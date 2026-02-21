Et aussi à Lyon

Plus de 3200 participants à la marche pour Quentin Deranque à Lyon : "Antifas assassins, LFI complice"

Ce samedi 21 février, une marche en hommage à Quentin Deranque, militant nationaliste lynché dans le 7e arrondissement de Lyon par des membres de l'ultra-gauche se déroule dans les rues de la capitale des Gaules. Suivez l'évènement au coeur du rassemblement avec LyonMag.

Lynchage de Quentin

Quentin Deranque

avatar
Lyontoujours le 21/02/2026 à 19:51
paul1345 a écrit le 21/02/2026 à 17h33

y a eu quelques saluts nazis mais c'est pas un débordement pour vous j'imagine

Oui, quelques saluts nazis, des propos racistes aussi, j'en conviens.
Mais le service d ordre a fait cessé ces excès et la préfète signalera tous ces actes délictueux.
Aucun appel a tuer les forces de l ordre.
Difficile de maîtriser 3200 personnes, mais vous pouvez convenir que l'on est loin des propos de manifs de gauche aux propos antisémites, appels a la sédition des manifestations organisées par LFI.!!!

Signaler Répondre
avatar
Démocrate le 21/02/2026 à 19:43

J'aime analyser, comparer les sources d'info. Quand je vois le gap entre, par exemple, france info et des sites d'extrême droite, au niveau des commentaires (respect, intelligence d'analyse, orthographe, politesse, grammaire...), j'ai peur pour notre pays si le service public disparaît

Signaler Répondre
avatar
Karl le 21/02/2026 à 19:41
Bravo a écrit le 21/02/2026 à 19h23

T'es bien arrivé dans ton quartier cossu des Brotteaux.
Allez une tisane et dodo.

Comme tes amis ayant assassinés Quentin, tous des fils et filles à papa qui visiblement n'ont pas refusé leurs privilèges "blancs" comme vous dites dans votre association de malfaiteurs. La gauche aisée et subventionnée

Signaler Répondre
avatar
MilkMan le 21/02/2026 à 19:32
Belles valeurs a écrit le 21/02/2026 à 18h51

Bah bien sûr, un mec qui s'est dit que participer à une rixe avec des antifas était une super idée, on a limite envie de le canonniser !

dois je rappeler que l'extrême droite à tuer 10 fois plus ?
C'est marrant car tous les arguments que sort l'extrême droites sort s'applique 10 fois plus contre vous, intéressant.

Signaler Répondre
avatar
J6 le 21/02/2026 à 19:31
Bravo a écrit le 21/02/2026 à 19h23

T'es bien arrivé dans ton quartier cossu des Brotteaux.
Allez une tisane et dodo.

Pas trop le seum ? 😉

Signaler Répondre
avatar
Ave, Caesar! le 21/02/2026 à 19:25
Tous ça pour ça a écrit le 21/02/2026 à 18h35

Tout ça pour ça il y avait plus de flic et de journalistes que des manifestants
Bravo aux lyonnais qui ont rejeté de participer à cette manifestation de l’extrême droite
Lyon est une terre de gauche non aux facho

Lugdunum est la terre des Romains! Elle est dévouée à Rome!

Lucius Munatius Plancus Lugdunum pro aeterna gloria Romae fundat!

Signaler Répondre
avatar
Bravo le 21/02/2026 à 19:23
J6 a écrit le 21/02/2026 à 18h28

On est chez nous

T'es bien arrivé dans ton quartier cossu des Brotteaux.
Allez une tisane et dodo.

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 21/02/2026 à 19:23
J6 a écrit le 21/02/2026 à 18h28

On est chez nous

Moi aussi, je suis chez moi..

Signaler Répondre
avatar
de soucheeeee le 21/02/2026 à 19:19
plus de 11 a écrit le 21/02/2026 à 19h12

Oui vivement 207, putain on va kiffer!!!

