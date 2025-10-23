Le Tour de France 2026 ne passera pas par le Rhône

Le parcours de la prochaine Grande Boucle a été dévoilée ce jeudi. La 113e édition du Tour de France aura lieu du 4 au 26 juillet.

Les coureurs s'élanceront de Barcelone pour ensuite traverser l’Hexagone en passant par les Pyrénées et les Alpes, avec une double arrivée à l’Alpe d’Huez.

Mais, comme pour l’édition 2025, le tracé ne prévoit pas de passage dans le Rhône, contrairement au Tour de France féminin dont la 5e étape emmènera les cyclistes dans le Beaujolais, avec un parcours entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais.