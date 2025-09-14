Economie

Emploi : le Rhône est l’un des départements où il est le plus facile de décrocher un CDI

Emploi : le Rhône est l’un des départements où il est le plus facile de décrocher un CDI
Emploi : le Rhône est l’un des départements où il est le plus facile de décrocher un CDI - image d'illustration

Alors que la France a enregistré 64 000 demandeurs d’emploi supplémentaires au premier trimestre 2025, certaines régions parviennent à résister à la tendance nationale.

C’est le cas du Rhône, qui s’illustre comme l’un des territoires les plus favorables à l’embauche en CDI.

Selon une étude menée par JobLeads, plateforme internationale de recherche d’emploi, le département affiche un ratio de 7,79 demandeurs par offre de CDI, bien en dessous de la moyenne nationale. En avril 2025, on y comptabilisait 201 660 demandeurs d’emploi pour 25 877 postes en CDI disponibles.

Cette compétitivité mesurée contraste fortement avec la situation de la Loire voisine, où le ratio grimpe à 17,31 demandeurs par offre, traduisant une concurrence bien plus rude.

La dynamique du Rhône s’explique notamment par la diversité de son tissu économique et l’attractivité de la métropole lyonnaise, qui continue d’attirer entreprises et investisseurs. Résultat : le département se positionne comme l’un des plus propices à une insertion durable sur le marché du travail.

Tags :

emploi

Lyon

rhône

JobLeads

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.