Oui 2027, les vrais français seront la 😉😉

Signaler Répondre
avatar
opb69 le 21/02/2026 à 19:15

merci aux manifestants pour votre hommage à Quentin. honte à Grégory Doucet, qui a voulu interdire cette marche en mémoire à Quentin. honte à Cregoru Doucet qui a refusé d’afficher le portrait de Quentin sur l’hôtel de ville, et qui préfère les formules pro-palesginniennes affichées sur l’hôtel de ville. partez bien loin des Lyonnais M. Grégory Doucet pour porter ailleurs votre « humanisme ».

Signaler Répondre
avatar
plus de 11 le 21/02/2026 à 19:12
en 2027 vous allez pleurer a écrit le 21/02/2026 à 18h55

Quand c'est l'ultra gauche, vandalisme, saccage violence , destruction, pillage, blackbox....Un commentaire???????

Oui vivement 207, putain on va kiffer!!!

Signaler Répondre
avatar
Concrètement ? le 21/02/2026 à 19:10
J ai ri a écrit le 21/02/2026 à 18h23

Capture d écran..c est énorme ! Ça va tourner ça..j ai ri merci

Qu'est-ce qui vous fait rire ? Pouvez-vous développer plus précisément avec des arguments ou c'est trop compliqué pour vous ?

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 21/02/2026 à 19:09
Épique a écrit le 21/02/2026 à 18h57

Génial votre commentaire, j'aime beaucoup. Vous seriez libre pour dîner un de ces quatre avec des amis ? J'aimerais que vous nous parliez de vos fameuses traditions

Il ne va pas pouvoir, contre vous il n'aura aucune chance de vous détrôner.

Signaler Répondre
avatar
Épique le 21/02/2026 à 18:57
Gone_69 a écrit le 21/02/2026 à 18h35

Aucun débordement, des gens simples et protecteur de nos traditions en toutes simplicité. Cela change des ravagés qui cassent tous et de leur cheveux colorés...

Génial votre commentaire, j'aime beaucoup. Vous seriez libre pour dîner un de ces quatre avec des amis ? J'aimerais que vous nous parliez de vos fameuses traditions

Signaler Répondre
avatar
en 2027 vous allez pleurer le 21/02/2026 à 18:55

Quand c'est l'ultra gauche, vandalisme, saccage violence , destruction, pillage, blackbox....Un commentaire???????

Signaler Répondre
avatar
Belles valeurs le 21/02/2026 à 18:51
Véritas a écrit le 21/02/2026 à 18h27

Quand on a un Q.I. d'huîtres, comme LFI on ne peut "dialoguer" qu'avec ses poings.
Honte à la gauche et que Dieu garde Quentin près de lui.
Courage et fierté à sa famille.

Bah bien sûr, un mec qui s'est dit que participer à une rixe avec des antifas était une super idée, on a limite envie de le canonniser !

Signaler Répondre
avatar
paul1345 le 21/02/2026 à 18:51
Kassos a écrit le 21/02/2026 à 18h18

Oh allez vous faire soigner. Quentin n'était absolument pas un nazi. C'était un fils de prolo qui s'est fait tuer par des fils de bourgeois.
Vous commencez à nous emmerder sérieusement vous autres faibles QI, incapables premièrement de lire quelques livres afin de vraiment comprendre ce qu'était le nazisme et le fascisme. Et ensuite, complètement incapables de voir la réalité qui les entourent, c'est-à-dire le pilotage de ces fanatiques par des puissances qui ne souhaitent qu'une chose: l'horizontalisation de la lutte du peuple contre lui-même au lieu d'aller chercher les salauds qui nous gouvernent.

Quentin s'est rendu à la manif du comité 9-mai qui est une manif néonazie....

Signaler Répondre
avatar
Gone_69 le 21/02/2026 à 18:35

Aucun débordement, des gens simples et protecteur de nos traditions en toutes simplicité. Cela change des ravagés qui cassent tous et de leur cheveux colorés...

