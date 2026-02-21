Plus de 3200 participants à la marche pour Quentin Deranque à Lyon : "Antifas assassins, LFI complice"

Ce samedi 21 février, une marche en hommage à Quentin Deranque, militant nationaliste lynché dans le 7e arrondissement de Lyon par des membres de l'ultra-gauche se déroule dans les rues de la capitale des Gaules. Suivez l'évènement au coeur du rassemblement avec LyonMag.