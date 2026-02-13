Lyon : un militant nationaliste en état de mort cérébrale après une rixe avec l'ultra-gauche en marge d'une conférence de Rima Hassan

Ce jeudi après-midi, Rima Hassan était accueillie à Sciences Po Lyon. L'eurodéputée LFI donnait une conférence en marge de laquelle des militants de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite se sont affrontés aux abords de l'établissement du 7e arrondissement.
Une membre du collectif Némésis a notamment été prise à partie et jetée au sol. Selon la directrice du collectif identitaire Alice Cordier, ce sont des membres de la Jeune Garde, d'Eteignons la flamme et de Solidaire.s qui ont lynché la jeune femme.
En cherchant à intervenir, un nationaliste a été à son tour roué de coups. Grièvement blessé, il serait aujourd'hui en état de mort cérébrale.
Plusieurs personnalités politiques ont réagi.
"J’apporte tout mon soutien à cette jeune femme sauvagement agressée par des militants LFI, a indiqué Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN aux municipales à Lyon. Il est temps de mettre un terme aux exactions et aux violences de l’ultra gauche lyonnaise qui jouit depuis trop longtemps d’une complaisance coupable des autorités".
Sarah Knafo, candidate à la mairie de Paris, a écrit : "Ce qu'ils appellent "antifascisme" ne servirait-il que de paravent à la violence politique organisée. Raphaël Arnault,s'agit-il bien de votre collaborateur qui a pris part à ce passage à tabac ?"