Signaler Répondre
avatar
Tous ça pour ça le 21/02/2026 à 18:35

Tout ça pour ça il y avait plus de flic et de journalistes que des manifestants
Bravo aux lyonnais qui ont rejeté de participer à cette manifestation de l’extrême droite
Lyon est une terre de gauche non aux facho

Signaler Répondre
avatar
johnny le 21/02/2026 à 18:33

Finalement la semaine dernière on entendait tous les politiques parlé pas un venu et quand on voit tous les masquée y sont pas venus pour la balade

Signaler Répondre
avatar
Message pour ta maman le 21/02/2026 à 18:32
J6 a écrit le 21/02/2026 à 18h28

On est chez nous

C'est vrai vous êtes bien rentrés ? Content de l'apprendre

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 21/02/2026 à 18:30
Naxak a écrit le 21/02/2026 à 18h23

Et ce matin en te levant tu t'es encore demandé pourquoi la Terre était plate ?

Et toi, tu n'es pas trop déçu que cette marche se soit passée sans débordement ?
Ça fait mal aux gauchos, non ? Même pas possible de vous vicrimiser.

Signaler Répondre
avatar
Zéro débordement le 21/02/2026 à 18:30

Ca change des manifs de gauche ultraviolente.

Signaler Répondre
avatar
J6 le 21/02/2026 à 18:28

On est chez nous

Signaler Répondre
avatar
Véritas le 21/02/2026 à 18:27
saco697 a écrit le 21/02/2026 à 13h57

le maire de Lyon fait tout pour provoquer des incidents et des réactions.. il est inquiet car ses « partenaires privilégiés » de La Nouvelle Garde sont en prison … et il ne peut pas compter sur eux pour «faire passer ses idées » pour emmerder les lyonnais comme il le dit … il déclare qu il redit toute sa confiance à son adjoint qui déclarait que « la jeune garde est un partenaire privilégiés » pour la municipalité écologistes et faire le coups de gants coqués quand le maire le juste utile … pathétique le maire aux méthodes violentes et musclées avec la jeune garde pour les coups de poings

Quand on a un Q.I. d'huîtres, comme LFI on ne peut "dialoguer" qu'avec ses poings.
Honte à la gauche et que Dieu garde Quentin près de lui.
Courage et fierté à sa famille.

Signaler Répondre
avatar
Enfin le 21/02/2026 à 18:27

C'est bon les cagoulés sont partis ?? Ils sont rentrés dans leurs immeubles bourgeois de la rue Gasparin ou des Brotteaux ?? C'est l'heure d'aller manger leur soupe.

Signaler Répondre
avatar
Naxak le 21/02/2026 à 18:23
Dupon a écrit le 21/02/2026 à 13h53

Je suis allé voir l'article sur votre lien.
Foutaise lorsqu'il est écrit que les amis de Quentin étaient casqués..je ne vois pas un seul casque sur les photos...
Et je vois aussi des mains nues, pas des mains avec des gants coqués..
Mais c'est vrai que les gauchistes sont les rois de la désinformation et de la manipulation.
Donc fermez la.

Et ce matin en te levant tu t'es encore demandé pourquoi la Terre était plate ?

Signaler Répondre
avatar
J ai ri le 21/02/2026 à 18:23
Hergé a écrit le 21/02/2026 à 17h38

Jean Moulin, s'il était vivant, serait beaucoup plus proche du peuple de droite nationaliste que des antisémites d'extrême gauche soutenus par l'ensemble de la gauche. On n'est plus en 1939 mais en 2026.

Capture d écran..c est énorme ! Ça va tourner ça..j ai ri merci

Signaler Répondre
avatar
Lyontoujours le 21/02/2026 à 18:20
paul1345 a écrit le 21/02/2026 à 18h05

jean moulin était de gauche, et il n'aurait rien eu à voir avec un type (quentin) qui se rendait à la manif nazie du comité du 9 mai

Jean MOULIN avait été désigné pour coordonner la resistance par le Général Degaulle, pas vraiment un gauchiste,.....
S il était la en 2026 , il serait certainement a la manifestation, ayant assez d intelligence pour changer son logiciel et reconnaitre ou est le fascisme.
Maintenant, il faut arrêter de nommer ces milices antifas, mais les citer pour ce qu elles sont réellement, des factions violentes.
"Mal nommer les choses, c est rajouter aux malheurs du monde"
Merci aux FDO pour avoir sécurisé cet hommage.

