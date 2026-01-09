Et aussi à Lyon

La meilleure galette des rois du Rhône se trouve à Lyon !

Le concours se déroulait ce jeudi du côté de Villié-Morgon.

Où faut-il aller pour acheter la meilleure galette des rois du Rhône ? Direction… Lyon selon les résultats du concours de la meilleure galette du département du Rhône. Ce dernier était organisé ce jeudi à Villié-Morgon par la Maison de la boulangerie Loire-Rhône. 

C’est la boulangerie Romane située boulevard de la Croix-Rousse qui s’impose cette année grâce à sa galette réalisée par Romain Bauerle. Ce dernier est qualifié pour la suite du concours qui départagera les meilleures galettes d’Auvergne-Rhône-Alpes en septembre prochain.

Le podium du concours est complété par deux autres boulangeries de Lyon : Les Co’pains d’Antan dans le 6e arrondissement et la boulangerie Fournil et Fourneaux (4e et 7e arrondissement).

