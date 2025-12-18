Fitch Ratings confirme la note A+ de la Métropole de Lyon

Cette décision confirme, selon l’agence, la robustesse et la qualité de la gestion financière de la collectivité.

Dans son analyse, Fitch met en avant la solidité des recettes métropolitaines, jugées peu volatiles et disposant de "solides perspectives de croissance". L’agence souligne notamment le rôle de la Contribution foncière des entreprises (CFE), ainsi que le redressement des Droits de mutation à titre onéreux (DMTO). Après une baisse cumulée d’environ 40% en 2023 et 2024, ces derniers ont progressé de 15% en 2025, portés par la reprise du marché immobilier et par la hausse des taux autorisée dans la loi de finances 2025.

Fitch salue également les efforts de la Métropole pour maîtriser ses dépenses, dans un contexte marqué par l’inflation et par la hausse des dépenses sociales, liée notamment à l’augmentation du nombre de bénéficiaires et aux revalorisations décidées par l’État.

La situation de la dette et des liquidités est, elle aussi, jugée "forte", avec des engagements financiers considérés comme peu risqués, un faible risque de refinancement et un profil d’amortissement régulier. Le profil de crédit intrinsèque de la Métropole est ainsi évalué à AA, mais reste mécaniquement plafonné à A+ stable, du fait de la notation de l’État.

Cette confirmation intervient dans une conjoncture défavorable, marquée par la baisse des dotations de l’État et l’augmentation des charges sociales, qui pèsent sur les budgets des collectivités territoriales.