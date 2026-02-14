Jean-Michel Aulas : "La mort de Quentin me laisse sans voix"

"La mort de Quentin me laisse sans voix". Comme beaucoup de Lyonnais ou de responsables politiques, l'annonce du décès du jeune homme de 23 ans ce samedi a bouleversé Jean-Michel Aulas.
Selon l'ancien président de l'Olympique lyonnais, "au-delà des clivages, des programmes, des postures, il y a un jeune homme, une famille brisée, une vie arrachée. Rien ne justifie de tuer ni de mourir pour ses idées. Rien ne justifie qu’un désaccord politique conduise à la violence. Jamais l’engagement politique ne devrait côtoyer la haine".
Jean-Michel Aulas y voit "la responsabilité des mots" de laquelle "naît, trop souvent, celle des actes".
"À Lyon comme ailleurs, la vie publique s’est durcie. Les invectives ont remplacé l’argumentation. Les attaques personnelles ont pris le pas sur le débat. On ne contredit plus, on discrédite. On ne confronte plus des visions, on stigmatise des personnes. Par des tags, des affiches, des slogans, des déclarations en assemblée, des insinuations répétées, chacun contribue à installer un climat où la violence devient un principe d’action. Les extrêmes prospèrent sur cette tension", regrette-t-il.
"A tous ceux qui ont la responsabilité de parler en public, politiques, journalistes, commentateurs, polémistes, intellectuels, je dis : pesons nos mots. Car ils engagent plus que nos carrières. Ils engagent des vies", conclut Jean-Michel Aulas.
Avec ce genre d’argument, on sent que vous avez un haut niveau d’intelligence.Signaler Répondre
Les militants écologique étaient eux aussi sur les marchés, place Jean Macédoine entre autresSignaler Répondre
Tous tristes ce soirSignaler Répondre
Doucet devra rendre des comptes pour ses proximités avec ses groupuscules assassin !
Quand on a un Melanchon qui excite les foules , une assemblée nationale ou ne règnent qu insultes ou désordres ,un Président qui ne fait que des shows médiatiques, et a ruiné le pays, ca ne peut que mal se terminer et ce n est que le début.Signaler Répondre
Pourquoi vous voulez lui imposer le silence ? Avec votre mentalité, Aulas n'a pas le droit de réagir face à ce meurtre ignoble ? C'est votre mentalité totalitaire qui s'exprime....?Signaler Répondre
Monsieur Aulas, vous prétendez être sans voix ?Signaler Répondre
Mais, pourquoi ne pas avoir suspendu votre campagne électorale ??
Vos militants étaient encore ce samedi sur les marchés, s''affichant hilares sur les réseaux sociaux !!!
Alors vos larmes de crocodile, gardez les pour vous !
Une nouvelle fois, vous vous ridiculisez.
Le seul candidat qui a eu de la décence et de l'honneur, c'est Monsieur Dupalais, candidat UDR/RN.
Lui, a suspendu sa campagne dès vendredi matin.
Monsieur Aulas, ce n'est pas pour rien, que monsieur macron vous a choisi.
Comment rima Hassan utilise sciences po ( avec notre argent) pour véhiculer sa haine ?Signaler Répondre
pourquoi ??Signaler Répondre
Ses paroles sont dignes et pleines de bon sensSignaler Répondre
Curieux cette attitude : si vous n’êtes pas d’accord, pas d’autre alternative que de la « boucler » ?
Aulas est seul politique à devoir la boucler ?Signaler Répondre
Il va enfin la boucler ?Signaler Répondre