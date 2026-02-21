Samedi 21 Février 2026 à 15h00
Plus de 3200 participants à la marche pour Quentin Deranque à Lyon : "Antifas assassins, LFI complice"
Ce samedi 21 février, une marche en hommage à Quentin Deranque, militant nationaliste lynché dans le 7e arrondissement de Lyon par des membres de l'ultra-gauche se déroule dans les rues de la capitale des Gaules. Suivez l'évènement au coeur du rassemblement avec LyonMag.
Oui, quelques saluts nazis, des propos racistes aussi, j'en conviens.Signaler Répondre
Mais le service d ordre a fait cessé ces excès et la préfète signalera tous ces actes délictueux.
Aucun appel a tuer les forces de l ordre.
Difficile de maîtriser 3200 personnes, mais vous pouvez convenir que l'on est loin des propos de manifs de gauche aux propos antisémites, appels a la sédition des manifestations organisées par LFI.!!!
J'aime analyser, comparer les sources d'info. Quand je vois le gap entre, par exemple, france info et des sites d'extrême droite, au niveau des commentaires (respect, intelligence d'analyse, orthographe, politesse, grammaire...), j'ai peur pour notre pays si le service public disparaîtSignaler Répondre
Comme tes amis ayant assassinés Quentin, tous des fils et filles à papa qui visiblement n'ont pas refusé leurs privilèges "blancs" comme vous dites dans votre association de malfaiteurs. La gauche aisée et subventionnéeSignaler Répondre
dois je rappeler que l'extrême droite à tuer 10 fois plus ?Signaler Répondre
C'est marrant car tous les arguments que sort l'extrême droites sort s'applique 10 fois plus contre vous, intéressant.
Pas trop le seum ? 😉Signaler Répondre
Lugdunum est la terre des Romains! Elle est dévouée à Rome!Signaler Répondre
Lucius Munatius Plancus Lugdunum pro aeterna gloria Romae fundat!
T'es bien arrivé dans ton quartier cossu des Brotteaux.Signaler Répondre
Allez une tisane et dodo.
Moi aussi, je suis chez moi..Signaler Répondre
Oui 2027, les vrais français seront la 😉😉Signaler Répondre
merci aux manifestants pour votre hommage à Quentin. honte à Grégory Doucet, qui a voulu interdire cette marche en mémoire à Quentin. honte à Cregoru Doucet qui a refusé d’afficher le portrait de Quentin sur l’hôtel de ville, et qui préfère les formules pro-palesginniennes affichées sur l’hôtel de ville. partez bien loin des Lyonnais M. Grégory Doucet pour porter ailleurs votre « humanisme ».Signaler Répondre
Oui vivement 207, putain on va kiffer!!!Signaler Répondre
Qu'est-ce qui vous fait rire ? Pouvez-vous développer plus précisément avec des arguments ou c'est trop compliqué pour vous ?Signaler Répondre
Il ne va pas pouvoir, contre vous il n'aura aucune chance de vous détrôner.Signaler Répondre
Génial votre commentaire, j'aime beaucoup. Vous seriez libre pour dîner un de ces quatre avec des amis ? J'aimerais que vous nous parliez de vos fameuses traditionsSignaler Répondre
Quand c'est l'ultra gauche, vandalisme, saccage violence , destruction, pillage, blackbox....Un commentaire???????Signaler Répondre
Bah bien sûr, un mec qui s'est dit que participer à une rixe avec des antifas était une super idée, on a limite envie de le canonniser !Signaler Répondre
Quentin s'est rendu à la manif du comité 9-mai qui est une manif néonazie....Signaler Répondre
Aucun débordement, des gens simples et protecteur de nos traditions en toutes simplicité. Cela change des ravagés qui cassent tous et de leur cheveux colorés...Signaler Répondre
Tout ça pour ça il y avait plus de flic et de journalistes que des manifestantsSignaler Répondre
Bravo aux lyonnais qui ont rejeté de participer à cette manifestation de l’extrême droite
Lyon est une terre de gauche non aux facho
Finalement la semaine dernière on entendait tous les politiques parlé pas un venu et quand on voit tous les masquée y sont pas venus pour la baladeSignaler Répondre
C'est vrai vous êtes bien rentrés ? Content de l'apprendreSignaler Répondre
Et toi, tu n'es pas trop déçu que cette marche se soit passée sans débordement ?Signaler Répondre
Ça fait mal aux gauchos, non ? Même pas possible de vous vicrimiser.
Ca change des manifs de gauche ultraviolente.Signaler Répondre
On est chez nousSignaler Répondre
Quand on a un Q.I. d'huîtres, comme LFI on ne peut "dialoguer" qu'avec ses poings.Signaler Répondre
Honte à la gauche et que Dieu garde Quentin près de lui.
Courage et fierté à sa famille.
