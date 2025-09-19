Environnement

Un premier cas de dermatose nodulaire contagieuse signalé dans un élevage du Rhône

Un premier cas de dermatose nodulaire contagieuse signalé dans un élevage du Rhône - DR

Il a été découvert à Saint-Laurent-de-Chamousset.

La maladie ne cesse de se développer depuis juin dernier. Un cas de dermatose nodulaire contagieuse a été signalé au sein d’un élevage de vaches laitières à Saint-Laurent-de-Chamousset dans le Rhône. L’information a été confirmée ce vendredi par le ministère de l’Agriculture. L’élevage en question devait être abattu dans la journée.

"Ce premier foyer dans le Rhône est aussi le premier dans un département situé hors de la zone réglementée depuis l’émergence de la maladie, en juin dernier en Savoie. Le dernier foyer avait été détecté le 6 septembre dans l’Ain", peut-on lire dans un communiqué. "Le dépeuplement de ce nouveau foyer est en cours, et une nouvelle zone réglementée a été définie autour de ce foyer. Afin d’éradiquer au plus vite la maladie, des mesures de surveillance, de restriction aux mouvements d’animaux et le déploiement de la vaccination y sont prescrits", précise le ministère de l’Agriculture.

La dermatose nodulaire contagieuse est une maladie virale qui touche principalement les bovins et qui se caractérise par l’apparition de nodules cutanés accompagnés de fièvre pouvant conduire au décès. Elle se propage uniquement entre bovins infectés ou par des insectes "vecteurs" à l’exemple de taons et de mouches piqueuses. La maladie est non transmissible à l’être humain.

Plusieurs milliers de bovins ont déjà été abattus en France ces derniers mois après des cas signalés dans plusieurs régions.

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Oui mais le 19/09/2025 à 16:18
Les insectes.... a écrit le 19/09/2025 à 15h34

Ils veulent nous forcer à manger des insectes rappelez-vous !

On mange déjà des escargots, des cuises de grenouille et des couilles d'animaux, alors...

avatar
Les insectes.... le 19/09/2025 à 15:34

Ils veulent nous forcer à manger des insectes rappelez-vous !

avatar
bidon ++ le 19/09/2025 à 15:00

C est bidon.
ils nous preparent une famine.
D apres les veto, il faut isoler la bete suspecte, la traitee meducalement.
Cette maladie n est absolement pas contagieuse.

avatar
Ex Précisions le 19/09/2025 à 13:12

Il faut absolument prendre rapidement des meuuuhsures ;-)

