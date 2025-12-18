Mise à jour à 17h15 : Les manifestants envisageraient de quitter les lieux alors qu'une délégation a été reçue par la préfète Fabienne Buccio.
Mise à jour à 16h : Le pont Wilson a été coupé à la circulation. Un mur de bottes de paille a été installé sur le trottoir et les tracteurs bloquent le passage. Il est conseillé aux automobilistes d'éviter le secteur.
Mise à jour à 14h30 : La profession, qui manifeste un peu partout en France depuis vendredi dernier sur fond de gestion de la crise sanitaire de la dermatose nodulaire, a rassemblé plus de 400 personnes, épaulés par 17 tracteurs dans le cortège. Une faible mobilisation, qui s'explique aussi par le fait que certains avaient rallié Bruxelles où une grande manifestation se tenait.
Des élus ont également rejoint les manifestants lyonnais, comme l'adjoint au maire de Lyon chargé de l'Alimentation Gautier Chapuis, ou le député marseillais LFI Manuel Bompard. Le maire de Sainte-Catherine dans le Rhône, Pierre Dussurgey, agriculteur quand il ne revêt pas l'écharpe, était venu à bord de son tracteur.
Les manifestants se sont élancés à la mi-journée de la place Jean Macé dans le 7e arrondissement de Lyon, pour remonter jusqu'à la préfecture du Rhône où une délégation doit être reçue.
Article initial : L'abattage de 83 vaches vaccinées dans le Doubs vendredi dernier a mis le feu aux poudres.
La Confédération paysanne Auvergne-Rhône-Alpes entend marquer les esprits à Lyon ce jeudi, avec une marche funèbre au départ de la place Jean Macé dans le 7e arrondissement à 12h : "Un jour qui sera déterminant aussi pour l’accord UE Mercosur, avec un Conseil européen des Ministres de l’agriculture. Nous y ferons une grande marche funèbre en hommage à toutes ces vaches sacrifiées sur l’autel du libre-échange. Nous invitons toutes la société civile à nous rejoindre pour porter haut et fort ce message : nos vaches, nos vies, non à la mort de nos élevages !"
Le cortège doit rejoindre la préfecture du Rhône en passant par les quais du Rhône.
Pour rappel, la dermatose nodulaire contagieuse est une maladie strictement animale. Elle touche uniquement les bovins, les zébus et les buffles. Les autres espèces, notamment les ovins et les caprins, ne sont pas concernées. Et la DNC n’est pas transmissible à l’homme, ni par contact direct avec des animaux infectés, ni par la consommation de produits issus de ces animaux, ni par piqûres d’insectes.
Arrivée dans la région par les deux Savoie, elle s'est propagée ensuite à l'Ain puis au Rhône ces derniers mois.
Ok l'Espagne et l'Italie feraient pareil. Et alors ?cela signifierait simplement que ce sont aussi des idiots. Voilà .Signaler Répondre
C'est bien un truc de français ça que de se rassurer comme on peu en allant prendre pour argument d'autorité 'oui mais eux aussi ils font pareil' .
T'es en train de dire que vous les français ne savez pas réfléchir et décider par vous même . Bah vous ne donnez pas envie de vous écouter .
De toute façon il n'y a rien à écouter puisque vous vous trompez.
Le principe de précaution a bon dos, non ce n'est pas grâce à cela que l'on a gagné en espérance de vie . On n'a jamais attendu la science pour faire preuve de précaution.Signaler Répondre
Ce sont les technologies exploitées par la science qui nous ont permis de faire des progrès..que ce soit dans l'agriculture ou dans tous les autres domaines
. La science sans l'avancée technologique n'est rien et ne peut rien faire. Nuance capitale ici.
Et les agriculteurs étaient suffisamment compétents et aptes à utiliser ces technologies pour améliorer leur production dont vous avez clairement été bénéficiaires.
Ils ne doivent pas grand chose à votre science complètement à côté de la plaque sur ce sujet. Preuve en est 'mne serait ce qu'avec toute ces normes européennes pondus par des branleurs.
Vos délires d'abattage de tout un cheptel est obsolète, ridicule et honteux. Il n' y a même pas a discuter sur ça.
Aujourd'hui même hypocrites qui osent leur cracher à la figure n'ont qu'à commencer par être cohérent avec leurs esprits étriqués, en rejoignant les actes a leurs convictions dégueulasse .
Donc vous allez arrêter d'acheter votre nourriture sur le dos des agriculteurs, produisez donc vos propres aliments vous même à la place. On va bien rigoler.
