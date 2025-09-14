Emploi : le Rhône est l’un des départements où il est le plus facile de décrocher un CDI

C’est le cas du Rhône, qui s’illustre comme l’un des territoires les plus favorables à l’embauche en CDI.

Selon une étude menée par JobLeads, plateforme internationale de recherche d’emploi, le département affiche un ratio de 7,79 demandeurs par offre de CDI, bien en dessous de la moyenne nationale. En avril 2025, on y comptabilisait 201 660 demandeurs d’emploi pour 25 877 postes en CDI disponibles.

Cette compétitivité mesurée contraste fortement avec la situation de la Loire voisine, où le ratio grimpe à 17,31 demandeurs par offre, traduisant une concurrence bien plus rude.

La dynamique du Rhône s’explique notamment par la diversité de son tissu économique et l’attractivité de la métropole lyonnaise, qui continue d’attirer entreprises et investisseurs. Résultat : le département se positionne comme l’un des plus propices à une insertion durable sur le marché du travail.