Mort de Quentin à Lyon : Jean-Michel Aulas ne participera pas à la marche en son hommage ce samedi

Elle aura finalement lieu. La marche en hommage à Quentin Deranque, décédé lors d’affrontements en marge d’une conférence de l’eurodéputée insoumise Rima Hassan à Sciences Po Lyon, a été maintenue. Laurent Nuñez, le ministre de l’Intérieur, a fait savoir ce vendredi matin qu’il n’allait pas demander son interdiction. "Elle sera encadrée pour éviter tout trouble à l’ordre public", a-t-il déclaré. Le rassemblement doit s’élancer à 15h de la place Jean Jaurès dans le 7e arrondissement de Lyon. De 2000 à 3000 personnes sont attendues.

A l’occasion d’une conférence de presse de présentation de son programme, Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur cette marche hommage. Ses équipes de Cœur Lyonnais et lui-même n’y participeront pas. "Nous ne voulons pas apporter, dans un contexte de tensions, une signification particulière du fait de ce qui a été exprimé", a déclaré le candidat de la droite et du centre à la mairie de Lyon. L’ancien président de l’OL avait interpellé ce jeudi Grégory Doucet, le maire de Lyon, afin de lui demander d’afficher le portrait de Quentin Deranque sur l’Hôtel de Ville. L’élu écologiste avait répondu à Jean-Michel Aulas parlant d’une demande relevant "de l’indécence".