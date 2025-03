Congés menstruels de la Métropole de Lyon : Bruno Bernard réclame une loi au gouvernement

Sur la base d'une décision du tribunal administratif de Grenoble saisi par la préfecture de l'Isère, la mairie de Grenoble avait été sommée de suspendre son dispositif, en non-conformité avec les 1607 heures de travail obligatoires dans la fonction publique.

Et la préfecture du Rhône avait alerté de son côté la Métropole de Lyon qui, depuis le 1er octobre 2023, expérimentait aussi ce congé menstruel en cas de règles douloureuses ou incapacitantes.

Ce jeudi, le président de la Métropole Bruno Bernard a pris sa plume pour écrire au gouvernement. Dans un courrier adressé au ministre de l'Aménagement du Territoire François Rebsamen, mais aussi aux ministres du Travail et de la Fonction publique, l'écologiste demande "l'intervention rapide du législateur afin de garantir (aux collectivités locales) une base légale" pour la poursuite "indispensable" des expérimentations.

"Cette sécurisation du dispositif serait un premier pas vers une meilleure prise en compte de la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail", continue Bruno Bernard, qui voit plus loin et évoque déjà un débat "plus large et plus ambitieux" sur l'arrêt de travail pour menstruations incapacitantes "entièrement pris en charge par la Sécurité sociale sur le même régime que celui des arrêts maladies classiques, sans délai de carence".

Un seul bilan de l'expérimentation de la Métropole de Lyon a été fait pour le moment. Il concerne les six premiers mois, qui ont vu 130 agentes (sur 2500) bénéficier du congé menstruel via un certificat médical ou une attestation d'un médecin, pour un recours en moyenne de 2,3 jours par agente.