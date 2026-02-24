Faits Divers

"Vous allez le payer au centuple d'avoir assassiné Quentin" : alerte à la bombe au siège régional des Écologistes à Lyon

Le siège régional des Écologistes, dans le 7e arrondissement de Lyon, a reçu un courriel revendiquant la pose d’explosifs et proférant des menaces de mort à caractère raciste. Les locaux ont été évacués et une plainte a été déposée.

Le siège régional du parti Les Écologistes, situé dans le 7e arrondissement de Lyon, a été la cible d’un courriel particulièrement inquiétant. Le message, intitulé "[BOMBE] Je vais tuer les rouges", revendique la pose d’engins explosifs dans les locaux et profère des menaces de mort explicites, assorties d’insultes racistes.

Dans ce mail, l’auteur affirme avoir "posé des explosifs" la nuit et menace de "tout faire sauter", tout en visant des "gauchistes" et en utilisant des propos ouvertement racistes. Le message fait également référence à la mort de Quentin Deranque, militant nationaliste décédé le 14 février après avoir été lynché par des membres de l'ultragauche à Lyon. "Vous allez le payer au centuple d'avoir assassiné Quentin", écrit le corbeau.

Pour Les Écologistes, ce courriel s’inscrit dans une séquence marquée par la manifestation organisée samedi par des groupuscules d’extrême droite dans la ville, ainsi que par une "campagne de désinformation" qui aurait contribué à nourrir les tensions.

"Dès connaissance de ce message de menaces, nous avons fait évacuer l’ensemble des salariés et militants présents dans nos locaux par mesure de précaution", indique Camille Crespeau, co-secrétaire régionale Les Écologistes Rhône-Alpes Pays de Savoie.

Le parti dénonce "une atteinte grave au pluralisme démocratique" et estime que ces faits dépassent le cadre d’une simple menace pénale. "Lorsque ces menaces s’accompagnent d’invectives racistes ou d’attaques fondées sur les convictions politiques, elles franchissent un seuil supplémentaire", écrit-il dans son communiqué.

Une plainte a été déposée. Les Écologistes disent faire confiance à la justice pour identifier l’auteur du message et engager les poursuites nécessaires.

"Le climat du débat public est délétère", affirme de son côté Ali Karakiprik, co-secrétaire régional, qui appelle à "l’apaisement" tout en assurant que le parti poursuivra son engagement "pour combattre le fascisme et défendre la justice sociale et environnementale".

Tags :

Les Ecologistes

Lynchage de Quentin

Quentin Deranque

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Solidarité 69 le 24/02/2026 à 07:36

Cela sent la manipulation à plein nez.
Les mêmes méthodes que LFI.
La justice n'aura pas de mal à identifier d'où vient le courriel mais comme dans toutes les autres affaires de ce même type, on n'en entendra plus parler quand un écolo aura été identifié comme l'expéditeur.

avatar
oui le 24/02/2026 à 07:30
J6 a écrit le 24/02/2026 à 07h17

Ouin ouin....ça sent le coup monté à plein nez

tout ce qui est excessif est ridicule

avatar
J6 le 24/02/2026 à 07:17

Ouin ouin....ça sent le coup monté à plein nez

avatar
D'où c'est ? le 24/02/2026 à 06:56

Petite correction : c'est pseudos écolos pas écolos.

Ces gens sont tout sauf des écologistes, et ils salissent la vraie cause écologique.

avatar
D.K le 24/02/2026 à 06:20

Super ! Ils ont pété le CO2 les écolos ! C’est juste début les gars…. Fermez vos locaux et dégagez ! Lyon vous déteste et vous allez perdre bientôt ! Vous n’avez plus rien à faire ici bande d’hypocrites et c…ds. N’oubliez pas votre maire à la c..n. Et tout les autres militants - fonctionnaires !

avatar
Question ! le 24/02/2026 à 06:20

Qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas LFI-écolos qui ont monter cette fake news de toute pièce 3 semaines avant les élections ?

avatar
Moon88 le 24/02/2026 à 06:13

Comme par hasard juste avant les élections ? Que ne ferait on pas chez EELV pour essayer de retourner l'opinion publique hein ? LFI même combat avec leur soit disant alertes à la bombe.

avatar
Ex Précisions le 24/02/2026 à 05:39

Du grand n'importe quoi, les tarés sont de sortie...
Il y a les urnes, pas la violence on n'est pas des sauvages.

