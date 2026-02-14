Jean-Michel Aulas : "La mort de Quentin me laisse sans voix"

"La mort de Quentin me laisse sans voix". Comme beaucoup de Lyonnais ou de responsables politiques, l'annonce du décès du jeune homme de 23 ans ce samedi a bouleversé Jean-Michel Aulas.

Selon l'ancien président de l'Olympique lyonnais, "au-delà des clivages, des programmes, des postures, il y a un jeune homme, une famille brisée, une vie arrachée. Rien ne justifie de tuer ni de mourir pour ses idées. Rien ne justifie qu’un désaccord politique conduise à la violence. Jamais l’engagement politique ne devrait côtoyer la haine".

Jean-Michel Aulas y voit "la responsabilité des mots" de laquelle "naît, trop souvent, celle des actes".

"À Lyon comme ailleurs, la vie publique s’est durcie. Les invectives ont remplacé l’argumentation. Les attaques personnelles ont pris le pas sur le débat. On ne contredit plus, on discrédite. On ne confronte plus des visions, on stigmatise des personnes. Par des tags, des affiches, des slogans, des déclarations en assemblée, des insinuations répétées, chacun contribue à installer un climat où la violence devient un principe d’action. Les extrêmes prospèrent sur cette tension", regrette-t-il.

"A tous ceux qui ont la responsabilité de parler en public, politiques, journalistes, commentateurs, polémistes, intellectuels, je dis : pesons nos mots. Car ils engagent plus que nos carrières. Ils engagent des vies", conclut Jean-Michel Aulas.