif et de lever le tabou autour des douleurs menstruelles. La Métropole affirme que cette initiative témoigne d’une politique plus large d’amélioration du bien-être au travail, incluant également la semaine de quatre jours et le congé pour interruption naturelle de grossesse.

Vers une contestation préfectorale ?

À ce stade, aucune démarche judiciaire n’a été engagée contre Bruno Bernard et la Métropole de Lyon, puisque la mesure n'est pas entérinée. Cependant, l’argument principal avancé par la préfecture de l’Isère – la non-conformité avec les 1607 heures de travail obligatoires dans la fonction publique – pourrait être utilisé contre la Métropole de Lyon dans le département du Rhône.

L'audience devant le tribunal administratif de Grenoble est prévue le 6 février.