Signaler Répondre
avatar
Kassos le 21/02/2026 à 18:18
paul1345 a écrit le 21/02/2026 à 18h05

jean moulin était de gauche, et il n'aurait rien eu à voir avec un type (quentin) qui se rendait à la manif nazie du comité du 9 mai

Oh allez vous faire soigner. Quentin n'était absolument pas un nazi. C'était un fils de prolo qui s'est fait tuer par des fils de bourgeois.
Vous commencez à nous emmerder sérieusement vous autres faibles QI, incapables premièrement de lire quelques livres afin de vraiment comprendre ce qu'était le nazisme et le fascisme. Et ensuite, complètement incapables de voir la réalité qui les entourent, c'est-à-dire le pilotage de ces fanatiques par des puissances qui ne souhaitent qu'une chose: l'horizontalisation de la lutte du peuple contre lui-même au lieu d'aller chercher les salauds qui nous gouvernent.

Signaler Répondre
avatar
Cmoi le 21/02/2026 à 18:18
C'est moi a écrit le 21/02/2026 à 18h03

Vous êtes cagoulés disent les uns..
Vous êtes cagoulés disent les autres.

Vous êtes des fachos disent les uns..
Vous êtes des fachos disent les autres..

Vous êtes des violents disent les uns..
Vous êtes des violents disent les autres..

Pour ma part en vous observant d'un œil extérieur, je trouve que vous vous ressembler beaucoup...

Sauf que l’on doit tuer disent les uns et le font,et pas les autres!

Signaler Répondre
avatar
Dinaleau le 21/02/2026 à 18:17
Hergé a écrit le 21/02/2026 à 17h34

Bravo. Vous avez tout dit.

J'ai 77 ans de gauche, je rejette toutes violence de l'extrême gauche ou droite
Pourquoi utilisent ils gauche ou droite pour se qualifier, moi je les appelle jeunes cons au ordres des politiques du mal.
Moi je suis fier d'être de gauche humaine et ouvert aux autres.
Le Respect c'est l'ordre.

Signaler Répondre
avatar
Dinaleau le 21/02/2026 à 18:11

Tous les mêmes
Ils grandiront et se rendront compte de leur connerie de jeunes violents
A gauche extrême la FI
A droite extrême l'intégrisme religieux.
Faire de la politique ce n' est pas faire la guerre

Signaler Répondre
avatar
paul1345 le 21/02/2026 à 18:05
Hergé a écrit le 21/02/2026 à 17h38

Jean Moulin, s'il était vivant, serait beaucoup plus proche du peuple de droite nationaliste que des antisémites d'extrême gauche soutenus par l'ensemble de la gauche. On n'est plus en 1939 mais en 2026.

jean moulin était de gauche, et il n'aurait rien eu à voir avec un type (quentin) qui se rendait à la manif nazie du comité du 9 mai

Signaler Répondre
avatar
opb69 le 21/02/2026 à 18:05

merci pour la décence des manifestants. Honte à l’indécence de Grégory Doucet.

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 21/02/2026 à 18:03

Vous êtes cagoulés disent les uns..
Vous êtes cagoulés disent les autres.

Vous êtes des fachos disent les uns..
Vous êtes des fachos disent les autres..

Vous êtes des violents disent les uns..
Vous êtes des violents disent les autres..

Pour ma part en vous observant d'un œil extérieur, je trouve que vous vous ressembler beaucoup...

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 21/02/2026 à 17:45
paul1345 a écrit le 21/02/2026 à 16h48

Quentin a participé à l'attaque de ce groupe d'antifas, c'est maintenant parfaitmenet établi par les vidéos que ce sont les fachos qui ont lancé les hostilités

Oui ce sont ce sont les fachos d'antifas qui ont lancé les hostilités ;-)

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 21/02/2026 à 17:43

quand le antifas de la jeune garde sont en prison tout se passe bien à Lyon Le maire n a plus de « partenaires privilégiés » à envoyer sur les lyonnais pas de violences à Lyon …

Signaler Répondre
avatar
Hergé le 21/02/2026 à 17:38
paul1345 a écrit le 21/02/2026 à 16h43

lyon c'est la ville de jean moulin, un néofasciste ne peut pas être lyonnais

Jean Moulin, s'il était vivant, serait beaucoup plus proche du peuple de droite nationaliste que des antisémites d'extrême gauche soutenus par l'ensemble de la gauche. On n'est plus en 1939 mais en 2026.