Mon choix est vite fait..Signaler Répondre
Ya qu'a observé l'état du pays..
Qui dit vrai !Signaler Répondre
sur le site du ministere:
La DNC a été détectée en France, pour la première fois, le 29 juin 2025 en Savoie. Cette maladie virale fortement préjudiciable à la santé des bovins (allant potentiellement jusqu’au décès) conduit à des pertes de production importantes du cheptel infecté. La DNC n’est pas transmissible à l’Homme, ni par contact avec des bovins infectés, ni par la consommation de produits issus de bovins contaminés, ni par piqûres d’insectes vecteurs
Ou les commentaires du genre Le virus s'est propagé par les mouches et les taons
l'agriculteur fait moins de marge mais plus de volume et au final tout le monde sort gagnant, c'est honteux ces prix pratiqués dans le pays qui a la plus grosse agriculture européenne...Ou va la viande et le lait des 16 millions de têtes de bovins ? Sans parler des œufs on en trouve plus dans les rayons.Signaler Répondre
On trouve facilement moins cher, l'agriculteur ne vend pas à ces prix la. il suffit de consulter le marché de gros .Signaler Répondre
Deja c'est pas le sujet mais si vous voulez vraiment faire un parallèle avec le covid tous les gens normaux ont remarqué que c'etait une arnaque..Signaler Répondre
Car sans aller jusqu'à ce remplir des veines d'eau de javel, de se détruire les narines au Vicks et des conneries de l'etat profond, pourquoi obliger les gens sains et en bonne santé à se faire vacciné contre le covid, en faisant flipper tout le monde et dn martelant que si ils ne le font pas se sont des mauvais citoyens et qu'ils seront privés de cinéma, de bar, de restaurants et de tous loisirs, alors que le vaccin n'empêchait pas la transmission (malgré qu'ils nous ont certifié du contraire) et qu'il protegait uniquement contre les formes graves et les formes grave c'était les personnes âgées et fragile ..
Elle est marrante votre science quand leur seul but c'est de faire du pognon..
Pour ma part j'ai eu le covid, la première souche (donc la plus virulente) je suis resté une journée au lit, fallait que je me fasse vacciner pour que je fasse une journée au lit, à cause des effets secondaires?
Et une 2eme fois ?
Et une 3eme fois?
Et tous les 6 mois?
Et tous les ans?
Qui se vaccine aujourd'hui ?
Les personnes âgées et fragile et c'était ce qui fallait faire dès le debut au lieu de briser l'économie, de triplé la dette et de faire des prêts.
Et dites moi pas qu'ils ne savaient pas que c'était les personnes âgées et fragiles qui mourrait, en Chine c'était déjà le cas et dans les hôpitaux tout le monde voyait qui avait des formes graves..
Que 6ans apres vous vous en etes pas rendu compte en traitant les gens de con-plotiste franchement c'est d'une bêtise!
Ils ont vacciner des ados et des enfants qui ne sentais meme pas le virus en les privant de sports alors qu'ils se sont immuniser naturellement, tout ça pour ecouler les stocks..
Fais pousser tes salades et tes pommes.Signaler Répondre
Tu verras la valeur du travail et que c'est pas si facile a faire pousser et à arriver jusqu'à récolte.
Dernière chose a ce prix là l'agriculteur ne touche quasiment rien, ce sont tous les intermédiaires qui ramassent la mise
Si LFI rejoint le mouvement des agriculteurs. Nous savons ce que la gauche pense des agriculteurs. Après avoir été dupé par Macron, ils se font avoir par la gauche !Signaler Répondre
La paysannerie qui se fout de charité, 3€50 un kilo de fruits ou légumes que je ne peux plus consommer car trois fois trop chers, et horreur de me faire rouler, 35€ le kg de bifteck alors que dans le même temps en Espagne il se vend aux alentours des 18€ avec des salaires minimums similaires, 13€ le paquet de cigarettes, et ainsi de suite...C'est triste à dire mais à moins d'etre aisé ,dans ce pays on ne peut plus manger ni fumer et dans le même temps les grosses exploitations agricoles exportent 80% de leur production dans des pays à forts revenus et aux terres moins fertiles.Signaler Répondre
en tout cas c'est pas les électeurs rn qui se bougent pour soutenir nos agriculteurs.Signaler Répondre
normal rien à défendre pour eux donc le rn n'appelle même pas à manifester.
