Tempête Benjamin : à quoi faut-il s’attendre à Lyon et dans le Rhône ?

Prudence dès ce mercredi en raison du passage de la tempête Benjamin. Si sept départements de l’ouest de la France (Manche, Vendée, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques et Seine-Maritime) ont été placés en vigilance orange, le reste du pays ne devrait pas échapper aux fortes rafales de vent.
Du côté du département du Rhône, la vigilance sera en effet de mise avec une alerte jaune dès la nuit prochaine. « Des vents de 50 à 60 km/h arriveront dès le milieu de la nuit », précise la préfecture du Rhône qui appelle à la prudence également pour la journée de jeudi. « A partir de la matinée, les rafales atteindront 80 à 90 km/h sur tout le département, avec des pointes à 100 km/h sur les hauteurs », peut-on également lire.
Concernant la météo de la fin de semaine, le ciel restera bien agité avec encore des risques d’averses jusqu’au week-end et en prime une baisse des températures. On ne devrait pas dépasser les 10°C en début de semaine prochaine sur l’agglomération lyonnaise.
🟡 #tempête #benjamin | Toute la région Auvergne-Rhône-Alpes est placée, dès la nuit prochaine, en #vigilance jaune #vent violent.— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 22, 2025
💨Dans le Rhône et la métropole de Lyon, des vents de 50 à 60 km/h arriveront dès le milieu de la nuit.
🌬️A partir de la matinée, les rafales… pic.twitter.com/W34FFuaoZi
Je ne traine pas dans ces lieux contrairement à certains qui ont l'air de bien connaitre...Signaler Répondre
J'appelle çà un bistrot, PMU il n'y a que les initiés ;-)
Ça va surtout être la période où l'on passe son temps à ramasser les feuilles et aller à la déchetterie.
C'est pour faire comme TF1?Signaler Répondre
Arrêté de faire peur au gens lyon c'est pas l'océan IndienSignaler Répondre
A des toiture de villa arrachés et des piscines endommagés par les arbres.Signaler Répondre
Et rentre pas tard du PMU ca peut-être dangereux
A quoi faut-il s’attendre ?Signaler Répondre
A une vague d'arrivées au urgences de cycliste et trottinettistes ;-)
Nous subissons toute l’année une tempête avec Doucet et Bernard …Signaler Répondre