C'est bon les cagoulés sont partis ?? Ils sont rentrés dans leurs immeubles bourgeois de la rue Gasparin ou des Brotteaux ?? C'est l'heure d'aller manger leur soupe.Signaler Répondre
Et ce matin en te levant tu t'es encore demandé pourquoi la Terre était plate ?Signaler Répondre
Capture d écran..c est énorme ! Ça va tourner ça..j ai ri merciSignaler Répondre
Jean MOULIN avait été désigné pour coordonner la resistance par le Général Degaulle, pas vraiment un gauchiste,.....Signaler Répondre
S il était la en 2026 , il serait certainement a la manifestation, ayant assez d intelligence pour changer son logiciel et reconnaitre ou est le fascisme.
Maintenant, il faut arrêter de nommer ces milices antifas, mais les citer pour ce qu elles sont réellement, des factions violentes.
"Mal nommer les choses, c est rajouter aux malheurs du monde"
Merci aux FDO pour avoir sécurisé cet hommage.
Oh allez vous faire soigner. Quentin n'était absolument pas un nazi. C'était un fils de prolo qui s'est fait tuer par des fils de bourgeois.Signaler Répondre
Vous commencez à nous emmerder sérieusement vous autres faibles QI, incapables premièrement de lire quelques livres afin de vraiment comprendre ce qu'était le nazisme et le fascisme. Et ensuite, complètement incapables de voir la réalité qui les entourent, c'est-à-dire le pilotage de ces fanatiques par des puissances qui ne souhaitent qu'une chose: l'horizontalisation de la lutte du peuple contre lui-même au lieu d'aller chercher les salauds qui nous gouvernent.
Sauf que l’on doit tuer disent les uns et le font,et pas les autres!Signaler Répondre
J'ai 77 ans de gauche, je rejette toutes violence de l'extrême gauche ou droiteSignaler Répondre
Pourquoi utilisent ils gauche ou droite pour se qualifier, moi je les appelle jeunes cons au ordres des politiques du mal.
Moi je suis fier d'être de gauche humaine et ouvert aux autres.
Le Respect c'est l'ordre.
Tous les mêmesSignaler Répondre
Ils grandiront et se rendront compte de leur connerie de jeunes violents
A gauche extrême la FI
A droite extrême l'intégrisme religieux.
Faire de la politique ce n' est pas faire la guerre
jean moulin était de gauche, et il n'aurait rien eu à voir avec un type (quentin) qui se rendait à la manif nazie du comité du 9 maiSignaler Répondre
merci pour la décence des manifestants. Honte à l’indécence de Grégory Doucet.Signaler Répondre
Vous êtes cagoulés disent les uns..Signaler Répondre
Vous êtes cagoulés disent les autres.
Vous êtes des fachos disent les uns..
Vous êtes des fachos disent les autres..
Vous êtes des violents disent les uns..
Vous êtes des violents disent les autres..
Pour ma part en vous observant d'un œil extérieur, je trouve que vous vous ressembler beaucoup...
Oui ce sont ce sont les fachos d'antifas qui ont lancé les hostilités ;-)Signaler Répondre
quand le antifas de la jeune garde sont en prison tout se passe bien à Lyon Le maire n a plus de « partenaires privilégiés » à envoyer sur les lyonnais pas de violences à Lyon …Signaler Répondre
Jean Moulin, s'il était vivant, serait beaucoup plus proche du peuple de droite nationaliste que des antisémites d'extrême gauche soutenus par l'ensemble de la gauche. On n'est plus en 1939 mais en 2026.Signaler Répondre
Depuis plusieurs jours, on aura pu voir de de nombreux gauchiste justifier le meurtre de Quentin "parce que c était un facho".Signaler Répondre
C est un peu comme les islamistes : l écrasante majorité ne tuent pas, mais ils encouragent a le faire
Et l'extrême gauchosphere ne peut se réclamer de Jean Moulin.....Signaler Répondre
Quand tu assassines quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme toi tu es fasciste. Alors antifa : ça ne veut rien dire. Je ne suis pas d'extrême droite.Signaler Répondre
Bravo. Vous avez tout dit.Signaler Répondre
Belle marche, digne et calme.Signaler Répondre
Ce que la gauche aurait été incapable de faire malheureusement, avec la Gauche ca finit toujours en casse, debordements et slogans haineux.
y a eu quelques saluts nazis mais c'est pas un débordement pour vous j'imagineSignaler Répondre
Manif très digne perturbée légèrement par quelques personnes issues de l'immigration (alors qu'elles n'ont rien à voir avec cette manif) et une dizaine de gauchistes stupides. Bravo à tousSignaler Répondre
Dignité un mot que la gauche ne connaît pas...les médias nous ont bien manipulé, laissant entendre qubil y aurait des débordements...rien ...juste des français qui ont honte des hommes politiques de gauche. La gauche et ses complices sèment le désordre et la mort.Signaler Répondre
Antoine Joseph SANTERRESignaler Répondre
Mais c'est qui ce type ?
C'est l'inventeur du génocide contre les vendéens, il voulait gazer tout le monde puis brûler les corps dans des fours crématoires.
Mais pas que ...
C'est le pseudo que Mélenchon avait choisi quand il était à la Ligue Communiste Révolutionnaire.
À bon entendeur.......
Mensonge comme d'habitude...après va leur dire ils sont 3200 à t'écouter 😀Signaler Répondre
Jean MOULIN était un patriote avant tout, comme Quentin. Être patriote c est être nazi ?Signaler Répondre