Non ça ce sont les pissotières et les poubelles à compost ;-)Signaler Répondre
Comprend mieux l'odeurSignaler Répondre
En quoi ils défendent quoi que ce soit ? Comme les casseurs en keffieh qui lançaient des pierres contre la police ?Signaler Répondre
Ils ont bien raison je n'ai pas envie de manger de la viande au antibiotique et autres substance interdite en France et en Europe. Seule pays au monde où il y a un art du bien manger, ils nous reste au moins cela du coup pattons nous contre la mauvaises gestion.Signaler Répondre
comme quoi ce qui défendent vraiment les plus faibles c'est pas la droite.Signaler Répondre
Pour penser, encore faut-il être équipé, camarade.Signaler Répondre
Je sais que la science et ce qu'on appelle couramment la "vérité scientifique" n'est plus qu'une opinion parmi d'autres avec les bourricots qui balancent à longueur de journée et de commentaires des formules à la c.. du genre 'je pense que...", "le bon sens dit que..." sur des sujets techniques ou scientifiques, mais il y a des limites à tout, même à la connerie humaine.
Vive Donald le Grand Visionnaire !
PS : j'espère que t'as pas oublié de t'injecter de la javel dans les veines et/ou de respirer du Vicks pour lutter efficacement contre le virus de la Covid, et ainsi faire partie des survivants de l'holocauste mondial planifié par l'État profond.
400 participants dont 300 militants LFI.Signaler Répondre
Il y avait plus de drapeaux LFI que de drapeaux jaunes cet après midi.
Sans compter les buveurs de 8 6 fumant leurs joints en accompagnant le cortège...
On aurait dû faire pareil avec le Covid, pas vrai ;)Signaler Répondre
est ce que Aulas est capable de descendre rencontrer les agriculteurs comme pendant la fête des lumières la réponse est non car Aulas ne connu rien en politiqueSignaler Répondre
Aulas n’a pas de programme pour Lyon
petit boboSignaler Répondre
Juste pour savoir, puisque tu parles de l'Europe, tu peux me rappeler quel le pays de l'Union qui touche le plus d'aides de la PAC (9 milliards) ?Signaler Répondre
C'est pourtant simple, il y a les cons (ceux qui écoutent les scientifiques) et les con-plotistes, qui sachent tout sur tout par simple imposition des mains ou par la voix, ceux qui sont guidés par le "Bon Sens" (majuscule car c'est une quasi divinité).Signaler Répondre
Tu écoutes le bouffon du Puy du fou qui te parle de "grand remplacent" de nos troupeaux et tu es touché par la Grâce.
Les agriculteurs en ont assez du double discours de Macron. Notre président a detruit la France avec son " en même temps" et la fin de l’agriculture française est son dernier objectif...Signaler Répondre
Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas les seuls cons qu'il faut continuer de l'être. Dehiors tous nos dirigeants incompétents, ainsi que nos commandeurs de l'Europe !Signaler Répondre
L'Italie et l'Espagne aussi ont la même stratégie que la France, comme quoi, on ne serait pas les seuls consSignaler Répondre
On a gagné plus de 10 ans par rapport à vos anciens. Vous pensez que ça n'a rien à voir avec l'avancé de la science et le principe de précaution?Signaler Répondre
du lisier de prévu pour la pref??....;)Signaler Répondre
Quand on pense que Macron dans l euphorie de son voyage au Brésil était pratiquement pour le Mecosur il y a seulement quelques semaines. Aujourd'hui il a une fois encore allumé le feu. il en loupe pas une .Toujours le mot de trop, la phrase de trop, la provoc de trop , le show médiatique de trop,,,,,En 7 ans il a réussi a ruiner le pays a lui tout seulSignaler Répondre
Exactement il faisait même partie des initiateurs et après il essaie de nous faire croire que le "texte" ne va pas dans le bon sens, on le croit...Signaler Répondre
C'est plutôt vous qui bagayez, sortez donc les chiffres. Parce qu'ils ne concernaient pas que les agriculteurs justement, encore faut il le préciserSignaler Répondre
…Tout comme leur métier est vital, alors qu’ils sont traités comme des criminels - ce pays est une honte ! Soutien inconditionnel à toutes leurs actionsSignaler Répondre
Ces abattages de masse sont une folie et ne résoudront rien. Il faut écarter la bête malade et laisser les autres s’immuniser et résister au virus sinon ce sera une fuite en avant vers toujours plus de vaccins, une piste sans avenir !
