Environnement

Dermatose nodulaire contagieuse : le Rhône placé entièrement en zone de surveillance

Dermatose nodulaire contagieuse : le Rhône placé entièrement en zone de surveillance - DR

La dermatose nodulaire contagieuse continue de donner des sueurs froides aux agriculteurs et éleveurs de la région.

Ce mardi, la préfecture a annoncé que le département du Rhône est désormais intégralement placé en zone de surveillance après la détection, le 18 septembre dernier, d’un foyer de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) à Saint-Laurent-de-Chamousset.

Cette décision fait suite à l’évolution de la situation sanitaire et à l’apparition d’un nouveau foyer dans l’Ain le 14 octobre. Ainsi, toutes les communes du département se trouvent désormais incluses dans les zones de surveillance 2 et 5, soumises à des mesures renforcées de prévention et de contrôle.

Dans ces zones, situées dans un rayon de 50 kilomètres autour des foyers, s’appliquent notamment des restrictions sur les déplacements de bovins, la désinsectisation des exploitations et un suivi vétérinaire renforcé pour éviter toute propagation du virus.

La campagne de vaccination, menée à un rythme soutenu par les vétérinaires, atteint actuellement 85% des bovins vaccinés, avec pour objectif une couverture de 100%. L’État prend en charge l’intégralité des coûts (vaccins, intervention et déplacement vétérinaire).

A noter que les éleveurs non encore à jour peuvent faire l’objet de mises en demeure, voire de procédures pénales en cas de refus de vaccination.

La gendarmerie nationale a également procédé à près de 600 contrôles de mouvements de bovins entre le 18 et le 20 octobre, sans constater d’infraction.

La préfecture du Rhône, sous l’autorité de Fabienne Buccio, assure que l’ensemble des services de l’État reste pleinement mobilisé, tandis que les enquêtes épidémiologiques se poursuivent pour identifier l’origine de l’introduction du virus dans le département.

dermatose nodulaire

Ex Précisions le 22/10/2025 à 13:20

Je sens que pour les fêtes ça va être l'excuse de mettre une viande hors de prix...

Magouille le 22/10/2025 à 12:27

Tout ceci est organise par les gros trusts. C est politique.
Cette maladie se soigne tres bien et pas contagieuse entre elles.
on peut isoler rt traiter.
Tout ceci pour favoriser l importation de viandes etrangeres.

Sérieux le 22/10/2025 à 12:26

Y'a qu'à faire un vaccin et les piquouser, Pfizer a bien trouvé le vaccin contre le covid19 pour les humains en un tour de main, il doit bien être capable de le faire pareillement pour les vaches. Ou bien alors... je crois à la lune ?

Services D'hygiène le 22/10/2025 à 11:18
la mort ou la vaccination a écrit le 22/10/2025 à 11h04

Soyons un peu sérieux.

je le suis malheureusement.

la mort ou la vaccination le 22/10/2025 à 11:04
Services D'hygiène a écrit le 22/10/2025 à 09h26

il ne manquerait plus qu'une épidémie de fièvre aphteuse et se serait la mort de l'élevage français.

Soyons un peu sérieux.

Services D'hygiène le 22/10/2025 à 09:26

il ne manquerait plus qu'une épidémie de fièvre aphteuse et se serait la mort de l'élevage français.

