Faits Divers

Lyon : un militant nationaliste en état de mort cérébrale après une rixe avec l'ultra-gauche en marge d'une conférence de Rima Hassan

Les faits se sont déroulés jeudi dans le 7e arrondissement, aux abords de Sciences Po Lyon. En marge d'une conférence donnée par Rima Hassan, des affrontements ont éclaté entre ultra-gauche et ultra-droite, faisant un mort.

Ce jeudi après-midi, Rima Hassan était accueillie à Sciences Po Lyon. L'eurodéputée LFI donnait une conférence en marge de laquelle des militants de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite se sont affrontés aux abords de l'établissement du 7e arrondissement.

Une membre du collectif Némésis a notamment été prise à partie et jetée au sol. Selon la directrice du collectif identitaire Alice Cordier, ce sont des membres de la Jeune Garde, d'Eteignons la flamme et de Solidaire.s qui ont lynché la jeune femme.

En cherchant à intervenir, un nationaliste a été à son tour roué de coups. Grièvement blessé, il serait aujourd'hui en état de mort cérébrale.

Plusieurs personnalités politiques ont réagi.

"J’apporte tout mon soutien à cette jeune femme sauvagement agressée par des militants LFI, a indiqué Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN aux municipales à Lyon. Il est temps de mettre un terme aux exactions et aux violences de l’ultra gauche lyonnaise qui jouit depuis trop longtemps d’une complaisance coupable des autorités".

Sarah Knafo, candidate à la mairie de Paris, a écrit : "Ce qu'ils appellent "antifascisme" ne servirait-il que de paravent à la violence politique organisée. Raphaël Arnault,s'agit-il bien de votre collaborateur qui a pris part à ce passage à tabac ?"

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
GLOUGLOU 1er le 13/02/2026 à 13:06

Tiens c'est bien silencieux d'un coup !

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 13/02/2026 à 13:06
Catalan a écrit le 13/02/2026 à 12h46

on attend les réactions de la gauche

Et tout particulièrement des féministes......

Signaler Répondre
avatar
le gone de Lyon le 13/02/2026 à 12:59

Science Po ? Rima Hassan? sérieux notre Maire réagit comment lui ? Que font les pouvoirs publics on sait que ce genre de conférence pogrom créer un désordre de l’ordre et de la haine !

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 13/02/2026 à 12:54

Les ultra-gauchos, comme les lfi, sont vraiment des inconscients et des gros bêtas. TOUS.
Ils ne jurent que par la violence .
J'espère que le gars qu'ils ont tabassé sera vite sur pied, et qu'il portera plainte contre ses agresseurs.
Les lfi sont une honte pour la France.
Vive la police, vive la liberté de penser

Signaler Répondre
avatar
Tristesse le 13/02/2026 à 12:48

Triste de voir qu’on condamne des personnes qui ont été agressees par l extrême droite, venue provoquer, et se battre.

A la base ils ne sont pas invités

A la base le racisme est puni par la loi

A la base cette jeune fille ne devrait pas etre la chair à canon des racistes qui attisent la haine et la guerre civilisationnel qu’ils souhaitent tan
Déjà la semaine dernière des militants d’extrême ont attaqué des étudiants dit de gauche. On entend par gauche humaniste, pas complotiste et déterminé à faire rayonner nos symboles quand l’extrême droit tente de les détruire

Liberte
Égalité
Fraternité

Paix à son âme.
Force aux militants anti raciste

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 13/02/2026 à 12:46

on attend les réactions de la gauche

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 13/02/2026 à 12:35

Ils se définissent comme étant "le camp du bien" ne l'oublions pas... Paix à son âme....

Signaler Répondre

