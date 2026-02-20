Politique

Mort de Quentin à Lyon : Jean-Michel Aulas ne participera pas à la marche en son hommage ce samedi

Mort de Quentin à Lyon : Jean-Michel Aulas ne participera pas à la marche en son hommage ce samedi
Mort de Quentin à Lyon : Jean-Michel Aulas ne participera pas à la marche en son hommage ce samedi - LyonMag

Le candidat à la mairie de Lyon en a fait l’annonce ce vendredi matin.

Elle aura finalement lieu. La marche en hommage à Quentin Deranque, décédé lors d’affrontements en marge d’une conférence de l’eurodéputée insoumise Rima Hassan à Sciences Po Lyon, a été maintenue. Laurent Nuñez, le ministre de l’Intérieur, a fait savoir ce vendredi matin qu’il n’allait pas demander son interdiction. "Elle sera encadrée pour éviter tout trouble à l’ordre public", a-t-il déclaré. Le rassemblement doit s’élancer à 15h de la place Jean Jaurès dans le 7e arrondissement de Lyon. De 2000 à 3000 personnes sont attendues.

A l’occasion d’une conférence de presse de présentation de son programme, Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur cette marche hommage. Ses équipes de Cœur Lyonnais et lui-même n’y participeront pas. "Nous ne voulons pas apporter, dans un contexte de tensions, une signification particulière du fait de ce qui a été exprimé", a déclaré le candidat de la droite et du centre à la mairie de Lyon. L’ancien président de l’OL avait interpellé ce jeudi Grégory Doucet, le maire de Lyon, afin de lui demander d’afficher le portrait de Quentin Deranque sur l’Hôtel de Ville. L’élu écologiste avait répondu à Jean-Michel Aulas parlant d’une demande relevant "de l’indécence".

Tags :

Quentin Deranque

marche

hommage

Jean-Michel Aulas

20 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
La joie le 20/02/2026 à 15:42
Dupon a écrit le 20/02/2026 à 15h12

Si vous comprenez la phrase de Papy, moi pas comprendre..
Enfin si, je comprends que finalement c'est un lâche. Donc pas de vote pour lui

Nous on a bien compris ta position!
Ta démonstration est parfaite .
Ne change rien , la recherche avance.

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 20/02/2026 à 15:41

il a raison de vouloir calmer les choses contrairement au maire de Lyon qui reprend sans fin sa haine sur les réseaux sociaux lui qui à toujours soutenu ses « partenaires privilégiés de la mairie pour lutter contre la droite et faire passer nos idées » comme le déclarait son adjoint à la sécurité en parlant de la jeune garde aux gants coqués…

Signaler Répondre
avatar
Spasibo le 20/02/2026 à 15:40
En pleine campagne éléctorale a écrit le 20/02/2026 à 15h07

En pleine campagne, il se méfie.
Il n'a pas envie d'être pris en photo a devoir serrer la main des nazillons de Mezza qui le connaissent..
https://www.liberation.fr/politique/elections/il-a-ferme-les-yeux-sur-beaucoup-de-derives-le-dangereux-flou-entre-jean-michel-aulas-et-les-supporteurs-neofascistes-de-lol-20250926_F5FH6IWJZZHWLAGBXPCEYQSZPE/

Spasibo camarade! Pour cet extrait journalistique non orienté ....
On retrouve cette information dans le petit Melenchon illustré ?

Signaler Répondre
avatar
Vous me faites peur le 20/02/2026 à 15:37
MR PERFECT a écrit le 20/02/2026 à 14h38

quel vieux renard sans relief,sans idées,sans programme

Vous pensez qu il va voter pour Doucet , c'est ça ?

Signaler Répondre
avatar
Faziefo le 20/02/2026 à 15:19

Par contre ces colistiers fachos de LR y seront, ils ont rien à faire à part de la politique !

Signaler Répondre
avatar
oui mais ça le 20/02/2026 à 15:12

Il fait comme il veut ,on en a rien à faire !

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 20/02/2026 à 15:12

Si vous comprenez la phrase de Papy, moi pas comprendre..
Enfin si, je comprends que finalement c'est un lâche. Donc pas de vote pour lui

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 20/02/2026 à 15:10

Terrain miné pour les politiques à 3 semaines des élections en cas de débordements de groupuscules de gauche, personne ne veut y aller.

Signaler Répondre
avatar
Dommage le 20/02/2026 à 15:08

Dans la manif il aurait pû retrouver ses copains des virages du Groupama.

Signaler Répondre
avatar
En pleine campagne éléctorale le 20/02/2026 à 15:07

En pleine campagne, il se méfie.
Il n'a pas envie d'être pris en photo a devoir serrer la main des nazillons de Mezza qui le connaissent..
https://www.liberation.fr/politique/elections/il-a-ferme-les-yeux-sur-beaucoup-de-derives-le-dangereux-flou-entre-jean-michel-aulas-et-les-supporteurs-neofascistes-de-lol-20250926_F5FH6IWJZZHWLAGBXPCEYQSZPE/

Signaler Répondre
avatar
Amusé le 20/02/2026 à 15:07

On sent tous les calculs derrière...

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 20/02/2026 à 15:06

Dommage...

Signaler Répondre
avatar
Concrètement ? le 20/02/2026 à 15:00
Touc a écrit le 20/02/2026 à 14h33

Il fout la merde, puis il vient pas.

C'est quoi foutre la merde avec votre raisonnement ?

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 20/02/2026 à 14:56
Touc a écrit le 20/02/2026 à 14h33

Il fout la merde, puis il vient pas.

Eaux troubles = bonne pêche

Signaler Répondre
avatar
la girouette le 20/02/2026 à 14:55

indique le vent dominant mais ne le fait pas .

Sans colonne vertébrale , autre que ses sondages , de fakes news en erreurs , de rassemblement des ni de gauche ni de droite à " à droite toute" , on finit par perdre une élection surtout si la jeunesse s ' y met . A elle de jouer maintenant , c'est aussi son avenir qu 'elle joue .

Signaler Répondre
avatar
Général Salan le 20/02/2026 à 14:47
MR PERFECT a écrit le 20/02/2026 à 14h38

quel vieux renard sans relief,sans idées,sans programme

oui mais lui la France entière le connaît toi tu n'est qu'un pseudo sur LM, tu n'est rien en définitive.

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 20/02/2026 à 14:42

Et apparemment, Bardella a demandé également à ses troupes de ne pas y participer non plus..
Y'aurait il des groupuscules auxquels ni Aulas ni Bardella ne souhaiterait être associé ??

Signaler Répondre
avatar
MR PERFECT le 20/02/2026 à 14:38

quel vieux renard sans relief,sans idées,sans programme

Signaler Répondre
avatar
très correct de sa part le 20/02/2026 à 14:33

Il a raison pour une fois JMA

Signaler Répondre
avatar
Touc le 20/02/2026 à 14:33

Il fout la merde, puis il vient pas.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.