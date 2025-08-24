La dermatose nodulaire arrive dans l'Ain : un troupeau doit être abattu

L'apparition de la dermatose nodulaire bovine a d'abord laissé craindre à des abattages massifs de troupeaux, avant que le ministère de l'Agriculture ne parvienne à lancer une grande campagne de vaccination. Entre temps, des manifestations d'agriculteurs avaient eu lieu, notamment pour empêcher les forces de l'ordre de se rendre sur les exploitations concernées par la DNC.

Jusqu'à présent épargnés, les départements voisins vont voir d'un mauvais œil l'annonce faite par la préfecture de l'Ain. Sans préciser la localisation exacte, elle a révélé qu'un foyer de dermatose nodulaire avait été détecté dans l'est de l'Ain, et qu'un troupeau allait devoir être abattu, afin d'éviter toute propagation de la maladie strictement animale.

La préfecture promet un "accompagnement humain et psychologique mis en place en lien avec la chambre d'agriculture pour les éleveurs touchés par le dépeuplement". Ces derniers "seront indemnisés financièrement par l'Etat".

Cet été, le premier foyer a été détecté le 29 juin 2025 en Savoie, immédiatement suivi par la création d’une zone réglementée de 50 kilomètres englobant une partie des Savoie, de la Haute-Savoie, de l’Ain et de l’Isère. Au 22 août, 76 foyers avaient été identifiés dans ces zones (32 en Savoie, 44 en Haute‑Savoie) affectant 41 élevages et impliquant plus de 208 000 bovins vaccinés.

La DNC provoque notamment fièvre, chute de lactation, nodules cutanés et affaiblissement du cheptel.