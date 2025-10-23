Le Tour de France 2026 ne passera pas par le Rhône

Le parcours de la prochaine Grande Boucle a été dévoilée ce jeudi. La 113e édition du Tour de France aura lieu du 4 au 26 juillet.
Les coureurs s'élanceront de Barcelone pour ensuite traverser l’Hexagone en passant par les Pyrénées et les Alpes, avec une double arrivée à l’Alpe d’Huez.
Mais, comme pour l’édition 2025, le tracé ne prévoit pas de passage dans le Rhône, contrairement au Tour de France féminin dont la 5e étape emmènera les cyclistes dans le Beaujolais, avec un parcours entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais.
🤩 Here it is, the official route of the #TDF2026!— Tour de France™ (@LeTour) October 23, 2025
🤩 Voici le parcours officiel du #TDF2026 !
🤩 Aquí el tenim, el recorregut oficial del #TDF2026!
🤩 ¡Aquí está, el recorrido oficial del #TDF2026! pic.twitter.com/LcqW9WgvWo
Grâce au coup d'éclat de Doucet à son arrivée à la mairie de Lyon
Vous avez déjà oublié ?
Les lyonnais et lyonnaises sont souvent considérés comme des pisse-froids, donc rien de surprenant avec cette équipe de tristes bonnets de nuit!
C'EST BIEN A CAUSE DE VOUS QUE LA FRANCE VA MAL .
vous avez le mal de vivre.
si vous êtes pas content ,aller vivre en pleine mer ou encore sur l'ile aux serpents.
roustons, le tour de France est plus vieux que tes 3 descendances et mérite le respect que tu n'a pas... sectaire en carton.
On peut pas tous mettre dans des pistes cyclables que personnes utilisent et avoir le tour de France
tant mieux! on n'a pas besoin de cette guignolade devenue sans intérêt
Ah bon : pourtant il n'y aura plus Doucet !!!
Ils auraient pu utiliser les nombreuses pistes cyclables inutiles des escrologistes.
Doucet ou le génie de l'essor économique. Non mais sérieux quelle blague ces escrologistes.
Quelle ville ou village aura accepté de payer pour recevoir le tour de France, cette "course" qui est principalement faite de voitures, de motos, de cars etc.
et qui a "souvent" des problèmes de dopage ?
😁
Préférez le vélo, le vrai, celui qui nous sert tous les jours
dommage qu'on privilégie des rassemblements vélo locaux à la plus grande manifestation du monde en matière de cyclisme
Que du bonheur qu'il passe pas
Rien de nouveau, en attendant un nouveau maire, la ville se contente de la naked bike et des spectacles de Lundy Granpré.
Pour les khmers le vélo c’est bien pour emmerder les automobilistes, la c’est un événement sportif international, c’est trop
sans blague Vous croyez que le Tour de France changera quelque chose pour la ville de Lyon j adore les activités et les festivités proposer le samedi place bellecour que le Tour de France
Le tour se termine encore au même endroit alors que qu'il débute jamais au même....c'est lassant toujours la même gloriole, ils devraient s'inspirer du Giro....lol le système français.
Normal, surtout pas d'attractivité…😱 et ne pas déranger les cyclistes lyonnais , les pauvres!
Enfin une victoire pour Grégory Doucet !
après la flamme olympique, le Tour de France !!!!! tout ça, sur le compte de la pollution, mais il en fait pas avec tous ces embouteillages à cause des travaux ? vivement l'année prochaine
Le Tour se prépare maintenant, et comme à ce jour il y a trop de pastèques dans la région, métropole de Lyon, de Grenoble, ce n'est pas possible les verts pâles n'en veulent pas, tout comme la Patrouille de France qui ne se gêne pas quand même pour faire un petit survol du Mont Verdun, base qui leur est indispensable en surveillance et en opération.
Le Tour féminin la caravane est moins grosse et il y a moins de monde, ça dérange moins leur dogme.
Donc le Tour passe belle et bien dans le Rhône !
J'ai refuse le passage à lyon pour pollution exessive
Comment une vile comme Lyon peut-elle disparaître des radars mondiaux en se privant d'une telle manifestation...