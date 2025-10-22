Dermatose nodulaire contagieuse : le Rhône placé entièrement en zone de surveillance

Ce mardi, la préfecture a annoncé que le département du Rhône est désormais intégralement placé en zone de surveillance après la détection, le 18 septembre dernier, d’un foyer de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) à Saint-Laurent-de-Chamousset.

Cette décision fait suite à l’évolution de la situation sanitaire et à l’apparition d’un nouveau foyer dans l’Ain le 14 octobre. Ainsi, toutes les communes du département se trouvent désormais incluses dans les zones de surveillance 2 et 5, soumises à des mesures renforcées de prévention et de contrôle.

Dans ces zones, situées dans un rayon de 50 kilomètres autour des foyers, s’appliquent notamment des restrictions sur les déplacements de bovins, la désinsectisation des exploitations et un suivi vétérinaire renforcé pour éviter toute propagation du virus.

La campagne de vaccination, menée à un rythme soutenu par les vétérinaires, atteint actuellement 85% des bovins vaccinés, avec pour objectif une couverture de 100%. L’État prend en charge l’intégralité des coûts (vaccins, intervention et déplacement vétérinaire).

A noter que les éleveurs non encore à jour peuvent faire l’objet de mises en demeure, voire de procédures pénales en cas de refus de vaccination.

La gendarmerie nationale a également procédé à près de 600 contrôles de mouvements de bovins entre le 18 et le 20 octobre, sans constater d’infraction.

La préfecture du Rhône, sous l’autorité de Fabienne Buccio, assure que l’ensemble des services de l’État reste pleinement mobilisé, tandis que les enquêtes épidémiologiques se poursuivent pour identifier l’origine de l’introduction du virus dans le département.