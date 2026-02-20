Mort de Quentin à Lyon : Jean-Michel Aulas ne participera pas à la marche en son hommage ce samedi

Elle aura finalement lieu. La marche en hommage à Quentin Deranque, décédé lors d’affrontements en marge d’une conférence de l’eurodéputée insoumise Rima Hassan à Sciences Po Lyon, a été maintenue. Laurent Nuñez, le ministre de l’Intérieur, a fait savoir ce vendredi matin qu’il n’allait pas demander son interdiction. "Elle sera encadrée pour éviter tout trouble à l’ordre public", a-t-il déclaré. Le rassemblement doit s’élancer à 15h de la place Jean Jaurès dans le 7e arrondissement de Lyon. De 2000 à 3000 personnes sont attendues.
A l’occasion d’une conférence de presse de présentation de son programme, Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur cette marche hommage. Ses équipes de Cœur Lyonnais et lui-même n’y participeront pas. "Nous ne voulons pas apporter, dans un contexte de tensions, une signification particulière du fait de ce qui a été exprimé", a déclaré le candidat de la droite et du centre à la mairie de Lyon. L’ancien président de l’OL avait interpellé ce jeudi Grégory Doucet, le maire de Lyon, afin de lui demander d’afficher le portrait de Quentin Deranque sur l’Hôtel de Ville. L’élu écologiste avait répondu à Jean-Michel Aulas parlant d’une demande relevant "de l’indécence".
Nous on a bien compris ta position!Signaler Répondre
Ta démonstration est parfaite .
Ne change rien , la recherche avance.
il a raison de vouloir calmer les choses contrairement au maire de Lyon qui reprend sans fin sa haine sur les réseaux sociaux lui qui à toujours soutenu ses « partenaires privilégiés de la mairie pour lutter contre la droite et faire passer nos idées » comme le déclarait son adjoint à la sécurité en parlant de la jeune garde aux gants coqués…Signaler Répondre
Spasibo camarade! Pour cet extrait journalistique non orienté ....Signaler Répondre
On retrouve cette information dans le petit Melenchon illustré ?
Vous pensez qu il va voter pour Doucet , c'est ça ?Signaler Répondre
Par contre ces colistiers fachos de LR y seront, ils ont rien à faire à part de la politique !Signaler Répondre
Il fait comme il veut ,on en a rien à faire !Signaler Répondre
Si vous comprenez la phrase de Papy, moi pas comprendre..Signaler Répondre
Enfin si, je comprends que finalement c'est un lâche. Donc pas de vote pour lui
Terrain miné pour les politiques à 3 semaines des élections en cas de débordements de groupuscules de gauche, personne ne veut y aller.Signaler Répondre
Dans la manif il aurait pû retrouver ses copains des virages du Groupama.Signaler Répondre
En pleine campagne, il se méfie.Signaler Répondre
Il n'a pas envie d'être pris en photo a devoir serrer la main des nazillons de Mezza qui le connaissent..
https://www.liberation.fr/politique/elections/il-a-ferme-les-yeux-sur-beaucoup-de-derives-le-dangereux-flou-entre-jean-michel-aulas-et-les-supporteurs-neofascistes-de-lol-20250926_F5FH6IWJZZHWLAGBXPCEYQSZPE/
On sent tous les calculs derrière...Signaler Répondre
Dommage...Signaler Répondre
C'est quoi foutre la merde avec votre raisonnement ?Signaler Répondre
Eaux troubles = bonne pêcheSignaler Répondre
indique le vent dominant mais ne le fait pas .Signaler Répondre
Sans colonne vertébrale , autre que ses sondages , de fakes news en erreurs , de rassemblement des ni de gauche ni de droite à " à droite toute" , on finit par perdre une élection surtout si la jeunesse s ' y met . A elle de jouer maintenant , c'est aussi son avenir qu 'elle joue .
oui mais lui la France entière le connaît toi tu n'est qu'un pseudo sur LM, tu n'est rien en définitive.Signaler Répondre
Et apparemment, Bardella a demandé également à ses troupes de ne pas y participer non plus..Signaler Répondre
Y'aurait il des groupuscules auxquels ni Aulas ni Bardella ne souhaiterait être associé ??
quel vieux renard sans relief,sans idées,sans programmeSignaler Répondre
Il a raison pour une fois JMASignaler Répondre
Il fout la merde, puis il vient pas.Signaler Répondre