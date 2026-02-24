5e et 9e arrondissements de Lyon : vaste opération policière, 376 personnes contrôlées, des dizaines d'interpellations

Du 16 au 21 février, les 5e et 9e arrondissements de Lyon ont été le théâtre d’une opération "ville sécurité renforcée" conduite par la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône, dans le cadre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien.

Au total, 272 agents ont été mobilisés : 209 policiers nationaux, 30 policiers municipaux, des agents municipaux, des contrôleurs TCL et des agents de la sûreté ferroviaire. Un dispositif conséquent déployé sur plusieurs jours.

Le bilan communiqué par la préfecture fait état de 376 personnes contrôlées et de 47 interpellations. Parmi elles, huit individus ont été arrêtés dans le cadre de quatre opérations judiciaires liées à des trafics de stupéfiants. Deux étrangers en situation irrégulière ont également été remis à la police aux frontières.

Les forces de l’ordre ont dressé 39 amendes forfaitaires délictuelles, notamment pour usage de stupéfiants, défaut d’assurance, port d’arme ou encore occupation de halls d’immeuble. Douze opérations de contrôle routier ont par ailleurs permis de relever 88 infractions.

Côté saisies, 18,6 kg de cannabis et 5 984 euros en espèces ont été récupérés.

Cinq contrôles antifraude ont également été menés. Ils ont conduit à trois mises en demeure pour non-respect des règles d’hygiène, deux procédures pour travail dissimulé et une demande de fermeture administrative.

Dans les transports en commun, 2666 voyageurs ont été contrôlés lors d’une opération coordonnée. Vingt-sept verbalisations ont été réalisées.

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a salué "l’ensemble des services engagés" et la coopération entre les services de l’État et leurs partenaires. Selon la préfecture, 32 opérations similaires ont déjà été menées en 2025 et 2026 dans plusieurs communes de la métropole lyonnaise, avec plus de 600 interpellations à la clé.