Signaler Répondre
avatar
Loool le 21/02/2026 à 17:38

Depuis plusieurs jours, on aura pu voir de de nombreux gauchiste justifier le meurtre de Quentin "parce que c était un facho".

C est un peu comme les islamistes : l écrasante majorité ne tuent pas, mais ils encouragent a le faire

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 21/02/2026 à 17:36
paul1345 a écrit le 21/02/2026 à 16h43

lyon c'est la ville de jean moulin, un néofasciste ne peut pas être lyonnais

Et l'extrême gauchosphere ne peut se réclamer de Jean Moulin.....

Signaler Répondre
avatar
Au fait le 21/02/2026 à 17:35

Quand tu assassines quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme toi tu es fasciste. Alors antifa : ça ne veut rien dire. Je ne suis pas d'extrême droite.

Signaler Répondre
avatar
Hergé le 21/02/2026 à 17:34
Zem a écrit le 21/02/2026 à 17h14

Dignité un mot que la gauche ne connaît pas...les médias nous ont bien manipulé, laissant entendre qubil y aurait des débordements...rien ...juste des français qui ont honte des hommes politiques de gauche. La gauche et ses complices sèment le désordre et la mort.

Bravo. Vous avez tout dit.

Signaler Répondre
avatar
Moon88 le 21/02/2026 à 17:33

Belle marche, digne et calme.

Ce que la gauche aurait été incapable de faire malheureusement, avec la Gauche ca finit toujours en casse, debordements et slogans haineux.

Signaler Répondre
avatar
paul1345 le 21/02/2026 à 17:33
Zem a écrit le 21/02/2026 à 17h14

Dignité un mot que la gauche ne connaît pas...les médias nous ont bien manipulé, laissant entendre qubil y aurait des débordements...rien ...juste des français qui ont honte des hommes politiques de gauche. La gauche et ses complices sèment le désordre et la mort.

y a eu quelques saluts nazis mais c'est pas un débordement pour vous j'imagine

Signaler Répondre
avatar
fatboy le 21/02/2026 à 17:32

Manif très digne perturbée légèrement par quelques personnes issues de l'immigration (alors qu'elles n'ont rien à voir avec cette manif) et une dizaine de gauchistes stupides. Bravo à tous

Signaler Répondre
avatar
Zem le 21/02/2026 à 17:14

Dignité un mot que la gauche ne connaît pas...les médias nous ont bien manipulé, laissant entendre qubil y aurait des débordements...rien ...juste des français qui ont honte des hommes politiques de gauche. La gauche et ses complices sèment le désordre et la mort.

Signaler Répondre
avatar
Les Fachos Incultes le 21/02/2026 à 17:12

Antoine Joseph SANTERRE

Mais c'est qui ce type ?

C'est l'inventeur du génocide contre les vendéens, il voulait gazer tout le monde puis brûler les corps dans des fours crématoires.

Mais pas que ...

C'est le pseudo que Mélenchon avait choisi quand il était à la Ligue Communiste Révolutionnaire.

À bon entendeur.......

Signaler Répondre
avatar
Jpln le 21/02/2026 à 17:10
paul1345 a écrit le 21/02/2026 à 16h48

Quentin a participé à l'attaque de ce groupe d'antifas, c'est maintenant parfaitmenet établi par les vidéos que ce sont les fachos qui ont lancé les hostilités

Mensonge comme d'habitude...après va leur dire ils sont 3200 à t'écouter 😀

Signaler Répondre
avatar
Nepasreecrirelhistoiresvp le 21/02/2026 à 17:06
paul1345 a écrit le 21/02/2026 à 16h43

lyon c'est la ville de jean moulin, un néofasciste ne peut pas être lyonnais

Jean MOULIN était un patriote avant tout, comme Quentin. Être patriote c est être nazi ?

Signaler Répondre