l'UE a condamné la paysannerie française, la mondialisation l'exécuteSignaler Répondre
On ne v pas vous sortir les chiffres de l'espérance de vie de vos anciens autrement vous allez bégayer.Signaler Répondre
Soutien total à nos agriculteurs victimes des tractations européennes qui signent leur mort imminente tout comme le fait la complexité des normes françaises et européennes à leur encontreSignaler Répondre
En vertu que sans eux t'es rien.Signaler Répondre
On pourrait vacciner tout le pays et que l'Europe indemnise au double de l'Etat...pour commencerSignaler Répondre
En vertu du fait que sans eux tu ne manges pas. C'est toi le bourricot en réalité. Les agriculteurs sont plus essentiels que toi qui fait un métier de merde. Alors tu leur dois le respect sur ça plaise ou pasSignaler Répondre
Hé bien en voilà un de plus qui gobe n'importe quoiSignaler Répondre
Bah non génie, déjà tu racontes n'importe quoi. La viande n'est pas forcément impropre a la consommation.
C'est faux ça . Et si je tombe malheureusement malade bah je ne pourrais même pas en vouloir aux agriculteurs et non je ne reclamerais pas qu'on les abatte.
Déjà parce que toi tu ne me connais pas, tu parles pour rien du tout.
Et ensuite surtout parce que t'es pas censé galérer à comprendre le fait que les agriculteurs n'y peuvent pas grand chose non plus eux aussi subissent.
Tu crois que les anciens se cassaient autant la tête avec toute vos conneries de pseudo danger ?
En vertu e quoi ? Du "bon sens" qui fait de tous les bourricots des experts en virologie animale, comme il a fait de experts en une semaine pour la Covid ?Signaler Répondre
soutien à nos agriculteurs 💪🏻💪🏻Signaler Répondre
Les animaux infectés sont impropres à la consommation humaine : même s’il n’y a pas de transmission directe de cette maladie, ça crée des ulcères/nécroses qui eux peuvent s’infecter avec divers bactéries.Signaler Répondre
On ne doute pas que si cela vous arrive, vous serez le premier à vous plaindre que les bêtes n'ont pas été abattues...
Faut vraiment être un tocard pour ne pas défendre les agriculteurs.Signaler Répondre
Que vous le vouliez ou non ils ont raison de manifester..il n'y a qu'en France, ce pays de cons, où l'on abat tout un ensemble d'animaux alors que la majorité ne représente pas un danger.
Personne d'autre ne fait ça, c'est totalement débile..et inutile.
Parmi les bêtes infectées beaucoup survivent.. et l'homme ne peut pas être contaminé. Bizarrement ils ne sont pas foutu de prouver que cela représenterait un risque trop grand pour nous.
L'état est taré
Soutien indéfectibleSignaler Répondre
oui, peut être, mais on a rien sans rien, après tout le monde pleur, mais c trop tard....Signaler Répondre
Mais qui déplace des bovins, si ce n'est les éleveurs eux même ?Signaler Répondre
Pourquoi venir manifester dans le centre de Lyon, alors que les responsables de cette dissémination vivent évidemment à la campagne ?
Fait des réserves de pâtes et lâche nous un peuSignaler Répondre
je suis bien d'accord, bloquez, cassez : oui au greenblock, non au black block !Signaler Répondre
les agriculteurs votent à droite et leurs manifs sont légitimes...
pas sur que le RN n'envoie pas les CRS quand il n'aura plus besoin de leurs voix...
Dans les coulisses des fermes,dans les coulisses des abattoirs,dans les coulisses des préfectures,pour tirer des conclusions constructives....car en bloquant les routes,les autorites,périphs, ce sont les usagers du quotidien qui en pâtissent.Signaler Répondre
Il n’y a aucun traitement possible et le problème c’est surtout la transmission par les moustiques/mouches. L’incubation est très longue (1 ou 2 mois de mémoire) donc à partir du moment où 1 animal montre des signes, on peut suspecter que tout le troupeau est atteint. Plus on attend plus on risque que la maladie se propage à d’autres troupeaux.Signaler Répondre
Les animaux infectés sont impropres à la consommation humaine : même s’il n’y a pas de transmission directe de cette maladie, ça crée des ulcères/nécroses qui eux peuvent s’infecter avec divers bactéries.
Donc les agriculteurs sont bien gentil mais tous ce qu'ils souhaitent c'est faire croire qu'il y a peu de propagation quitte à risquer de fournir de la viande impropre à la consommation...